La mejor cámara de fotograma completo de 2019: Las 10 cámaras DSLR y sin espejo más avanzadas

Las cámaras de fotograma completo están dirigidas a fotógrafos que quieren la mejor calidad de imagen posible, sin tener que recurrir a modelos de formato medio. Entonces, ¿cuál es la mejor cámara de fotograma completo actualmente?

Solía ser una decisión bastante fácil de tomar, ya que había solo DSLR de fotograma completo creadas por dos fabricantes. Además, tenías suerte si podías pagar alguna. Poco a poco, se unieron otras marcas y las cámaras de fotograma completo fueron cada vez más baratas, antes de que llegaran las cámaras sin espejo y cambiaran todo.

Actualmente, Sony domina el mercado de las cámaras sin espejo de fotograma completo con la mayoría de sus modelos, pero se unieron dispositivos de Canon, Nikon y Panasonic el año pasado. Todos compiten para actualizar sus sistemas con diseños atractivos y lentes de alto rendimiento. No hay dudas de que la fotografía de fotograma completo no solo es más emocionante que nunca, sino que también es más accesible.

Entonces, ¿qué hace que una cámara de fotograma completo sea tan especial? La mayoría de las cámaras sin espejo y DSLR básicas y de precios medios tienen un sensor APS-C, que físicamente mide unos 23,6 mm x 15,7 mm. Por otro lado, un sensor de fotograma completo tiene dimensiones más grandes de unos 36 mm x 24 mm. Es el mismo tamaño que tiene un fotograma de una película de 35 mm, por eso se denomina “fotograma completo”, y es 2,5 veces más grande que un sensor APS-C.

Esto permite fotositos en el sensor, que brinda mejores capacidades para captar la luz, lo que significa una mejor calidad de imagen, especialmente con sensibilidades más altas.

Las cámaras DSLR de fotograma completo solían ser exclusivas para fotógrafos profesionales, pero como se redujeron los costos y comenzaron a aparecer modelos de bajo costo, muchos aficionados serios ahora pueden disfrutar de los beneficios de la fotografía de fotograma completo, ya sea en una cámara DSLR o en una sin espejo.

Consideramos que la mejor cámara de fotograma completo es la Nikon Z6, gracias a su combinación de un excelente rendimiento, un diseño ligero, muchas funciones y un precio bajo. Para tener una idea de qué tipo de cámara DSLR o sin espejo puedes comprar a distintos precios, consulta nuestras guías de compra de las mejores DSLR y las mejores cámaras sin espejo. De lo contrario, esta es nuestra selección de las mejores cámaras de fotograma completo, ya sean DSLR o sin espejo, que se pueden comprar actualmente.

Opción de gran valor: Sony Alpha A7 II

Una de las mejores opciones de fotograma completo si no tienes mucho dinero

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 24,2MP | Enfoque automático: AF de 117 puntos | Tipo de pantalla: de 3,0 pulgadas, con ángulo de inclinación y 1 228 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 5 fps | Películas: Full HD a 50p | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Excelente calidad de imagen

Características avanzadas

Solo video Full HD

Poca vida de la batería

Nuestra lista de las diez mejores cámaras de fotograma completo comienza a continuación, pero queríamos destacar una cámara que, aunque no es la última y la mejor, sigue siendo una muy buena opción para comprarla. La Alpha A7 II de Sony fue reemplazada por la A7 III (que aparece en nuestra lista de las diez mejores a continuación), pero es una gran opción si no tienes mucho dinero o prefieres gastar más dinero en las lentes. La A7 II, que aún se encuentra disponible como nueva (al igual que la Alpha A7 más asequible), incluye un gran sensor de fotograma completo de 24,2 MP, un visor electrónico de alta resolución y un sistema AF muy capaz. El manejo no es tan bueno como el de la versión más nueva de la Mark III, pero eso se puede pasar por alto por el precio increíblemente tentador. Será difícil encontrar una cámara de fotograma completo mejor a ese precio hoy en día.

