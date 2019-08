La mejor laptop de 2019: nuestra selección de las 15 mejores laptops que puede comprar este año.

Le damos la bienvenida a la guía de las mejores laptops que el dinero puede comprar en el 2019. No importa qué tipo de computadora portátil está buscando, o cuál es su presupuesto, en esta guía encontraremos una laptop para usted.

Con el Amazon Prime Day 2019 acercándose rápidamente, es probable que veamos una variedad de computadoras portátiles con grandes descuentos. Si alguna de las laptops de esta lista recibe un descuento gracias a la iniciativa de Amazon, entonces la puede comprar con confianza sabiendo que está adquiriendo una de las mejores computadoras portátiles del mundo por un precio excelente.

En esta lista de las mejores laptops, no sólo encontraremos los más poderosos -y caros- dispositivos, sino que también ofrecemos una gama de computadoras portátiles que abarcan una variedad de casos de uso y presupuestos. Por lo tanto, es posible que esté buscando un Chromebook barato y brillante para trabajar, o tal vez quiera gastar su dinero en una poderosa computadora portátil para juegos. No importa qué tipo de computadora portátil esté buscando, lo tenemos cubierto.

Hemos probado y revisado cuidadosamente todos los dispositivos de esta lista, y sólo las máquinas que realmente nos han impresionado consiguieron formar parte de nuestra lista de las mejores laptops. También estamos actualizando constantemente esta guía, por lo que, tan pronto como se lance un nuevo equipo portátil (y lo consideremos digno), lo añadiremos.

Además, hemos incluido nuestra propia herramienta de comparación de precios que garantizará que obtenga las mejores ofertas para las mejores laptops.

La mejores laptops de 2019:

Imagen 1 de 6 Imagen: Dell Imagen 2 de 6 Imagen: Dell Imagen 3 de 6 Imagen: Dell Imagen 4 de 6 Imagen: Dell Imagen 5 de 6 Imagen: Dell Imagen 6 de 6 Imagen: Dell

1. Dell XPS 13

Modelo nuevo y mejorado para 2019.

Procesador: Intel Core i5 - i7 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 13,3 pulgadas FHD (1920 × 1080) ó 4K (3840 × 2160) | Almacenamiento: SSD de 256 GB a 1 TB

Cámara web centrada

La duración de la batería es mejor que nunca

Hermosa pantalla 4K opcional

La actualización para 2019 no es tan grande

Costosa

La Dell XPS 13 ha sido durante años un modelo común dentro de nuestras listas de las mejores laptops y el modelo de 2019 no es la excepción. Este posee todas las características que nos encantan del modelo insignia de 13 pulgadas de Dell: un diseño ligero y hermoso con componentes modernos y potentes. La Dell XPS 13 viene con un procesador Intel Core i5 o i7 de 8.º generación y una pantalla Infinity Edge sin bisel. Este modelo XPS 13 de Dell no deja de ser la laptop más popular del mundo para Windows. Además, cuenta con un abanico de opciones de personalización, de modo que pueda hacer de la Dell XPS 13 el mejor equipo a su medida. El modelo de este año no trae muchas mejoras, pero la verdad es que la Dell XPS 13 no tiene mucho que cambiar. Su cámara web ha sido movida a la parte superior central de la pantalla, en lugar de permanecer en la parte inferior, una mejora que había sido solicitada por muchos clientes. La duración de la batería es mayor en este modelo.

Lea la reseña completa: Dell XPS 13

Imagen 1 de 5 Imagen: TechRadar Imagen 2 de 5 Imagen: TechRadar Imagen 3 de 5 Imagen: TechRadar Imagen 4 de 5 Imagen: TechRadar Imagen 5 de 5 Imagen: TechRadar

2. Huawei MateBook 13

Una de las mejores laptops del mundo, por ahora.

