La explicación del final de Loki y el nuevo gran supervillano de la Marvel

ATENCIÓN: ESTE POST CONTIENE SPOILERS DE LOKI EPISODIO 6.

El episodio 6 de Loki — titulado For All Time, Always — ha llegado a Disney Plus y el universo Marvel nunca volverá a ser el mismo. El final de la primera temporada de Loki sólo dura 45 minutos pero su impacto se notará durante años.

Si estás confundido sobre lo que acaba de suceder — o necesitas un poco de contexto añadido a los eventos del episodio 6 — aquí lo analizamos en profundidad, incluyendo los nuevos personajes y cómo afectará a la Fase 4 de Marvel.

No hace falta decirlo, pero hay enormes spoilers del episodio 6 de Loki a continuación. Asegúrate de haber visto toda serie antes de leer.

El final de Loki explicado: ¿quién es el "malo"?

Después de semanas de especulación, por fin sabemos que Kang el Conquistador es supuestamente el individuo responsable la TVA y Loki. O casi.

Después de que Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) llegan a la Ciudadela del Fin de los Tiempos — y después de que rechacen ofertas tentadoras de la Señorita Minutos (Tara Strong) para volver a existir en sus líneas temporales — la pareja es recibida por un individuo que resultará familiar para los fans de los cómics de Marvel.

El personaje de Jonathan Majors es Kang, pero ése no es su nombre en esta línea temporal. Major revela a Loki y Sylvie que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia y que el suyo es He Who Remains ("el que permanece"), que parece estar inspirado en la variante de Kang en los cómics de Marvel: Immortus.

Para aquellos que no estén familiarizados con Immortus en los cómics, él es denomina a sí mismo el "Maestro del Tiempo". Es un título apropiado ya que — en el momento en que Loki y Sylvie se encuentran con él — lleva milenios supervisando Línea de Tiempo Sagrada.

El Que Permanece/Immortus y Kang son encarnaciones de un individuo que responde al nombre de Nathaniel Richards. Richards — como su teórico ascendiente Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos — es un científico del siglo XXXI. Fue la primera variante en viajar en el tiempo, según cuenta a Loki y Sylvie en su larga charla sobre la guerra 'multiversal'.

Al igual que con Loki — y, potencialmente, cualquier otro personaje del MCU a partir de ahora — existen numerosas variantes de Richards repartidas por el multiverso. No todas son buenas, y He Who Remains revela que sus variantes fueron las causantes de la guerra multiversal.

El Que Queda se encontró con Alioth en algún punto de la guerra — el monstruo nube del episodio 5 — y lo convirtió en un arma para acabar con la guerra.

Sus acciones, dice, devolvieron la paz al multiverso y permitieron aislar una línea temporal singular, la tan manida Línea Temporal Sagrada, que nosotros conocemos como MCU hasta ahora. Para evitar que se produzcan guerras multiversales en el futuro, He Who Remains creó la TVA para podar líneas temporales y evitar que cualquier variante pueda causar líneas temporales alternativas permanentes.

He Who Remains dice que sabe todo lo que va a ocurrir pero en realidad miente: sólo sabe cómo se desarrollarán los acontecimientos hasta un momento determinado. Cuando revela esta verdad a Loki y Sylvie, comienzan a surgir ramificaciones en la línea temporal sagrada y otra guerra multiversal se cierne sobre el trío.

El final de Loki explicado: el inicio de la guerra del multiverso

Loki cree la explicación pero Sylvie no. Dice que él miente en todo y, llena de rabia y el dolor por haber sido eliminada de su línea temporal décadas antes por Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha Raw), decide matarle.

Loki intenta disuadir a Sylvie. Cree que es el único que puede evitar que estalle otra guerra multiversal. Aunque el plan milenario de Quien Queda acaba esencialmente con el concepto de libre albedrío e impide que nadie (en ningún universo) determine su propio destino, a Loki le parece la mejor de todas las soluciones posibles.