Lee nuestra reseña detallada de la Sony Alpha A7 II

Las mejoras cámaras de fotograma completo de 2019

1. Nikon Z6

La Z6 ya tiene casi un año, pero la seguimos eligiendo

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 24,5 MP | Enfoque automático: AF de 273 puntos | Tipo de pantalla: táctil de 3,0 pulgadas, con ángulo de inclinación y 2 100 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K a 30p | Nivel de usuario: Aficionado/experto

Una calidad sólida de videos e imágenes

Un manejo excelente

Búfer de profundidad limitado

Solo una ranura para tarjetas

La Z6 de Nikon fue la primera de las dos cámaras del sistema Z de Nikon. Y, aunque ya no es el modelo más nuevo de esta lista, conserva su lugar en la parte superior de nuestra tabla de las mejores cámaras sin espejo de fotograma completo. La elegimos gracias a su combinación brillante de funciones, rendimiento, manejo y precio. El sensor de 24,5 MP brinda resultados hermosos con una gran reproducción de los colores y detalles finos, mientras que el sistema de AF de 273 puntos funciona muy bien y tiene una cobertura del fotograma excelente. También cuenta con un modo de disparos de ráfaga de 12 fps impresionante, controles dispuestos de manera sensata y un visor electrónico grande y brillante. ¿Ya eres usuario de Nikon? El adaptador FTZ significa que también podrás usar las lentes de montaje F que ya tienes (se debe verificar la compatibilidad con lentes más antiguas). Todo esto hace que la Z6 sea una excelente opción para el fotógrafo aficionado o el fotógrafo profesional que busca un segundo cuerpo. No podemos esperar a ver cómo sigue este sistema.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

Una de las mejores cámaras de fotograma completo por lo que vale

Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 24,2MP | Enfoque automático: AF de 693 puntos | Tipo de pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3,0 pulgadas, 921 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Aficionado/experto

Sistema de AF de 693 puntos

Disparos de ráfaga de 10 fps

Control de pantalla táctil limitado

La duración de la batería podría ser mejor

Es posible que la Alpha A7 III sea la cámara de fotograma completo básica en la gama sin espejo de Sony, pero es una relación débil. Es una cámara brillante tanto para aficionados como para profesionales, gracias en buena parte al sensor de fotograma completo excelente de 24,2 MP. El sistema de AF de 693 puntos avanzado se tomó prestado de la insignia Alpha A9, mientras que la opción de disparos de ráfaga de 10 fps significa que nunca perderás una toma. También puede grabar videos 4K sin cortes; cuenta con un sistema de estabilización de imagen de 5 ejes muy bueno, además de un visor electrónico de alta resolución. Hasta hace poco, esta fue nuestra elección de las cámaras sin espejo básicas, pero la superó la Nikon Z6. Sin embargo, así como ganó cinco estrellas en nuestra reseña reciente (que aparece a continuación), vale la pena considerarla si no estás vinculado a ningún sistema en particular actualmente.

Lee nuestra reseña detallada de la Sony Alpha A7 III

3. Nikon Z7

La opción del sistema Z superior agrega un montón de píxeles

Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 45,7MP | Enfoque automático: AF de 493 puntos | Tipo de pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3,2 pulgadas, 2 100 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 9 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Muy buena capacidad de respuesta

Excelente calidad de imagen

Las tarjetas XQD siguen siendo costosas

La duración de la batería oficial es limitada

La primera cámara sin espejo de fotograma completo de Nikon junto con la Z6, la Z7 es un éxito. Como una cámara de primera generación, debemos esperar contratiempos, pero la Z7 se diseñó con atención y funciona mucho mejor de lo que esperamos. Un sensor sólido, combinado con una estabilización de imagen efectiva y un visor electrónico hermoso, un manejo excelente, un rendimiento AF competente y una gran respuesta forman la base de lo que hace que sea un placer usar esta cámara. El hecho de que Nikon te permite usar las lentes de montaje F con el adaptador FTZ también hace que la transición de las cámaras DSLR a las de sin espejo sea relativamente fácil si ya tienes una colección de lentes.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon Z7

(Image credit: Nikon)

