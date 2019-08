La mejor cámara 4K del 2019: Las mejores 10 cámaras para grabar películas

Estamos a mediados del 2019 y ya hemos visto una variedad de cámaras 4K excelentes, desde Canon y Fujifilm hasta Panasonic y Sony.

Con Panasonic y Canon habiendo empezado sistemas desde nada en meses recientes, estos quizás terminen cambiando drásticamente el mercado en los años por venir. Pero por el momento, nuestra selección de mejores cámaras 4K está centrada en líneas que ya están en las manos de profesionales.

¿Quiere una cámara 4K a buen precio? Claro que sí, y Amazon Prime Day tal vez sea su oportunidad de oro. Con la grabación 4K ya establecida como una característica primordial en cámaras de sistema compacto- y ahora ofrecida en más y más DSLRs también- parece seguro que cualquier ganga en una cámara que encontremos, será una ganga en 4K también. Todo empieza el 15 de julio, pero si encontramos alguna otra ganga antes, les diremos.

Es fácil asumir que ya que dos cámaras capturan grabación 4K tendrán una producción similar, pero este no es el caso. El uso de diferentes sensores y diferentes métodos de captura, junto con variaciones en posibilidades de entrada, significa que dos cámaras 4K pueden comportarse diferente entre ellas.

Incluso algo tan simple como si la cámara utiliza todo el ancho de sus sensores o si aplica un recorte es un factor vital, pues tiene un efecto importante en el ángulo visual real. Y esto es antes de considerar características de apoyo como enchufes de audífonos, focus peaking, patrones zebra y perfiles registrados.

Para facilitar las cosas, hemos juntado lo que pensamos que son las mejores cámaras 4K en el mercado actual y resumido por qué.

Opción de gran valor: Panasonic Lumix G80 / G85

Grandes características en un pequeño cuerpo

Tipo: Sin espejo (mirrorless) | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 16MP | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Visor: EVF | Monitor: Táctil con ángulo variable de 3,0 pulgadas, 1,040K puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 9 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante/intermedio

EVF excelente

Rendimiento AF potente

Relativamente poca vida de la batería

Controles complicados

Antes de ver nuestra selección de mejores cámaras 4K, queríamos compartir una alternativa ligeramente más económica. Quizás no esté repleta de características, pero las Panasonic Lumix G80 (conocida como G85 en los EEUU) es aún una opción muy efectiva y rentable para aquellos buscando una cámara 4K económica. Tiene captura de 4K hasta 30p (con una velocidad de bits de hasta 100 Mbps) y un enchufe específico para micrófono. Enfocar es rápido, y la pantalla táctil multi ángulo hace fácil el proceso de encuadrar. La G80/G85 también es hermética para protegerla de los elementos.

Lea nuestra reseña detallada del Panasonic Lumix G80/ G85

Las mejores cámaras 4K del 2019

1. Cámara Blackmagic Pocket Cinema 4K

Aspecto de los 90s con la más nueva tecnología

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: N/A | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Visor: N/A | Monitor: Táctil de 5,0 pulgadas, 1 620 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: N/A | Películas: 4K a 60 fps | Nivel de usuario: experto

Excelente captura de video 4K

Pantalla enorme y nítida

Poca duración de la batería

Sin pantalla articulada

Esta es la mejor cámara para grabar 4K. La cámara Blackmagic Pocket Cinema 4K está diseñada para realizadores dedicados y no se debería considerar para fotografía. Basada en un sensor de Micro Cuatro Tercios (MFT) y una montura de lentes, tiene una pantalla táctil enorme de 5 pulgadas, sobrepasa por mucho a otras MFTs desde un punto de vista de su capacidad de vídeo. El rango de conexiones disponibles también es de primera clase, y el hecho que hay una entrada de tarjeta doble supera a cámaras más caras como la EOS R. Esto, sin olvidar, sus capacidades aceptables de grabar audio y claro, el software de tono de $299 - el DaVinci Resolve Studio, un regalo que nunca deja de impresionar. Finalmente, y más importantemente, la calidad fundamental de su video 4K supera a otras cámaras más caras y, cuando se sabe usar, maneja el sonido mejor que otras cámaras de fotograma completo gracias a su doble ISO nativo.