Así que, incapaz de llegar a un acuerdo, el dúo lucha. Sylvie sale vencedora y se prepara para matar a He Who Remains. En el último momento, Loki intenta razonar con el lado bueno de Sylvie y se besan. Pero todo es una estratagema de Sylvie. Utilizando la tableta temporal de He Who Remains, Sylvie envía a Loki de vuelta a la TVA a través de una puerta temporal.

Sin nadie que la detenga, mata a He Who Remains. De repente, ya no hay nadie que impida que la línea temporal se ramifique en diferentes universos y una nueva guerra multiversal está a punto de comenzar.

El final de Loki explicado: ¿qué ha pasado en la TVA?

De vuelta a la TVA, un derrotado Loki intenta procesar la traición de Sylvie. A la vez se da cuenta de que el agente Mobius (Owen Wilson) y los trabajadores de la TVA aún pueden intentar detener la guerra multiversal.

Así que Loki tiene un nuevo y glorioso propósito y parte en busca de su amigo. Cuando se encuentra con Mobius y la cazadora B-15 (Wunmi Mosaku), les cuenta que él y Sylvie han liberado la línea de tiempo y que múltiples variaciones de El Que Permanece están de camino para traer muerte y destrucción a todos los universos.

Sin embargo, Mobius no sabe quién es Loki. Parece que este Mobius y el Cazador B-15 son variantes de los personajes anteriores en un universo diferente. Parece que cualquier personaje del MCU puede ahora tener múltiples variantes, algo que repercutirá en futuras películas y series de televisión de Marvel (como Spider-Man: No Way Home y sus posibles múltiples Spider-men).

Sorprendido por la respuesta de Mobius y el Cazador B-15, Loki se da cuenta de que está en una versión de realidad alternativa de la TVA. Mira hacia arriba y ve una estatua del jefe de esta TVA: es Nathaniel Richards en su versión de Kang el Conquistador, como confirma la propia Marvel.

El final de Loki explicado: ¿será Kang el Conquistador el próximo gram supervillano?

En los cómics, Nathaniel Richards tiene siete alter-egos principales. De esos, Kang El Conquistador es posiblemente el más peligroso porque, como su nombre indica, quiere conquistar mundos (aunque principalmente intenta apoderarse de la Tierra) utilizando armamento avanzado, su capacidad de viajar en el tiempo y su genio.

Quizás veamos otras variantes de Nathaniel Richards en la Fase 4 de las películas y series de televisión de Marvel, pero Kang parece ser el próximo gran villano del MCU.

Sabemos que Majors interpretará a Kang en Ant-Man y la Avispa: Quantamania, que no llegará hasta febrero de 2023. Es posible que antes de esa película Kang u otra variante de Richards haga apariciones en otros proyectos.

Podría ser en la próxima serie de televisión animada What If..., aunque Majors no está en la lista de reparto de la serie, así que es una posibilidad remota.

También podría aparecer en Doctor Strange 2, ya que esta película explora el multiverso.

También es posible que Kang sea mencionado de pasada en Spider-Man: No Way Home cuando aparezca el Doctor Strange en esa película. Si es que en ese momento sabe de algún modo que Kang/Richards/He Who Remains está detrás de todo este lío.

Kang también podría aparecer en la versión del MCU de Los Cuatro Fantásticos, ya que Kang tiene vínculos con este grupo (se dice que Mr. Fantástico o el Doctor Doom podrían ser sus antepasados). Luego está Armor Wars, en el caso de que otra variante de Richards — Iron Lad — acabe formando parte de ese proyecto.

Al final, los momentos finales del episodio 6 de Loki han colocado a Kang como el posible antagonista principal de la Fase 4.

Como dijo el guionista principal de Loki, Michael Waldron, Kang "probablemente va a ser el próximo gran villano de las películas... porque es un adversario multiversal que viaja en el tiempo". Esto repara el terreno para que sea una amenaza del nivel de Thanos en los próximos años del universo Marvel.

Nuestra predicción es que Kang querrá que el caos reine en todo el multiverso para poder conquistar tantas Tierras como sea posible. Héroes como el Doctor Extraño y otros — como los Eternals — tendrán que intentar detenerlo y restaurar la paz en el multiverso.

El tiempo dirá, sin embargo, si tendrán éxito o no.