4. Nikon D850

La mejor cámara DSLR que hayamos probado

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 45,4MP | Enfoque automático: AF de 153 puntos con 99 sensores tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3,2 pulgadas táctil con ángulo variable, 2 359 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Resultados asombrosos

Excelente rendimiento

El sistema de AF con Live View podría ser más veloz

SnapBridge sigue necesitando mejoras

Es posible que la Z7 que es parecida (la cual se menciona anteriormente) le haya robado un poco de estruendo a la D850. Sin embargo, conserva mucho atractivo. Es una de las cámaras DSLR más avanzadas que hayamos probado, con la combinación galardonada de un sensor de fotograma completo de 45 MP y disparos de ráfaga de 7 fps. Además, tiene un sistema de AF de 153 puntos maravilloso que hace que sea fácil trabajar con sujetos que se mueven. Los videos se graban con una calidad de 4K y son de alta calidad, mientras que la construcción y el diseño están lo más cerca que se puede estar de la perfección actualmente. Su peso y tamaño hacen que la Z7 sea un poco más conveniente para la mayoría de los usuarios, pero si realizas tomas de deportes u otros sujetos que se mueven y piensas aprovechar al máximo ese sistema de enfoque, es una opción estupenda.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon D850

5. Sony Alpha A7R III

La más potente de la línea A7

Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 42,2 MP | Enfoque automático: AF de 399 puntos | Tipo de pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3,0 pulgadas, 1 440 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

10 fps a 42,2MP

Rápido rendimiento AF

Control de pantalla táctil limitado

La duración de la batería podría ser mejor

¿Te gusta el diseño de la A7 III pero quieres más megapíxeles? Entonces, la Alpha A7R III de 42,2 MP es la indicada. No solo obtienes el doble de píxeles, sino que Sony logró mantener la frecuencia de ráfagas a 10 fps. Y aunque el sistema de AF de 399 puntos no es tan avanzado como el sistema de AF de 693 puntos utilizado en la Alpha A9 y la A7 III, sigue funcionando de manera brillante, especialmente con el modo Eye AF de la cámara que se une al ojo del sujeto. Al igual que la Nikon D850 (que se menciona anteriormente), la Alpha A7R III significa que ya no tienes que sacrificar el rendimiento para obtener más resolución o viceversa. Al mismo tiempo, su versatilidad significa que está en casa situada sobre una montaña, de la misma manera que está en un estudio o al aire libre tomando movimientos.

Lea nuestra reseña detallada de la Sony Alpha A7R III

(Image credit: Future)

6. Canon EOS 5D Mark IV

Una de las cámaras DSLR con la mejor capacidad que hayamos visto

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 30,4 MP | Enfoque automático: AF de 61 puntos con 41 sensores de tipo cruz | Tipo de pantalla: táctil de 3,2 pulgadas, 1 620 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Impresionante rendimiento

Sistema avanzado de enfoque automático

Costosa en comparación con las competidoras

Opciones limitadas de vídeo 4K

La EOS 5D Mark IV prácticamente ajusta y mejora todo lo que ofrece la Mark III. Esto incluye un sensor brillante de 30,4 MP que brinda resultados nítidos, junto con un sistema de AF de 61 puntos sofisticado y avanzado, un rendimiento con especificaciones profesionales, video 4K y un manejo muy pulido. Tenemos algunas objeciones, como el factor de recorte y la opción Motion JPEG ineficiente al grabar videos 4K. Además, la resolución del sensor de 30 MP y la frecuencia de ráfagas de 7 fps no son tan competitivas con este precio como solían serlo cuando se lanzó la cámara por primera vez. Aun así, si eres un usuario de Canon que busca la mejor cámara DSLR para diversos fines, esta sigue siendo la indicada.