Procesador: Intel Core i5 - i7 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 de 2 GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Pantalla: 13 pulgadas 1440p (2160 × 1440) | Almacenamiento: SSD de 256 GB - 512 GB

Excelente rendimiento

Gráficos Nvidia

Excelente valor

Solo tiene 8 GB de memoria RAM

No tiene Thunderbolt 3

Huawei lo hizo de nuevo, y su última computadora portátil es una de nuestras selecciones para la mejor laptop de 2019. Al igual que el modelo Huawei Matebook X Pro del año pasado, la Matebook 13 viene con lo último en hardware, incluyendo una tarjeta gráfica Nvidia MX150 y un hermoso diseño ligero, características que podría esperar de un equipo muchísimo más costoso. El hecho de que la MateBook 13 ofrezca tanto por un precio increíblemente bajo (comparado con el de sus competidores del segmento Ultrabook, como la XPS 13 que presentaremos a continuación) la convierte en la mejor laptop que puede comprar en la actualidad. Sin duda alguna, el modelo carece de un par de características para poder permitirse semejante precio, sin embargo, esta es la laptop insignia con la mejor relación costo-beneficio que hemos probado. Si lo que busca es una mayor cantidad de funciones, como puertos Thunderbolt 3 superveloces y una pantalla 4K, entonces la Dell XPS 13 o la MacBook Pro (también presentes en esta lista de las mejores laptops) pueden ser mejores opciones. Recientemente, el gobierno de los EE. UU. puso a Huawei en su lista negra, lo que muchos temían que tendría implicaciones sobre si las computadoras portátiles de la empresa china aún recibirían soporte de Microsoft e Intel. La buena noticia es que tanto Microsoft como Intel han confirmado que continuarán siendo compatibles con los dispositivos Huawei, lo que significa que el MateBook 13 y otros modelos seguirán recibiendo importantes actualizaciones de Windows 10. Esta incertidumbre reciente ha significado que muchas tiendas han bajado los precios de las computadoras portátiles de Huawei, ¡por lo que puede obtener una oferta aún mejor si actúa rápidamente!

Lea la reseña completa: Huawei Matebook 13

Imagen 1 de 3 Imagen credit: HP Imagen 2 de 3 Imagen: HP Imagen 3 de 3 Imagen: HP

3. HP Spectre x360 (2019)

La mejor “2 en 1” se pone mejor.

Procesador: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 13,3 pulgadas FHD (1.920 × 1.080) o UHD (3.840 × 2.160) con pantalla táctil | Almacenamiento: SSD PCIe de 256 GB - 2 TB

Excelente fabricación

Poderosa y delgada

Costosa

La línea de Ultrabooks HP Spectre y las laptops 2 en 1 siempre han sido consideradas como dispositivos extraordinariamente atractivos. Por ende, cuando le decimos que la Spectre x360 de 2019 llevó las cosas a otro nivel, es porque lo logró. Es una de las laptops más hermosas del mercado actualmente, con un diseño inmaculado y perfil delgado. Combine lo anterior con los poderosos procesadores Intel Whiskey Lake y una batería de larga duración y obtiene una de las mejores laptops del mercado. Su capacidad para convertirse en una tablet Windows es sencillamente fantástica.

Lea la reseña completa: HP Spectre x360 (2019)

Imagen 1 de 4 Imagen: Apple Imagen 2 de 4 Imagen: Apple Imagen 3 de 4 Imagen: Apple Imagen 4 de 4 Imagen: Apple

4. Apple MacBook Pro de 13 pulgadas con barra táctil (2018)

La mejor MacBook Pro jamás creada y con una mejora para 2018

Procesador: Intel Core i5 - i7 de cuatro núcleos | Gráficos: Intel Iris Plus Graphics 655 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 13,3 pulgadas (2560 × 1600) | Almacenamiento: SSD PCIe 3,0 de 128 GB - 2 TB

