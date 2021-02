La nueva actualización PS5 de God of War es espectacular

God of War, el gran clásico de PS4, ha pasado de ser excelente a espectacular gracias a una nueva y sorprendente actualización de PS5. Es increíble.

God of War ya aprovechó el nuevo hardware de Sony para ofrecer una experiencia de 60 fotogramas por segundo sostenidos en modo de rendimiento, algo que no era posible en la PS4 Pro. La resolución del juego bajaba a 1080p pero funciona perfectamente. Pero ahora esto es mucho mejor: el estudio de Sony Santa Monica ha anunciado en Twitter que God of War podrá correr a 60fps a 4K en damero (2160p):

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow! ✔️ Syncs to 60 FPS ✔️ 4K Checkerboard Resolution ✔️ 2160p✔️ Free Update for PS5 UsersCheck out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReFFebruary 1, 2021

Antes, la única forma de jugar a God of War a 60fps a una resolución superior a 1080p era ejecutar una copia del juego en disco sin parchear. Ahora, esa solución ya no es necesaria.

Perfeccionando el pasado

A pesar de nuestra preocupación inicial sobre el compromiso de Sony con la retrocompatibilidad, God of War se une a la creciente lista de juegos de PS4 que se han actualizado para funcionar en la PS5 y, en varias ocasiones, tener gráficos mejorados. Tanto Days Gone como Ghost of Tsushima recibieron actualizaciones para permitir un refresco sostenido de 60fps. Además, algunos juegos que no han recibido parches específicos se han beneficiado automáticamente del incremento de potencia en la PS5.

God of War está ahora disponible como parte de la colección PS Plus de PS5, que incluye 20 juegos de PS4 triple-A para que cualquier suscriptor se los descargue. Si nunca has probado el God of War, te lo recomendamos. Es posiblemente uno de los mejores juegos de la generación de PS4 y, con esta actualización, nunca ha habido un mejor momento para jugar.

Para los que ya lo conocemos, este nuevo parche hará más llevadera la espera de la siguiente versión — God of War: Ragnarok.