Lea nuestra reseña detallada de la Cámara Blackmagic Pocket Cinema 4K

2. Panasonic Lumix GH5S

Una herramienta de video sin concesiones

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 10,2 MP | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Visor: EVF | Monitor: Táctil con ángulo variable de 3,2 pulgadas, 1 620 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K a 60 fps | Nivel de usuario: experto

Diseño de sensor multi-aspecto

Especificaciones de video excelentes

La ausencia de IS no es para todos

La duración de la batería podría ser mejor

A pesar de que puede tomar muy buenas fotografías (aunque con una resolución de 10,2 MP bastante limitada), este producto debe considerarse ante todo como una cámara de video; Si desea hacer ambas cosas, existe la Lumix GH5 para llenar ese espacio. Si bien la ausencia de estabilización de imagen incorporada puede ser una decepción para algunos, ese problema no importa tanto al lado de la impresionante amplitud de funciones de video. Si se quiere grabar metraje para emisiones de calidad sin sacarle una hipoteca a la casa para comprar una cámara de video profesional, no podrá encontrar una mejor.

Lea nuestra reseña detallada del Panasonic Lumix GH5S

3. Panasonic Lumix GH5

La Lumix GH5 es una máquina de poder 4K llena de características

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 20,3 MP | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Visor: EVF | Monitor: Táctil con ángulo variable de 3,2 pulgadas, 1 620 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K a 60 fps | Nivel de usuario: experto

DCI 4K y UHD 4K

Excelente pantalla articulada completa

Rango ISO limitado

Muy grande para una cámara mirrorless

Hasta la llegada de la Lumix GH5S, la GH5 era la elección de muchos queriendo grabar videos. Bastante más barata que la nueva GH5S, la GH5 es un poco más versátil para aquellos que buscan una cámara de video y fotografía; y el video es particularmente impresionante, permitiendo la grabación de Cinema 4K (4096 x 2160) a 60 p con una velocidad de bits de 150 Mbps, mientras video Full HD puede ser capturado hasta 180 fps. Esto no es todo, pues la GH5 ofrece un submuestreo de colores a 4:2:2 y una profundidad de color de 10-bits, que provee información de colores más detallada y graduaciones más intensas. El GH5S también ofrece una salida en vivo a grabadores externos como el Apple ProRes por HDMI mientras graba internamente. Esperamos con ansias probar el nuevo Panasonic S1(y su pareja de salida, el S1R), el cual también demuestra especificaciones de video poderosas pero agrega el placer de un sensor de fotograma completo, el cual asegura un buen desempeño en poca luz y en baja profundidad de campo. Hasta que veamos de qué esta hecha, nos quedaremos con la GH5.

Lea nuestra reseña detallada del Panasonic Lumix GH5

4. Sony Alpha A7S II

Metraje excelente, rango enorme y dinámico y un buen tamaño compacto, ¿qué hay para no querer?

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Resolución: 12,2 MP | Lentes: Soporte Sony E | Monitor: Pantalla táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1 228 800 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 5 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Excelente rango dinámico y bajo sonido

Opciones de registro útiles

Sólo 4K UHD (no 4K DCI)

Video de 8-bits en vez de 10 o 12-bits

Cuando hicimos la reseña del A7S II, dijimos que era la mejor cámara de video para fotografías, y aunque mucho ha cambiado en el mercado aún pensamos que es la mejor opción para un camarógrafo. Uno de sus puntos fuertes durante su lanzamiento (grabación interna de metraje 4K) ha sido igualado por muchos, pero es su baja densidad de píxeles que la separa de la competencia. Encontramos que su rango dinámico era muy alto, y consistentemente mejor que ese de sus rivales con sensibilidad mayor, mientras que su audio también era menor al de otras cámaras con chips más populados. También tiene la ventaja de usar todo el ancho de su sensor para la grabación, y de grabar en una tarjeta de memoria mientras transmite metraje de 4:2:2 a un grabador HDMI, pero también sirve para fotografía. El autoenfoque es generalmente rápido y la estabilización de imagen interno es una gran ventaja, mientras su cuerpo es más resistente que ese de su predecesor. En general, aunque no sea el modelo más nuevo, su sensor y especificaciones de video le dan ventaja contra sus rivales. Esperemos que la supuesta A7S III sea aún más potente con sus credenciales de video.