La mejor MacBook Pro jamás creada

Rendimiento superrápido

Costosa

No es un salto generacional tan grande

Si busca la última y mejor laptop de Apple, le sugerimos que vea el modelo de 2018 de la MacBook Pro de 13 pulgadas con barra táctil. Si bien Microsoft ganó en materia de rendimiento (Surface Book 2) frente a la MacBook Pro del año pasado, Apple regresó con unas especificaciones bastante potenciadas para la MacBook Pro 2018 de 13 pulgadas e incluso muchas más si va por el modelo de 15 pulgadas. También incluye la barra táctil (Touch Bar), que no es más que una pequeña pantalla OLED arriba del teclado que puede utilizarse para varias cosas, por ejemplo, para recibir sugerencias automáticas de palabras mientras escribe o para iniciar sesión con su huella dactilar mediante Touch ID. Aún posee el estilo de Apple, pero a un costo elevado. Estamos hablando de un equipo muy costoso, así que podría considerar las alternativas para Windows. Si está abierto a la posibilidad de una PC, no dude en considerar la XPS 13 o la excelente MateBook X Pro. Sin embargo, si es aficionado absoluto de Apple, ¡esta es en definitiva la mejor laptop!

Lea la reseña completa: Apple MacBook de 13 pulgadas con Touch Bar (2018)

Imagen 1 de 7 Imagen: Asus Imagen 2 de 7 Imagen: Asus Imagen 3 de 7 Imagen: Asus Imagen 4 de 7 Imagen: Asus Imagen 5 de 7 Imagen: Asus Imagen 6 de 7 Imagen: Asus Imagen 7 de 7 Imagen: Asus

5. Asus ROG Zephyrus S GX701

La mejor laptop para juegos de 2019.

Procesador: Intel Core i7-8750H | Gráficos: Nvidia GeForce RTX 2080 (memoria de video de 8 GB GDDR6, Max-Q) | RAM: 24 GB | Pantalla: 17,3 pulgadas FHD (1920 × 1080) 144 Hz | Almacenamiento: SSD de 1 TB M.2

Rendimiento increíble

Hermoso diseño

Muy costosa

Batería de corta duración

La Asus ROG Zephyrus S GX701 es la mejor laptop para juegos de 2019 gracias a sus poderosos componentes, que incluyen un procesador Intel de 6 núcleos y la última tarjeta gráfica RTX 2080 de Nvidia. También es una de las mejores laptops de Asus que se haya fabricado. No solo es un modelo de rendimiento excepcional, sino que también es sorprendentemente delgado y ligero si consideramos los estándares de las laptops para juegos. Los modelos Zephyrus de Asus son conocidos por romper con los estándares respecto de lo que pueden hacer las laptops para juegos; este modelo de 2019 no es diferente, y es por eso que forma parte de nuestra lista de las mejores laptops. Está disponible en preventa, pero le advertimos de que se trata de una laptop muy costosa. Si lo que busca es algo más asequible, revise la Acer Predator Helios 300 de nuestra lista.

Lea la reseña completa: Asus ROG Zephyrus S GX701

Imagen 1 de 5 Imagen: Microsoft Imagen 2 de 5 Imagen: Microsoft Imagen 3 de 5 Imagen: Microsoft Imagen 4 de 5 Imagen: Microsoft Imagen 5 de 5 Imagen: Microsoft

6. Microsoft Surface Laptop 2

Una brillante secuela de Microsoft.

Procesador: Intel Core i5-i7 | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 13,5 pulgadas PixelSense (2256 × 1504) | Almacenamiento: SSD de 128 GB, 256 GB, 512 GB ó 1 TB

Nivel de rendimiento competitivo

Encantador diseño en negro

No tiene Thunderbolt 3

Muy pocos puertos para su tamaño

Nos parece que este segundo intento de Microsoft en crear una “laptop pura” es una victoria absoluta, y si bien no representa una reforma total del modelo original Surface Laptop, este ofrece mejoras en todas las áreas que esperábamos, incluyendo un hardware actualizado que brinda un rendimiento considerable. Esta es una laptop que finalmente cumplió con lo que Microsoft quería del modelo original: una “experiencia de laptop” pura y poderosa en Windows 10. Si no le llamó la atención la naturaleza 2 en 1 de la Surface Book 2 (también presente en nuestra lista con los mejores modelos), pero le fascina la calidad de fabricación y diseño de categoría de Microsoft, entonces la Surface Laptop 2 es su opción ideal. Una gran adición a esta lista.

