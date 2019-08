La mejor cámara DSLR del 2019: 10 cámaras espectaculares para todos los bolsillos

¿Quiere probar su lado fotográfico y necesita una DSLR para comenzar? ¿O es usted un profesional en busqueda de un potente modelo versátil de encuadre completo? No importa en qué nivel esté y cuáles sean sus necesidades, aquí le traemos las mejores DSLR del momento.

Si quiere obtener una buena cámara a un buen precio, le contamos que está con suerte. Actualmente, estamos atentos a todas las mejores ofertas en DSLR conforme se publican en la víspera del Prime Day 2019. Tenemos un montón de modelos antiguos en nuestra lista, al igual que un par de nuevos que los fabricantes querrían impulsar, así que existe la posibilidad de que algunos de estos entre en oferta antes o durante el evento principal. Manténgase conectado.

Las DSLRs han sido por mucho tiempo la elección de los usuarios profesionales, esto gracias a su excelente calidad de imagen, control manual y flexibilidad en términos de variedad de lentes. Con el paso de los años, los fabricantes también comenzaron a llenar sus líneas de cámaras con opciones para aficionados y principiantes. Al poco tiempo, ya teníamos opciones hechas para fotógrafos principiantes, para aquellos que trabajan en entornos de los más amenazantes y cualquier otro perfil entre estos dos.

Hoy en día, las cámaras sin espejo son increíblemente populares, ya que logran ofrecer los beneficios que recién describimos, pero en un paquete más compacto y ligero. ¿Cuál es la razón de esto? Esto se debe a que no tienen el espejo común de las DSLR (de ahí el nombre), y la mayoría reemplazan el visor óptico con alternativas electrónicas de alta resolución. Es posible que también usen lentes más pequeños y más ligeros, lo que ayuda a reducir aún más el tamaño y el peso.

Si quiere saber más sobre sus diferencias, lea lo siguiente: Cámaras sin espejo vs. cámaras DSLR: 10 diferencias clave. O, si quiere obtener más información sobre los diferentes tipos de cámaras en general, consulte nuestra guía detallada: ¿Qué cámara debo comprar?

La mejor cámara DSRL Nikon D850 La D850 no es el modelo más nuevo de nuestra lista, pero con su sensor de alta resolución, la rápida tasa de disparo de ráfaga y su cuerpo de fabricación robusta, es sin duda la mejor opción hoy en día para gran parte de la gente. Lea nuestra revisión completa de la Nikon D850

Aunque las cámaras sin espejo estén acaparando todos los titulares actualmente, las cámaras DSLR siguen siendo relevantes para muchos usuarios. Después de todo, una cámara DSLR es la opción más económica con lentes intercambiables y un visor (descubrirá que la mayoría de las cámaras sin espejo de gama baja no tienen visores).

Por otro lado, casi todos los fotógrafos de deportes profesionales, prensa y vida silvestre elijen el formato DSLR de encuadre completo por encima de cualquier otro tipo de cámara. Las cámaras sin espejo están progresando en este sentido, sin embargo, la combinación de excelentes sistemas de enfoque automático, una batería de larga duración, una gama amplia de opciones de lentes nativos y su gran compatibilidad con accesorios les dan la ventaja a las DSLR.

Dicho esto, hay algunas cámaras sin espejo estupendas en el mercado actual que están ocupando el lugar de las cámaras DSLR en los bolsos de los fotógrafos profesionales, incluida la Fujifilm X-T3, la Olympus OM-D E-M1 II, la Panasonic Lumix S1 y la Sony Alpha A7R III.

Entre las cámaras DSLR básicas y las de fotograma completo hay toda una variedad de modelos orientados a distintos usuarios, distintos niveles de experiencia y distintos presupuestos. Esta es nuestra selección de las mejores cámaras DSLR que se pueden comprar actualmente.

