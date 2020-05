La PS5 te dejará probar juegos instantáneamente antes de comprarlos, dice un rumor

Un nuevo rumor dice que la nueva PS5 y PS Store te dejarían probar todos los juegos de forma casi instantánea, sin tener que descargarlo, antes de decidirte a comprarlo.

La supuesta noticia viene de ConsoleTime. Según el texto del tuit, “el nuevo interfaz de la PS Store en la PS5 te permitirá navegar el catálogo y probar cualquier juego instantáneamente, jugable en segundos, sin requerir una descarga tradicional, sin esperas, antes de que decidas comprar el juego completo y descargarlo de la forma habitual”.

Nada de esto ha sido confirmado por Sony pero tiene sentido que pueda ser así — aunque, por otra parte, existe un factor que podría ser una barrera infranqueable.