Lea la reseña completa: Microsoft Surface Laptop 2

Imagen 1 de 3 Imagen: Dell Imagen 2 de 3 Imagen: Dell Imagen 3 de 3 Imagen: Dell

7. Dell XPS 15 2-in-1

Una combinación de lujo y potencia.

Procesador: Intel Core i5-i7 | Gráficos: Radeon RX Vega M GL con memoria de video HMB2 de 4 GB | RAM: 8 GB | Almacenamiento: SSD de 512 GB PCIe

Potencia impresionante

Diseño ultradelgado

Un poco cara

La Dell XPS 15 del año pasado ya era una de las mejores laptops del mercado, pero ahora Dell tomó el hermoso rediseño de la Dell XPS 13 y lo implementó en este modelo con características convertibles. Bueno, es asombroso. No solo obtendrá una laptop de 15 pulgadas con el diseño más estético del mercado, sino que esta también tiene uno de los nuevos procesadores Intel Kaby Lake G-series con “gráficos discretos” Radeon. Estamos ante un modelo con una potencia significativa, incluso si es un poco ruidoso.

Lea la reseña completa: Dell XPS 15 2-in-1

Imagen 1 de 8 Imagen: Acer Imagen 2 de 8 Imagen: Acer Imagen 3 de 8 Imagen: Acer Imagen 4 de 8 Imagen: Acer Imagen 5 de 8 Imagen: Acer Imagen 6 de 8 Imagen: Acer Imagen 7 de 8 Imagen: Acer Imagen 8 de 8 Imagen: Acer

8. Acer Predator Helios 300

Una laptop para juegos barata con un rendimiento increíble.

Procesador: Intel Core i7-8750H (seis núcleos a 2,2 GHz) | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 e Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 GB DDR4 | Pantalla: 15,6 pulgadas FHD | Almacenamiento: SSD de 256 GB

Gran rendimiento

Precio asequible

Se calienta mucho

Los ventiladores son ruidosos

La Acer Predator Helios 300 es una laptop para juegos fantástica que es asequible y que demuestra que incluso si no tiene el dinero para comprar la MSI GS65 Stealth (también presente en esta lista), esto no indica que tenga que sacrificar el rendimiento. La Acer Predator Helios 300 tiene un par de componentes de alta calidad, como un procesador Intel Core i7 de 8.º generación de seis núcleos, una tarjeta de video Nvidia GTX 1060 y 16 GB de memoria RAM. Si bien es una propuesta costosa en comparación con las laptops comunes, debe considerar que tendrá una notebook para juegos a buen precio y con un rendimiento increíble.

Lea la reseña completa: Acer Predator Helios 300

Imagen 1 de 7 Imagen: Asus Imagen 2 de 7 Imagen: Asus Imagen 3 de 7 Imagen: Asus Imagen 4 de 7 Imagen: Asus Imagen 5 de 7 Imagen: Asus Imagen 6 de 7 Imagen: Asus Imagen 7 de 7 Imagen: Asus

9. Asus Chromebook Flip

Características premium y precio económico

Procesador: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Gráficos: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4 GB | Pantalla: 12,5 pulgadas, FHD (1920 x 1080) antirreflejo con retroiluminación LED | Almacenamiento: 32 GB - 64 GB eMMC

Elegante modo tablet

Teclado táctil

No cuenta con soporte para aplicaciones de Android

Altavoces simples

Cuando se trata de la mejor laptop Chromebook, la decisión está entre dos alternativas excelentes. Tenemos la Chromebook Pixel de gama alta (que ocupa un lugar más abajo en esta página) y la excelente Asus Chromebook Flip C302, que combina funciones de gama alta en un paquete mucho más asequible. Para muchos, las Chromebook son laptops excelentes y asequibles ideales para estudiantes, y la Asus Chromebook Flip C302 es sin duda una de las mejores Chromebook y una de las mejores laptops que puede comprar. Viene con un procesador Intel Core, una pantalla táctil full 1080p, un teclado retroiluminado y un puerto USB-C.