Opción de gran valor: Nikon D7200

Este modelo clásico sigue siendo una opción estupenda para aficionados

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24.2 MP | Enfoque automático: AF de 51 puntos con 15 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3,2 pulgadas, 1 299 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 6 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: intermedio

Excelente calidad de imagen

Buen manejo

Sin pantalla táctil

La pantalla trasera no se mueve

Antes de comenzar con nuestra selección de las 10 mejores cámaras DSLR que se pueden comprar actualmente, echémosle un vistazo a esta gran opción. La D7200 es un ejemplo excelente de una DSLR de gama media que cuenta con lo suficiente para mantener su relevancia dentro del mercado actual. Pensada para capturas en espacios exteriores, el sensor APS-C de 24,2 MP carece de un filtro de paso bajo que ayuda a retener suficiente detalle, mientras que el sistema de AF de 51 puntos está hecho para rastrear objetos en movimiento. También obtendrá un cuerpo resistente de aleación de magnesio con protección ante la intemperie, dos ranuras para tarjetas y una pantalla grande LCD. Debido a su edad y al lanzamiento del modelo actualizado, D7500 (que reseñaremos a continuación), esto ha resultado en una disminución de su precio de venta hasta niveles tentadores. Es una cámara que vale la pena si no está buscando el modelo más nuevo.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D7200.

Las mejores cámaras DSLR del 2019

1. Nikon D850

La alta resolución se une con la alta velocidad

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 45,4MP | Enfoque automático: AF de 153 puntos con 99 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3.2 pulgadas táctil con ángulo variable, 2 359 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Impresionante calidad de la imagen

Excelente rendimiento

Velocidad AF con Live View lenta

Conectividad SnapBridge

Es difícil pensar en otra DSLR que sorprenda al mismo nivel que la D850. Sin duda, se encuentra en el grupo de los modelos caros, pero esto se justifica con una excelente calidad de imagen, un montón de funciones y un cuerpo robusto de aleación de magnesio resistente a la intemperie. El sensor de 45 MP es uno de los más altos en resolución que la mayoría de las DSLR, mientras que el modo de disparo de ráfaga 7 fps es peculiarmente alto para una cámara con este sensor. Si sumamos a eso un impresionante sistema AF, un manejo maravilloso y un excelente video en 4K, entonces será fácil apreciar su versatilidad. ¿Le gusta la D850 pero prefiere una cámara sin espejo? Bueno, aunque no es estrictamente una D850 sin espejo, la nueva cámara sin espejo Z7 de Nikon tiene la misma resolución de 45 MP que la D850, pero tiene algo de tecnología inteligente propia, como una montura de objetivo completamente nueva.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D850

Mire nuestro video práctico a continuación (reseña de la Nikon D850):

2. Canon EOS 5D Mark IV

Una de las cámaras DSLR más completas que hemos visto

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 30.4 MP | Enfoque automático: AF de 61 puntos con 41 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: táctil de 3.2 pulgadas, 1 620 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Impresionante rendimiento

Sistema avanzado de enfoque automático

Costosa en comparación con las competidoras

Opciones limitadas de video 4K

La serie EOS 5D de cámaras de Canon tiene un rico legado: la EOS 5D original llevó la fotografía de encuadre completo a las masas, la Mark II lanzó la captura de video Full HD por primera vez en una cámara DSLR, mientras que la Mark III se convirtió en una de las favoritas entre los fotógrafos por su funcionalidad óptima. La EOS 5D Mark IV tiene bastantes ajustes y mejoras con respecto a todo lo anterior, con un sensor de 30,4 MP más nuevo, un sistema AF avanzado de 61 puntos y una grabación de video en 4K. Sigue siendo una cámara DSLR brillante que hasta hace poco fue nuestra primera elección, pero la llegada de la D850 hizo que pasara a ocupar el segundo lugar.