Lea nuestra revisión completa de la Canon EOS 5D Mark IV

(Image credit: Future)

7. Canon EOS RP

La segunda cámara sin espejo de fotograma completo de Canon sorprende

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 26,2 MP | Enfoque automático: AF de 5.655 puntos | Tipo de pantalla: táctil con ángulo variable de 3 pulgadas y 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 5 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Aficionado

Gran relación precio-calidad

Un dispositivo pequeño y delgado

Una selección limitada de lentes nativos

Limitaciones de videos 4K

La primer cámara sin espejo de fotograma completo de Canon, la EOS R, tiene algunos aspectos buenos y otros malos. Sin embargo, la EOS RP dejó una impresión positiva. Aunque técnicamente es un modelo inferior y no tiene tantas funciones, es mucho más pequeño y pesa menos. Esto junto con un mejor precio significa que es mucho más accesible para aquellos que esperan dar el salto a las cámaras sin espejo, pero no quieren llegar hasta la EOS R. Con solo una diferencia de unos 4 MP entre las dos, no estás sacrificando mucho en cuanto a la resolución del sensor. Mientras tanto, la pantalla táctil sensible, el enfoque automático veloz y el búfer profundo hacen que sea un placer utilizarla en todo tipo de situaciones. Esperemos que Canon complete la gama de lentes con algunas opciones más pequeñas y más asequibles, ya que las opciones actuales no son las más aptas.

Lee nuestra Revisión de Canon EOS RP

8. Nikon D750

¿Una DSLR de fotograma completo llena de funciones a un precio razonable? Sí, por favor

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 24,3 MP | Enfoque automático: AF de 51 puntos con 15 sensores de tipo cruz | Tipo de pantalla: inclinable de 3,2 pulgadas y 1 228 800 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 6,5 fps | Películas: 1080p | Nivel de usuario: Aficionado/experto

Rango dinámico y ruido excelentes

Sistema AF de alto rendimiento

No tiene opción para videos 4K; solo Full HD

La pantalla inclinable no se articula plenamente

Por el estándar de las cámaras DSLR y sin espejo actuales, la D750 es un poco anticuada. Utiliza el sistema de AF de 51 puntos más antiguo (pero respetado) de Nikon, por ejemplo, y no graba videos 4K, solo clips Full HD a 60p. Ni siquiera tiene una pantalla táctil, pero aun así merece su lugar en esta lista, gracias a su excelente construcción, un gran manejo, un sensor sólido de 24,3 MP y un precio asequible. Si no necesitas los trucos de las DSLR modernas y solo quieres algo fiable que produzca excelentes imágenes con una buena o mala iluminación, vale la pena considerar la D750, especialmente con este precio.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon D750

9. Panasonic S1R

¿Quieres tomar imágenes de 187 MP? La S1R ofrece eso y mucho más

Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 47,3 MP | Enfoque automático: AF de 225 puntos | Tipo de pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3,2 pulgadas, 2 100 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 9 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Un visor electrónico increíble

Una gran calidad de video

Sistema AF de detección de contraste solamente

Grande y pesada

La S1R ofrece tecnología muy impresionante en una pieza sumamente robusta. El visor electrónico de 5,7 millones de puntos es, sin dudas, el más impresionante del mercado actual; al mismo tiempo, también te gustará la calidad de video estelar, la gran estabilización de imagen y un gran búfer. El sensor de 47,3 MP tiene la máxima cantidad de píxeles que cualquier otra cámara sin espejo de fotograma completo, pero su gran truco es la capacidad de producir imágenes de 187 MP. La frecuencia con la que necesites imprimir tus imágenes del tamaño de un país pequeño es otro asunto, pero claramente esta cámara te ofrece un gran margen para realizar recortes extremos, ampliar a todos los tamaños y buscar detalles más pequeños en la escena. Tenemos algunas objeciones con el sistema de enfoque automático y, aunque se encuentre en el lado de las robustas, por su combinación del diseño, las funciones y el funcionamiento general, la S1R suma muchos puntos.