Lea nuestra reseña detallada del Sony Alpha A7S II

5. Sony Alpha A6500

El modelo APS-C capaz de 4K de Sony es una sensación

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 24,2 MP | Lentes: Soporte Sony E | Monitor: Pantalla táctil de 3 pulgadas con ángulo de inclinación, 921k puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 11 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio

Ajustes de S-Log gamma incluidos

Sistema de autoenfoque excepcional

Pantalla táctil un poco lenta

Sin conector para auriculares

El último modelo basado en APS-C Alpha A6300 fue un éxito con usuarios entusiastas y el Alpha A6500 agrega a ese triunfo en varias maneras. La cámara graba en metraje de 6K que es simplificado a 4K para mejorar la calidad, y utiliza el eficiente códec XAVC S que tiene una velocidad de 100 Mbps. A esto se le agregan modos de Log gamma, 120 fps, grabación HD (también a 100 Mbps) y patrones de zebra mejorados para no olvidar la exposición. También se puede beneficiar de un sistema de enfoque de detección de fase de 425 puntos para un enfoque rápido y un visor OLED de 2,36 millones de puntos, junto a un disparo de ráfaga de 11 fps en resolución completa, todo dentro de un aparato resistente al polvo y la humedad. Esto sin mencionar la adición de un sistema de estabilización de imagen integrado 5-axis de Sony. Ahora que el precio ha empezado a bajar también, sería una buena elección si se busca una actualización de equipo de otros modelos APS-C de Sony.

Lea nuestra reseña detallada del Sony Alpha A6500

6. Nikon D850

La alta resolución se une con la alta velocidad

Tipo: DSLR | Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Resolución: 45,4 MP | Lentes: Nikon F | Tipo de pantalla: Pantalla táctil de 3,2 pulgadas con ángulo de inclinación, 2 359 000 puntos | Visor: Óptico | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Sistema AF excepcional

Sin factor de corte en 4K

Uso de SnapBridge burdo

Enfoque promedio en Live View

El esperado sucesor del D810 llegó a principios de este año y Nikon se dejó llevar con las especificaciones. Con un nuevo sensor de fotograma completo de 45,4 MP, un sistema avanzado de AF de 153 puntos y disparo de 7 fps, apoyado de características como una pantalla con ángulo de inclinación y una variedad de opciones de conexión, la D850 es la más avanzada DSLR que hemos visto. En términos de video, hay mucho por querer. La cámara es capaz de capturar 4K UHD a 30p/25p/24p, y eso es usando todos los sensores - sin cortes indeseados, lo que permite aprovechar los lentes. Otras características de video incluyen puertos para micrófono y audífonos, además de un perfil Flat Picture, patrón de zebra y un control de apertura de poder. También se puede grabar a 120 fps, en calidad Full HD. Una DSLR excelente que también graba buen video.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon D850

7. Olympus OM-D E-M1 Mark II

Modelo OM-D de alta gama impresiona en video y fotografía

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 20,4 MP | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Monitor: Pantalla táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1 037 000 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 60 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Captura DCI 4K y UHD 4K

Sobresaliente sistema de estabilización de imagen

Menús densos

Costosa

“La mejor cámara de Micro Cuatro Tercios” es como concluimos nuestra prueba de la Olympus OM-D E-M1 Mark II y su grabación de video es un área donde la Olympus mejoró mucho comparada a sus predecesores. No solamente ofrece una captura de 4K en DCI y UHD, también se puede transmitir a 4:2:2 via HDMI, tiene un puerto de audífonos para monitorear el sonido y tiene los beneficios del sistema Hybrid AF de Olympus, el cual funciona con la pantalla táctil para ofrecer una selección de objetivo más simple. Capturando videos o fotos, se puede usar uno de los sistemas estabilizadores de imagen más efectivos que hayamos visto, lo que alegrará a aquellos usando la cámara sobretodo con sus manos. Otra razón por que le dimos 5 estrellas a esta cámara es su diseño hermético, su excelente EVF, y la capacidad de disparar a 18 fps con AF y AE continuo. Aquellos que quieran obtener una menor profundidad de campo tal vez no prefieran el sensor de Micro Cuatro Tercios más pequeño comparado a sensores más grandes, pero con los lentes correctos y técnica se pueden aislar objetivos de sus alrededores en esta cámara sin problemas. En todo caso, aunque Panasonic tenga una ventaja en video, la OM-D E-M1 Mark II de seguro aumenta el estándar de las cámaras de Micro Cuatro Tercios. De hecho, la nueva OM-D E-M1X también captura video impresionante, pero por el doble del precio, nos quedamos con nuestra elección de la OM-D E-M1 Mark II por ahora.