Lea nuestra revisión completa de la Canon EOS 5D Mark IV

3. Nikon D500

La D5 de Nikon es perfecta para el fotógrafo de acción

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 20.9 MP | Enfoque automático: AF de 153 puntos con 99 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3.2 pulgadas táctil con ángulo variable, 2 359 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Impresionante sistema de enfoque automático de 153 puntos

Cuerpo metálico robusto

Número de píxeles relativamente bajo

El video sigue siendo limitado

Nikon tomó su mejor cámara DSLR D5 y la mayoría de sus funciones de alta gama y colocó todo esto en un cuerpo metálico más pequeño, pero muy duradero. El sensor de fotograma completo se reemplaza por un chip de tamaño APS-C de 20.9 MP que permite que la D500 dispare a 10 fps rápidos y ofrezca un gran rendimiento de ISO alta. Una cámara todoterreno brillante con un sistema AF espectacular de 153 puntos significa que se destaca en acción rápida, como fotografía de deportes y de vida silvestre, pero sigue teniendo la capacidad de fotografiar paisajes y retratos. Si el costo es un poco elevado, échele un vistazo a la D7500 que aparece a continuación.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D500

4. Nikon D7500

La cámara DSLR para aficionados de Nikon es una todoterreno brillante

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 20.9 MP | Enfoque automático: AF de 51 puntos con 15 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3.2 pulgadas táctil con ángulo variable, 922 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 8 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: intermedio

Excelente sensor de 20.9 MP

Sistema potente de enfoque automático de 51 puntos

Solo una ranura para tarjetas SD

Enfoque lento en Live View

¿Quiere la D500 pero no le gusta su precio? Bueno, si está preparado para hacer un par de sacrificios en varios aspectos, la D7500 es seguramente el modelo al que debería apuntar. Esta cuenta con el mismo sensor de 20,9 MP que su modelo compañero más avanzado y también tiene la misma propuesta de grabación de video en 4K. Además, Nikon le incorporó el mismo sensor de medición matricial RGB de 180,000 píxeles y una pantalla inclinable trasera grande del mismo tamaño (3.2 pulgadas), aunque no es tan detallada, y está protegida dentro de un cuerpo resistente a la intemperie. ¿Tiene un presupuesto mucho más ajustado? También tenemos la vieja D7200 de 24,2 MP (reseñada anteriormente), que si bien fue superada por la D7500, sigue siendo una de las mejores cámaras DSLR para aficionados.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D7500

Mira nuestra reseña en video de la Nikon D7500 a continuación

5. Canon EOS 80D

Un gran paso para los fotógrafos requiriendo un EOS

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24.2 MP | Enfoque automático: AF de 45 puntos con 45 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: intermedio

Manejo refinado

Sistema de enfoque automático

Sin video 4K

Una de las cámaras DSLR más antiguas disponible

Puede que la EOS 80D haya celebrado discretamente su tercer aniversario a comienzos de este año, pero si está corto de presupuesto y no le importa no contar con el último grito de la moda, entonces vale la pena considerar este modelo. Siendo una opción perfecta para aquellos que avanzan de las DSLR de gama baja, su sistema de AF de 45 puntos es totalmente en cruz, lo que significa una mejor sensibilidad y un mejor rendimiento general. Su sensor de 24,2 MP también ha sido probado, evaluado y respetado, y está equipado con la tecnología CMOS AF de doble píxel que agiliza el enfoque durante videos y vistas en vivo, mientras que las funciones de Wi-Fi y NFC le permiten conectar fácilmente la cámara a un dispositivo inteligente para tomas a distancia y para compartir contenidos en línea. ¿Quiere grabar videos? Este modelo no cuenta con resolución 4K, pero tiene puertos para audífonos y micrófono, así como una pantalla LCD práctica para autorretratos y grabar vlogs. Por otro lado, es genial ver esa pantalla LCD en la placa superior, ya que no es algo que vemos en todas las cámaras a este nivel, pero es muy útil para indicarle qué está viendo.

Lea nuestra reseña completa de la Canon EOS 80D

6. Nikon D3500

Básica, pero brillante para usuarios principiantes de cámaras DSLR.

