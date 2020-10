La función Quick Resume de la Xbox Series X es realmente impresionante

La función "Quick Resume" implementada por Microsoft en Xbox Series X no es nada nuevo. Ya con la Xbox One era posible acceder a una primera versión que te permitía cargar rápidamente un juego desde el punto en el que lo dejaste. Esta función, sin embargo, se limitó a algunos títulos y tenía varios errores.

Con Xbox Series X, Microsoft ha llevado Quick Resume a otro nivel, también con la ayuda de la nueva Velocity Architecture — la diferencia es abismal.

La función permite reanudar un juego desde el punto en el que lo dejaste de forma casi instantánea. En segundos, puedes volver al juego como si nunca lo hubieras detenido, sin tener que esperar a la pantalla de carga. Es increíble.

Cambia el juego al instante

(Image credit: Rare)

Antes de utilizar la función de reanudación rápida, debes cargar el título que deseas reproducir al menos una vez y luego ponerlo en espera. Puedes comprobar el éxito de la operación gracias a un icono de Quick Resume que aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

El secreto es que la Xbox nunca sale por completo de un juego. Por ejemplo: estás jugando a Alan Wake y presionas el botón Xbox para cargar Tell Me Why. En este punto, después de poner el segundo título en espera, puedes cambiar de un juego a otro simplemente presionando el botón Xbox y seleccionándolo de la barra lateral sin tener que esperar a que se cargue. El estado de la memoria en la que está el juego se graba en el disco temporalmente y siempre está listo para volver a restaurarse, "despertando" al juego de su letargo justo en el momento en el que lo dejaste.

Aquí hay algunos datos proporcionados por el laboratorio de Techradar: 2.7 segundos fueron suficientes para cargar Tell Me Why desde el menú de Xbox, después de seleccionarlo entre los juegos suspendidos. Pasar de Tell Me Why a No Man's Sky: 14 segundos. Y 13.7 para volver a Tell Me Why nuevamente. Aún más impresionante: solo tardó 26 segundos pasar de Alan Wake a No Man's Sky y finalmente a Tell Me Why. No tiene mucho sentido navegar por los juegos de esta manera, pero es extremadamente útil para dejar un juego en pausa sin preocuparte de nada y pasar a otro en cualquier momento.

Incluso si apagas la Xbox Series X sigue funcionando, ya que el estado del sistema se graba directamente en el disco SSD. Microsoft no ha indicado un número máximo de juegos que pueden permanecer en este estado de espera, pero el límite parece estar establecido en cuatro. Si se excede esta cifra, se requiere una carga completa. Pero ¿quién necesita tener 4 juegos abiertos al mismo tiempo?

¿Y en modo multi-jugador?

(Image credit: Hello Games)

Después de lanzar Tell Me Why, Alan Wake y No Man's Sky al mismo tiempo, abrimos el Sea of ​​Thieves colocándolo en la lista de juegos Quick Resume. Al ser un título multijugador online, Sea of ​​Thieves funciona de manera un poco diferente a los otros títulos enumerados anteriormente. Obviamente, no es posible suspender un juego online con otros jugadores activos porque esto pondría en pausa el juego de todos los participantes.

El resumen rápido está disponible en Sea Of Thieves pero, si se usa durante una partida en línea, se elimina por inactividad. Sin embargo, sí que es posible reanudar el juego en unos segundos y volver a ingresar al grupo que habías abandonado.

Es difícil imaginar tener la necesidad (o el deseo) real de cargar 4 títulos y luego saltar de uno a otro. Pero esta función será útil y nos ahorrará muchísimo tiempo al cabo de un año de jugar. Pasar de un juego como CoD Warzone a Alan Wake en unos segundos sin tener que esperar a cargar es, sin duda, algo que será útil. Sobre todo si consideras la gran biblioteca de juegos que ofrece el Xbox Game Pass.

Sea como sea, la mejorada función Quick Resume realmente nos ha dejado agradablemente impresionados.