Lea la reseña completa: Asus Chromebook Flip

Imagen 1 de 6 Imagen: HP Imagen 2 de 6 Imagen: HP Imagen 3 de 6 Imagen: HP Imagen 4 de 6 Imagen: HP Imagen 5 de 6 Imagen: HP Imagen 6 de 6 Imagen: HP

10. HP Spectre Folio

Una brillante 2 en 1 con estilo.

Procesador: Intel Core i5-8200Y o Intel Core i7-8500Y | Gráficos: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 13,3 pulgadas (1920 × 1080) | Almacenamiento: SSD de 256 GB

Estupendo diseño

Impresionante calidad de fabricación

Muy costosa

Los altavoces no son buenos

Cuando HP reveló la HP Spectre Folio, hizo grandes declaraciones sobre la forma en que las laptops 2 en 1 reinventarían la PC. Y si bien el modelo no está tan a la altura de las “populares”, nosotros consideramos que tiene el diseño más hermoso que jamás hallamos visto. Comercializada bajo el eslogan “lo antiguo se viste de moderno”, la HP Spectre Folio está construida directamente en una pieza de cuero genuino. No, no es una cubierta elegante, es parte de la laptop. Además, no es solo su apariencia lo que la coloca en nuestra lista de las mejores laptops de 2019, sino que la HP Spectre Folio también es un equipo de excelente rendimiento gracias a sus componentes modernos. Es muy costosa, así que si su presupuesto es corto, revise el modelo 2 en 1 Acer Switch 3 a continuación. Sin embargo, si quiere la mejor laptop que lo haga lucir increíble apenas la saque del bolso, entonces la HP Spectre Folio es la ideal.

Lea la reseña completa: HP Spectre Folio

Imagen 1 de 7 Imagen: Acer Imagen 2 de 7 Imagen: Acer Imagen 3 de 7 Imagen: Acer Imagen 4 de 7 Imagen: Acer Imagen 5 de 7 Imagen: Acer Imagen 6 de 7 Imagen: Acer Imagen 7 de 7 Imagen: Acer

11. Acer Switch 3

Un excelente competidor de la Surface Book 2 a mitad de precio.

Procesador: Intel Pentium Quad Core N4200 a 1,10 GHz o Intel Core i3 7100U | Gráficos: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Pantalla: Pantalla táctil IPS LCD de 12,2 pulgadas (1920 × 1200) | Almacenamiento: 64 GB - 128 GB eMMC

Excelente calidad de fabricación

Increíble relación costo-beneficio

El soporte con bisagras es complicado

No es buena para jugar

Si quiere vivir la experiencia de la Microsoft Surface Book 2, pero quiere gastar mucho menos, la Acer Switch 3 del 2017 es sin duda alguna su mejor opción. Está diseñada con base en el mismo concepto de la Surface Book 2, aunque posee un menor rendimiento debido a sus componentes ligeramente limitados. Sin embargo, es un excelente equipo pequeño para la mayoría de las tareas. A los beneficios sumamos un complemento de teclado, el cual viene sin costo adicional con este modelo laptop / tablet. Como es de costumbre, también tenemos diferentes versiones, por ejemplo, una más costosa que trae un puerto USB tipo C, 8 GB de memoria RAM, una pantalla IPS y un procesador Intel Core i3 7100U.

Lea la reseña completa: Acer Switch 3

Imagen 1 de 4 Imagen: Apple Imagen 2 de 4 Imagen: Apple Imagen 3 de 4 Imagen: Apple Imagen 4 de 4 Imagen: Apple

12. Apple MacBook 12-inch (2017)

El próximo ganador es la MacBook del año pasado.