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24.2 MP | Enfoque automático: AF de 11 puntos con 1 sensor tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3,0 pulgadas, 921 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante

Increíble sensor de 24MP

Excelente relación calidad-precio

Controles externos básicos

Solo video Full HD de 1080 p

Al otro lado del espectro de algunas de las cámaras DSLR de encuadre completo reseñadas aquí, la D3500 es muy asequible, tiene los sensores APS-C más nítidos del mercado y cuenta con un ingenioso conjunto de lentes retráctiles. Solo tenga en cuenta lo siguiente: existen dos versiones de este lente y vale la pena gastar $20/£20 adicionales para tener el VR, el sistema de estabilización de imagen de Nikon. Esto prueba de que no tiene que pagar una fortuna para tener una cámara espectacular, y decimos que su gran relación calidad-precio hace que sea tan impresionante como otras alternativas mucho más avanzadas (y mucho más costosas). Los controles están diseñados de manera simple para principiantes, y en las manos adecuadas es una buena alternativa a cámaras que cuestan mucho más. Si quiere ser más creativo en sus fotografías y busca su primer cámara DSLR, la Nikon D3500 es difícil de superar.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D3500

7. Canon EOS Rebel T7i / Canon EOS 800D

Una combinación atractiva de ergonomía de primer nivel y un sensor magnífico

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24.2 MP | Enfoque automático: AF de 45 puntos con 45 sensor tipo cruz | Tipo de pantalla: táctil articulada de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 6 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante, aficionado

Funciones impresionantes

Fácil de usar

Sin video 4K

Acabado en plástico

Cuesta un poco más que la Nikon D3500, pero ofreciendo bastante más en cuanto a funciones, la Canon EOS Rebel T7i (conocida como la EOS 800D fuera de los Estados Unidos) es una cámara DSLR básica ideal. El sensor es impresionante, al igual que el sistema de enfoque automático de 45 puntos respaldado por un AF con Live View excelente, mientras que la interfaz gráfica sin dudas hará que esta cámara sea mucho más atractiva para los nuevos usuarios. La falta de video 4K y la calidad de los materiales externos decepciona, pero dejando esto de lado, si busca una cámara DSLR completa y fácil de usar, la EOS Rebel T7i/EOS 800D es sin duda una muy buena opción.

Lea nuestra revisión completa de la Canon EOS Rebel T7i/EOS 800D

8. Nikon D750

Una cámara DSLR de fotograma completo con rendimiento, versatilidad y valor

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 24.3 MP | Enfoque automático: AF de 51 puntos con 15 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: inclinable de 3,2 pulgadas, 1 299 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 6,5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: intermedio

Excelente sensor de encuadre completo de 24 MP

Pantalla inclinable, útil para videos

La Nikon D610 sigue siendo más económica

Una de las DSLR más antiguas de Nikon

¿Le gusta el aspecto superior de la D850 de Nikon, pero no quiere pagar mucho? Entonces no mire otra cosa que la D750 de 24 MP de encuadre completo. No tiene ese magnífico sensor de 45 MP, pero la alternativa de 24 MP ofrece resultados de primera calidad, especialmente con los ajustes de ISO altos. La D750 también cuenta con una buena velocidad de disparo continuo de 6.5 fps, una pantalla inclinable útil y un precio de venta bastante atractivo. Además, su conectividad Wi-Fi le permite subir sus tomas en línea sin ningún problema, no obstante, no tiene video en 4K ni pantalla táctil por ser un modelo viejo. De todas formas, la mayoría de los fotógrafos no necesitan estas características, así que si usted forma parte de ese grupo, va a ahorrar un poco de dinero y tendrá un lente excelente.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D750

9. Canon EOS 7D Mark II

La 7D Mark II es tan rápida como las cámaras DSLR profesionales pero con un precio para aficionados y cumple con todos los requisitos

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 20.2 MP | Enfoque automático: AF de 65 puntos con 65 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3 pulgadas, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 10 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: experto

Resistente

AF híbrido y disparo de 10 fps

Costosa para ser una cámara con sensor APS-C

Modelos DSLR más económicos ofrecen sensores de 24 MP

Siendo una de las mejores opciones para fotógrafos deportivos y de acción, la EOS 7D Mark II se enfoca principalmente en el rendimiento y en la velocidad. Combina un sensor APS-C de 20,7 MP con el excelente sistema CMOS AF de doble píxel para un enfoque automático fluido en vivo y durante la grabación de videos, junto con un modo de disparo de ráfaga de 10 fps y un sistema de AF de 65 puntos. También exhibe características ergonómicas y un cuerpo robusto resistente a la intemperie, lo que la convierte en una buena opción para los usuarios que suelen fotografiar en espacios exteriores y en diferentes condiciones, por ejemplo, deportes, vida silvestre, naturaleza o paisajes. Es un modelo viejo, pero aún cuenta con bastante potencial, sobre todo si los objetos en movimiento son su prioridad.

Lea nuestra reseña completa de la Canon EOS 7D Mark II

10. Canon EOS Rebel SL2 / EOS 200D

Esta cámara para aficionados aún es difícil de superar

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24.2 MP | Montura del lente: Canon EF-S | Pantalla: táctil de 3 pulgadas con ángulo variable, 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de video máxima: 1080 p | Nivel de usuario: principiante

Pantalla con ángulo variable

Sistema con Dual Pixel CMOS AF

Sin video 4K

Más grande que los modelos sin espejo similares

Puede que no sea la alternativa más asequible o pequeña para adentrarse en el vasto ecosistema EOS DSLR de Canon (que tuvo una actualización reciente, la Rebel SL3), pero elegiríamos la Rebel SL2 por encima de los modelos más básicos y viejos de la compañía. Su poderoso conjunto de funciones incluye un excelente sistema Dual Pixel CMOS AF de Canon, que ofrece un enfoque automático rápido durante los videos y en modo Live View, mientras que la pantalla LCD se repliega y es táctil. Después de todo, estamos en el 2019, ¿por qué conformarse con menos? A pesar del tamaño pequeño, el manejo es genial, lo que hace que sea una gran elección para los que tienen manos pequeñas así como para los que tienen manos más grandes. ¿Cómo no amarlo? Además del comprensible cuerpo de plástico y la falta de video en 4K, no hay mucho de qué quejarse.

Lea nuestra reseña completa de la Canon EOS Rebel SL2/200D

También tenga en cuenta...

Nikon D5300

Una opción básica brillante con mucho espacio para crecer

Sensor: APS-C CMOS | Megapíxeles: 24.1 MP | Montura del lente: Nikon DX | Pantalla: articulada de 3.2 pulgadas, 1 037 000 puntos | Velocidad de disparo continuo: 5 fps | Resolución de video máxima: 1080 p | Nivel de usuario: principiante

LCD retractable de 3,2 pulgadas

Excelente calidad de imagen

Sin grabación de videos 4K

La pantalla no es táctil

Ha estado en el mercado hace un tiempo, pero todavía tenemos una debilidad por la D5300. Además, el hecho de que aún se pueda comprar nueva es evidencia de lo relevante que sigue siendo. Ofrece a los usuarios primerizos de cámaras DSLR un conjunto de especificaciones más robusto que la cámara réflex digital básica promedio, con una pantalla LCD de 3,2 pulgadas que se repliega por completo para mirar al frente, junto con un sistema AF de 39 puntos, una grabación de video Full HD de 60 p y un disparo de ráfaga de 5 fps. Por supuesto que nada de eso importaría si la calidad de imagen no estuviera a la altura, pero afortunadamente lo está. El sensor APS-C de 24,1 MP se diseñó sin el filtro óptico de paso bajo para ayudar a que la imagen tenga la mayor cantidad de detalles posible, y los resultados con los ajustes de ISO altos sigue siendo buenos.