8. Fujifilm X-T3

Fujifilm mejora las especificaciones de la ya poderosa X-T2

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 26,1 MP | Lentes: Fuji X | Monitor: Pantalla táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1 040 000 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 11 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Disparo de Log estándar

Metraje detallado

Visor presenta bordes fuera del cuadro de captura

Algunos controles físicos un poco complicados

Fujifilm se esforzó para mejorar muchos aspectos de la X-T2 para crear la X-T3 y sus mejoras en grabación de video fueron mayores a lo que es común para este modelo. Los cambios clave incluyen la opción de captura de video de 10-bits interna a 4:2:0, junto una detección de fase AF más densa que mejora el rastreo de objetivos. También se acerca una opción de Hybrid Log Gamma, junto a la opción de F-Log para capturar metraje internamente que viene como estándar. La cámara también tiene la ventaja de no aplicar un corte cuando se graba 4K a 30p y un corte menor de 1.18x cuando se aumenta a 60p, en ambos modos (DCI 4K o UHD 4K), mientras que las entradas para micrófono y audífonos ahora están ambos incorporados en el aparato. En nuestra reseña notamos que la cámara ofrece un metraje detallado y natural, cuando se graba convencionalmente o incluso con una opción de cámara lenta, y esto es además de un rendimiento estelar en otros campos, con buen autoenfoque, una gran calidad de imagen por su nuevo sensor, y excelente tiempo de reacción a través de sus operaciones. La más nueva X-T30 ofrece muchas de las especificaciones de video por menos dinero, pero aún no hemos probado sus capacidades.

Lea nuestra reseña detallada del Fujifilm X-T3

9. Nikon Z6

Especificacions de video poderosas igualadas por su rendimiento impresionante hacen brillar a la Z6

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Full frame | Resolución: 24,3 MP | Lentes: Nikon Z | Monitor: Pantalla de 3,2 pulgadas, 2 100 000 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Sistema efectivo de VR para vídeo

Visor electrónico claro

Sin 4K a 60p

Una ranura para tarjeta XQD

La cámara de fotograma completo mirrorless de Nikon es su proyecto más ambicioso en el mercado de video hasta la fecha. Mientras la Z7 es aún una buena opción para fotógrafos que toman video de vez en cuando, se puede decir que la Z6 es mejor para un videógrafo ya que puede capturar 4K sin cortes (que la Z7 no puede hacer). Tal vez lo más crucial, la presencia de VR basada en sensores y electrónica significa que la cámara mantiene una imagen muy estable, sin importar qué lente se utiliza, mientras que la detección de fase AF de 293 puntos basada en sensores que mantiene la grabación enfocada y logran transiciones lisas. La opción de disparo de 10-bits N-Log, que también hace falta en la D850, da un mejor punto de partida para el etalonaje digital. Nos hubiera gustado ver una opción de 4k60p, y hace falta material para rolling shutter, pero de cualquier manera, estamos muy impresionados con este nuevo sistema de Nikon.

Lea nuestra reseña completa de la Nikon Z6

10. Sony Cyber-shot RX10 IV

Una cámara para viajes de primera con video excelente, pero viene con un costo alto

Tipo: compacta | Tamaño del sensor: 1 pulgada | Resolución: 20,2 MP | Lentes: 24-600mm, f/2.4-4 | Monitor: Pantalla táctil de 3 pulgadas con ángulo de inclinación, 1.44 millones de puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 24 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Lentes excelentes

Variedad de opciones para fotogramas por segundo

Sin filtro ND interno

Costosa

Si está buscando una cámara multifunción poderosa, entonces la RX10 IV de Sony no es una mala opción. Con un lente de zoom largo y veloz de 24-600mm f/2.4-4 junto a un sensor de 1 pulgada de tipo 20,2 MP y un sistema de detección de fase AF de 315 puntos, es una cámara increíblemente versátil. No decepciona a nadie en términos de video tampoco, con metraje de 4K UHD capturado con 1.7x más información necesaria sin pixel binning, antes de ser reducidas a 4K. Esto ocurre en una velocidad máxima de 100 Mbps y también se puede acelerar la cámara hasta 960 fps para metraje de cámara lenta. Todo esto compatible con una salida de HDMI, patrones de zebra y puertos de micrófono y audífonos. También tiene un perfil S-Log2 gamma además de los Perfiles de Fotografía (que se pueden ajustar), y el Gamma Display Assist de Sony para dar al usuario una idea de cómo se vería el metraje tras un etalonaje digital. No es barata, pero no hay nada que se le asemeje.