Procesador: Intel Core M3 a 1,2 GHz o Intel Core i7 a 1,4 GHz | Gráficos: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 12 pulgadas (2304 × 1440) IPS con relación 16:10 | Almacenamiento: SSD de 256 GB a 512 GB

Procesador actualizado

Larga duración de la batería

Aún cuenta con un único puerto USB-C

Costosa

Apple obtiene otra victoria con la versión del año pasado de la MacBook, y nuevamente nos cautiva con un hermoso diseño, un excelente rendimiento y con lo mejor en duración de la batería. Apple ha actualizado los procesadores con la 7.º generación de la familia Kaby Lake de Intel, lo que significa que tendrá un mayor rendimiento y una mayor duración de la batería sin sacrificar el diseño delgado y ligero que caracteriza a la MacBook. Si bien la MacBook de 2017 no fue diseñada enteramente para la productividad, es decir, como lo es la poderosa y versátil MacBook Pro o como una máquina para juegos como la Asus ROG Zephyrus GX501, esta sigue siendo una de las mejores laptops del mundo por su delgadez y ligereza, ya que puede llevarla a cualquier parte sin siquiera notar su peso. Además, es un excelente exponente del sistema macOS High Sierra. Si lo que busca es una MacBook, el modelo de este año es sin duda uno de los mejores.

Lea la reseña completa: Apple MacBook

Imagen 1 de 6 Imagen: Google Imagen 2 de 6 Imagen: Google Imagen 3 de 6 Imagen: Google Imagen 4 de 6 Imagen: Google Imagen 5 de 6 Imagen: Google Imagen 6 de 6 Imagen: Google

13. Google Pixelbook

Una Chromebook de categoría con un precio elevado que vale la pena.

Procesador: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: pantalla táctil de 12,3 pulgadas LCD (2400 × 1600) | Almacenamiento: SSD de 128 GB a 512 GB

Diseño sublime

Soporte completo de aplicaciones Android

El stylus se vende separadamente

Sin inicio de sesión biométrico

Las mejores Chromebook han experimentado un increíble éxito en los últimos años gracias a su accesibilidad y la Google Pixelbook no es la excepción. A pesar de que cuesta el doble que el promedio de los dispositivos con Chrome OS y que no trae un lápiz óptico, la Pixelbook está hecha con miras hacia el futuro. Posee un par de puertos Thunderbolt 3 para conectar accesorios y disfrutar de transferencias de archivos superveloces, un eje que se dobla hacia afuera para ver películas durante el vuelo y compatibilidad con Android. Tendrá acceso completo a la tienda Google Play desde la Pixelbook, esto quiere decir que podrá jugar Sonic: The Hedgehog y disfrutar videos en VLC. La característica principal de este modelo “pixelado” es su batería de larga duración. Trabajó durante casi 8 horas en nuestras pruebas, así que no tiene que preocuparse de que su Pixelbook se muera en el camino.

Lea la reseña completa: Google Pixelbook

Este producto solo está disponible en EE. UU. y en el RU a la fecha de este artículo. Lectores australianos: la Asus Chromebook Flip C302 es una buena alternativa.

Imagen 1 de 5 Imagen: Acer Imagen 2 de 5 Imagen: Acer Imagen 3 de 5 Imagen: Acer Imagen 4 de 5 Imagen: Acer Imagen 5 de 5 Imagen: Acer

14. Acer Swift 3

Una Ultrabook económica que trabaja mejor de lo que aparenta.

Procesador: Intel Core i3 - i7 de doble núcleo | Gráficos: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB - 8 GB DDR4 | Pantalla: 14 pulgadas full HD con ComfyView IPS (1920 × 1080) | Almacenamiento: SSD de 128 GB a 256 GB

Rendimiento potente a un bajo costo

Fantástica batería de larga duración

Diseño poco atractivo

Altavoces miran hacia abajo

Aunque lo hayan convencido de que la frase “Ultrabook de bajo costo” es imposible, Acer ha derribado este habitual concepto errado con la Swift 3. Esto es debido a que la compañía ha tomado el chasis de aluminio de la Acer Swift 7 y le incorporó componentes más asequibles para el disfrute de todos. No tiene macOS, pero la Acer Swift 3 pone de rodillas a la MacBook Air en casi todos los aspectos, incluyendo su precio insuperable. Naturalmente, Acer tuvo que hacer algunas reducciones en los componentes para mantener el precio lo más bajo posible y lograr derribar a la competencia. Por lo tanto, aunque no pueda esperar algo como una pantalla Ultra HD o un sonido integrado de calidad, las puntuaciones de rendimiento le dan una paliza hasta a la Surface Laptop.

También tuvimos la oportunidad de echar un vistazo al próximo modelo de 2018 de la Swift 7 en la CES 2018, el cual viene con mejores gráficos y procesamiento. Este podría tener un lugar en esta lista tan pronto se lance a finales de este año.

Lea la reseña completa: Acer Swift 3

Imagen 1 de 1 Imagen: Samsung

15. Samsung Notebook 9

Una hermosa alternativa a la MacBook Pro.

Procesador: Intel i7-8550U | Gráficos: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 15 pulgadas de 1920 × 1080 LED | Almacenamiento: SSD de 256 GB - 512 GB

Excelente rendimiento

Impresionante duración de la batería

Teclado esponjoso

Aunque no tiene el mejor teclado del mundo, la Samsung Notebook 9 fue una de las mejores laptops que podía comprar en el 2018. La racha sigue este 2019. Cargada de más poder que la MacBook Pro y a un costo mucho menor, Samsung ha creado una laptop que tiene tanta potencia como estilo. Además de sus increíbles especificaciones, su peso y delgadez la convierten en una de las laptops de 15 pulgadas más portables que puede comprar hoy día.

Lea la reseña completa: Samsung Notebook 9

¿Qué tipo de laptop le conviene más?

Laptops de uso general: Aquí encontrará las laptops más económicas. Estos equipos se enfocan más en la practicidad que en el estilo, portabilidad o potencia. Esto no quiere decir que no puedan ser rápidas, pero por lo general encontrará una laptop tradicional (no Ultrabook) con una pantalla de alta definición (HD) y un disco duro convencional por menos de $600 o £400.

Ultrabooks: Aquí encontrará las notebooks ligeras y delgadas con discos duros de estado sólido (SSD) y resoluciones de pantalla superiores a 1080p. Combinadas con componentes poderosos y diseñados para la movilidad y con un fuerte énfasis en las baterías de larga duración, las mejores Ultrabooks tendrán un costo considerable entre los $700 o £500 y los $2000 o £1800.

Laptops 2 en 1: Aquí encontrará las notebooks que también pueden ser tablets. La Surface Book 2 podría estar un poco lejos, pero varias de las mejores laptops 2 en 1 están disponibles actualmente. Equipadas con bisagras extraíbles y con rotación de 360°, estos equipos híbridos son la manera más versátil para experimentar Windows 10 (o Chrome OS) en una pantalla táctil.

Chromebooks: Aquí encontrará el segmento de las mejores Chromebooks que usan el sistema Chrome OS. Estas tienen las misma funcionalidades de navegación de los equipos con Windows y macOS, pero con un enfoque en el almacenamiento en la nube en lugar del local. Recientemente, los modelos con pantalla táctil soportan aplicaciones Android. Estas cuestan por lo general menos de $300 o £200 y algunas pueden incluso soportar algo de productividad.

Laptops para jugar: ¿Necesita una laptop para jugar—casi—al mismo nivel de una PC de escritorio? Entonces querrá una de las mejores laptops para juegos. Estas máquinas suelen costar entre $800 o £600 hasta $3000 o £2800, y es más probable que sean las primeras en beneficiarse de los procesadores Ryzen para laptops de AMD.

Híbridos laptop-tablet: Diseñados a partir del enfoque inicial de la tablet hasta el de los híbridos laptop-tablet, las mejores tablets para Windows están equipadas con pantallas táctiles de alta definición y algunas veces incorporan patas de apoyo en su estructura o en las fundas para teclado. Estas suelen poseer un lápiz óptico y tienen rangos de precios desde las más asequibles hasta las de gama alta.

¿Linux, Windows o Mac? ¿Cuál es el indicado para usted? Vea nuestro video guía a continuación: