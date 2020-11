E3 2020 cancelado: cómo afectará a la Xbox Series X y PS5

El E3 2020 ha muerto. La Entertainment Software Association (ESA) ha confirmado su cancelación oficial esta mañana en Los Ángeles. has confirmed.

Aunque ya teníamos noticia de rumores que apuntaban a la cancelación, la ESA ha publicado una nota de presna oficial confirmando la cancelación de la feria E3 2020 por precaución ante la amenaza de la pandemia del coronavirus. Según la ESA, "después de consultar cuidadosamente con los miembros de la asociación sobre la salud y seguridad de todo el mundo en nuestra industria — nuestros fans, nuestros empleados, nuestros expositores y socios del E3 durante un largo tiempo — hemos tomado la difícil decisión de cancelar E3 2020, que se iba a celebrar del 9 al 11 de junio en Los Ángeles.”

"Siguiendo la creciente y abrumadora preocupación sobre el virus COVID-19, hemos considerado que ésta es la mejor manera de proceder ante una situación global sin precedentes,” continúa la nota, “estamos muy desilusionados por no haber podido celebrar este evento para nuestros fans y partidarios. Pero sabemos que es la decisión correcta basándonos en la información que tenemos hoy en día.”

Según el periódico LA Times, la ciudad de Los Angeles ha declarado el estado de emergencia por la pandemia de coronoavirus. El E3 2020 se iba a celebrar en la segunda semana de Junio en el Los Angeles Convention Center, donde el E3 se celebra cada año desde 2009. Esta es la primera vez que no se va a celebrar el E3 desde su comienzo en 1995.

La cancelación del E3 no nos pilla de sorpresa. Previamente a esta noticia, el blog Ars Technica había publicado que lo más probable es que no se celebrara, diciendo que "múltiples fuentes con conocimiento de los planes de la ESA había confirmado a Ars Technica que la organización iba a cancelar pronto la exposición de tres días”.

Independientemente de ese rumor, el sello Devolver Digital — responsable de Hotline Miami y Katana Zero — hizo público un tweet que decía que había llegado la hora de cancelar el viaje y el hotel para la exposición, algo que alimentó los rumores dándoles más credibilidad.

Además E3 2020 ya estaba plagada de problemas y desacuerdos entre bambalinas, la renuncia de varias firmas de prestigio y el efecto dominó en la cancelación de conferencias y ferias en respuesta del COVID-19.

E3 es el mayor show del calendario. Microsoft, Nintendo, Warner Bros, Bethesda, Sega, Ubisoft y un gran número de desarrolladores y sellos de alto nivel iban a anunciar y demostrar nuevos videojuegos.

De hecho, este año iba a ser más importante que nunca, gracias a la nueva generación de consolas. Con la PS5 y la Xbox Series X programadas para su lanzamiento a finales de 2020, estábamos esperando el anuncio de un montón de títulos de próxima generación en las nuevas consolas.

También estábamos esperando la presentación y demostración de la Xbox Series X. Sin embargo, Sony ya había anunciado que iba a pasar del E3 este año.

En vez de esto habrá que esperar anuncios individuales de cada compañía. El gran jefe de la Xbox Phil Spencer ya ha confirmado que Microsoft va a celebrar un evento digital Xbox en vez del E3. Sabremos el día y hora en las próximas semanas.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9hMarch 11, 2020