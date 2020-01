La Casa del Dragón: la segunda parte de Juego de Tronos ya tiene fecha de estreno

Después del mal sabor de boca del final de Juego de Tronos, los fans de las serie de George R R Martin ya tienen una serie que esperar. HBO lanzará su segunda parte en 2022. Su nombre: La Casa del Dragón. En inglés, House of the Dragón.

Esto es todo lo que sabemos sobre la serie por ahora:

¿De qué trata la Casa del Dragón?

En realidad, House of the Dragon no es una segunda parte de Juego de Tronos sino una precuela que sucede 300 años antes de los eventos narrados en Game of Thrones.

Narra la genesis de la casa de Targaryen, el linaje de la Reina de Dragones, Daenerys Targaryen. House of Targaryen seguirá los eventos del libro Fire & Blood (Fuego y Sangre) publicado en 2018 por George R R Martin.

¿Veremos personajes de Juego de Tronos?

Al suceder 300 años antes de Juego de Tronos, lo más seguro es que no veamos a ninguno de los personajes principales de Game of Thrones — a no ser que uno actúe como narrador en el “presente”.

Pero eso es una posibilidad remota. Lo que sí que veremos sean las hadas, los Whitewalkers, los dragones, el resto de casas nobles, alguna versión del Cuervo de Tres Ojos y algunos de los personajes a los que se hace referencia en Juego de Tronos.

Capítulos y duración de la Casa del Dragon

HBOmax — el nuevo servicio de streaming de AT&T que usa HBO como base — ha encargado una primera temporada de 10 episodios, imaginamos que de una hora de duración más o menos.

¿Cuándo llegará la precuela de Juego de Tronos?

Según el jefe de programación de HBO — Casey Bloys — el equipo de guionistas a cargo de la serie están dándole vueltas a las líneas argumentales. Según Variety, Bloys dice que lo más seguro es que llegue en algún momento de 2022.

Es decir, toca aguantar un invierno de dos añitos. Mientras tanto, te puedes ver The Witcher en Netflix o alguna otra de las tres billones y medio de series actualmente disponibles en todos los servicios de streaming.