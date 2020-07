Revelan la nueva carga instantánea de la PS5 — incluyendo su nombre oficial

La carga instantánea de la PS5 se llama oficialmente “Activities” y ahora sabemos por fin cómo funciona en detalle gracias a un artículo publicado accidentalmente por Gamereactor sobre el juego WRC 9.

A grandes rasgos, la PS5 usará Activities para poner a los jugadores directamente en un momento determinado del juego, ya sea una carrera, un nivel o una misión específica en vez de tener que cargar el juego completo y empezar a navegar menús y pantallas desde el principio — todo de forma instantánea.

Activities, según este artículo, ofrece “un vínculo profundo instantáneo a carreras específicas directamente desde el menú de la consola” en WRC 9.

Gematsu ha archivado el artículo y ha publicado un tuit con el párrafo que habla de Activities:

