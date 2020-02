La nueva actualización de Windows 10 ha vuelto a fallar — aquí tienes cómo resolverlo

Las actualizaciones de Windows 10 siguen fallando como una escopeta de feria. Una tras otra, cada vez que intentan arreglar algo rompen otra cosa — un nivel de incompetencia que parece ya una broma pesada obra de una panda de gamberros en vez de la compañía de software más grande del planeta.

La última actualización — que reemplaza a otra que ya tenía problemas — está ocasionando fallos de sonido y red a muchos usuarios. Se trata de Windows 10 KB4532695, un parche de Windows 10 que se suponía iba a arreglar los problemas con la función de búsqueda en Windows 10 .

Pero ha sido justo lo contrario. Después de unos días se ha descubierto que rompe más de lo que arregla, causando probelmas serios que incluyen fallos de arranque del PC.

Lo cierto es que Windows 10 KB4532695 está ocasionando varios conflictos en varias categorías. Según el reportaje de Windows Latest los usuarios del sistema operativo de Microsoft empezaron a quejarse tan pronto como instalaron la actualización y el sonido dejó de funcionar en su PC.

Windows Latest afirma que un usuario en los foros de comunidad de Microsoft denunció que desde que instaló la actualización el sábado por la tarde el sonido paró de forma inmediata. Su PC con Windows 10 no podría reconocer ni a sus altavoces.

Lo preocupante es que el problema no despareció cuando el usuario desinstaló la actualización, sino que además persistió después de volver a instalar Windows 10 desde cero. Un puñetero desastre.

Problemas de red

Otro problema increíblemente frustrante con esta actualización es la conexión a la red: muchos de ellos no pueden conectar internet.

El problema está afectando tanto a conexiones por cable Ethernet como por conexiones Wi-Fi, afectando a diversos fabricantes de componentes.

No sólo eso: mientras que algunos dicen que no pueden conectar a la web de ninguna forma, otros tantos afirman que, aunque se pueden conectar, la velocidad es lentísima.

Estos usuarios dicen que han usado el diagnóstico de red de Windows 10 pero que no ayuda en absoluto. La única opción para ellos es desinstalar la actualización.

Cómo solucionar los problemas de red de Windows 10

Así que, si no has descargado esta actualización todavía, no lo hagas.

Y si lo has hecho y te estás encontrando con estos problemas, haz lo siguiente para arreglarlo:

Abre la aplicación de Settings (configuración del sistema). Para ello pulsa en el menú de Start (inicio) y pulsa el icono con la rueda dentada.

Pulsa en “Update & Security” (actualizaciones y seguridad).

En la ventana que aparece, pulsa “View update history” (ver historial de actualizaciones).

Pulsa en “Uninstall updates” (desinstalar actualizaciones).

Selecciona KB4532695.

Pulsa OK y espera a que se desinstale.

Si todo sale bien, esto debería solucionar el problema hasta que Microsoft saque otra actualización que arregle la búsqueda de Windows 10 sin cargarse nada más.

Esperemos que Microsoft se concentre en sacar una actualización — una sola — que no tenga ningún problema. O por lo menos que no cree más problemas de los que solucione. La cosa está tan desesperada que con eso nos conformamos.