Lea nuestra revisión completa de la Panasonic S1R

(Image credit: Future)

10. Canon EOS 6D Mark II

Este modelo más antiguo sigue siendo una buena opción para los usuarios conscientes de sus presupuestos

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 26,2 MP | Enfoque automático: AF de 45 puntos de tipo cruz | Tipo de pantalla: táctil con ángulo variable de 3,0 pulgadas y 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 6,5 fps | Películas: 1080p | Nivel de usuario: Aficionado/experto

Excelente enfoque con Live View

Control de la pantalla táctil perfeccionado

Rango dinámico deficiente

Cobertura AF limitada

Canon sin dudas hizo algunas mejoras importantes en la EOS 6D, que ya se retiró, con un sensor nuevo, un procesador más rápido, un sistema AF mucho más fiable y una mejor frecuencia de ráfagas. Es una cámara mucho más completa y con mejores especificaciones que la EOS 6D, pero tiene sus problemas: la falta de video 4K y el hecho de que el sistema AF solo cubre un pequeño porcentaje del fotograma. Estas quejas se atenúan con el hecho de que es una cámara DSLR de fotograma completo bonita con la que es un placer tomar fotos. Sin dudas, les encantará a los usuarios de Canon que buscan cambiar a la fotografía de fotograma completo, pero es posible que a algunos les convenga otra.

Lee nuestra revisión completa de la Canon EOS 6D Mark II

También tenga en cuenta...

¿No le gustó ninguna? Hay un par de opciones más que posiblemente quieras mirar.

Sony A9

Sin duda la mejor cámara sin espejo para fotografiar deportes y movimientos

Tipo: sin espejo | Sensor: CMOS apilado, retroiluminado y de fotograma completo de 24,2 MP | Montura del lente: Sony FE | Pantalla: táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación y 1 440 000 puntos | Enfoque automático: AF de 693 puntos | Video: 4K | Conectividad: Wi-Fi, NFC y Bluetooth | Duración de la batería: 480 tomas | Peso: 673g

Sin oscurecimiento del visor electrónico a 20 fps

Excelente grabación de vídeo

Costosa

Control de pantalla táctil limitado

Puede que la A9 ya tenga dos años, pero, para los fotógrafos de deportes y movimientos, sigue siendo la mejor opción disponible. Parte de eso se debe a las especificaciones principales, las cuales incluyen un sistema de AF de 693 puntos excelente, un gran búfer, una grabación de videos 4K sobremostrados y disparos de ráfaga de 20 fps sin oscurecimiento del visor electrónico. Pero otra razón se debe a la manera en que Sony continuó respaldándola durante toda su vida, y recientemente la consagró con un firmware que mejora radicalmente la adherencia del sistema de enfoque automático. La cámara es capaz no solo de mantener un bloqueo excelente en los sujetos mientras se mueven, sino también de mantenerlos como obstáculos que se presentan. Además ese gran búfer te permite seguir captando por periodos más largos de tiempo. No es barata, pero si tomas fotos de movimientos, no encontrarás una cámara sin espejo mejor hoy en día.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon A9

(Image credit: Future)

(Image credit: Nikon)

Nikon D5

La DSLR insignia de Nikon tiene el mejor sistema AF que hayamos visto

Sensor: CMOS de fotograma completo | Megapíxeles: 20,8 MP | Enfoque automático: AF de 173 puntos con 99 sensores de tipo cruz | Tipo de pantalla: de 3,2 pulgadas y 2 359 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Rendimiento AF increíble

Gran rango ISO

La grabación en 4K tiene un límite de 3 minutos

Pesada

Ahora, la D5 tiene más de tres años, pero sigue siendo la DSLR insignia de Nikon y es extraordinaria en cuanto a capturar movimientos. Puede que el sensor de 20,8 MP parezca un poco tacaño, pero eso significa que la D5 puede realizar tomas de disparos continuos de 12 fps, mientras que el rango ISO extendido de ISO 3 280 000 nunca antes se vio en una cámara. Eso es incluso antes de que lleguemos al sistema de enfoque automático; con una cobertura de 173 puntos AF (99 son de tipo cruz), la velocidad y la complejidad del sistema AF son asombrosas. Sin embargo, la capacidad de grabar videos 4K tiene un límite de 3 minutos; pero dejando eso de lado, la D5 es una cámara fenomenal utilizada por profesionales de todo el mundo.

Lea nuestra reseña detallada de la Nikon D5

¿No estás seguro si comprar una cámara DSLR o una sin espejo? Mire nuestro video guía que aparece a continuación.