Iron Man y Robert Downey Jr volverán al Universo Marvel

El Iron Man de Robert Downey Jr. volverá al Universo Marvel, pero no a la línea temporal actual. De hecho, ni siquiera volverá a una película (que sepamos).

Según Lego_Fulcrum — un filtrador de sets de Lego todavía no anunciados — Iron Man — y, por extensión, Downey Jr. — será el protagonista de un episodio de la serie de animación "What If...?"l en Disney Plus.

Lego_Fulcrum publicó una foto en su página de Instagram page (vía ComicBook.com) mostrando el set de Lego de Iron Man, con Tony Stark usando un traje de Iron Man al estilo de Sakaar, el planeta dónde Thor y Hulk se vuelven a encontrar en Thor: Ragnarok.

Sakaar es el planeta donde Thor es capturado por el Gran Maestro — Jeff Goldblum — para primero luchar contra Hulk (Mark Ruffalo) y luego unirse a él.

La imagen del set de Lego también parece mostrar al Vigilante (The Watcher), que en el comic original What If... siempre es el narrador de estas historias de líneas de tiempo alternativa que narra historias del tipo "¿Qué hubiera pasado si...". En esta caso, la pregunta es "¿Qué hubiera pasado si Iron Man hubiera sido secuestrado en vez de Thor?"

Volverá Robert Downey Jr.

Este texto contiene spoilers de Vengadores: Endgame.

Jeff Goldblum le dijo a Buzzfeed en 2019 que Downey Jr. iba a prestar su voz a la forma animada de Tony Stark. "Fui a los estudios de Disney y grabé la voz del Gran Maestro para un episodio de un programa que va a salir en Disney Plus que se llama What If...?", declaró Goldblum entonces. "Es una versión animada de todos los personajes que conocemos y amamos de Marvel y este episodio incluía al Gran Maestro y a Iron Man, así que Robert Downey [Jr.] pondrá la voz para eso".

Así que, al menos que Marvel cambie de opinión en el último momento, volveremos a ver a Downey Jr. en su papel de Iron Man/Tony Stark.

Tony Stark murió al final de Vengadores: Endgame, tras arrebatarle las Infinity Stones a Thanos durante la batalla final. Iron Man utiliza las piedras para acabar con Thanos y su ejército invasor, pero el poder de las Piedras es demasiado para su cuerpo humano y muere poco después.

Pero Marvel's What If...? permite jugar con líneas de tiempo que no han sucedido y, por tanto, pueden mostrar personajes muertos.

La serie estará protagonizada por Jeffrey Wright (The Batman, James Bond) en el papel de Uatu, The Watcher, un ser cósmico de una de las primeras especies del universo encargado de vigilar la Tierra sin interferir en los acontecimientos (aunque siempre se suele saltar ese mandato a la torera). El Vigilante narrará lo que pasa en la serie, que explorará lo que habría sucedido si hubiera cambiado algún detalle en un momento clave del mundo Marvel.

Por ahora sabemos lo siguiente de la serie:

- habrá un episodio en el que Peggy Carter toma el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers

- uno en el que T'Challa es secuestrado por los Ravagers en lugar de Star-Lord

- y una entrega en la que Bucky Barnes lucha contra un brote de zombis de superhéroes de Marvel

Marvel's What If...? contará con las voces de varios actores para poner voz a sus personajes, como Chris Evans, el fallecido Chadwick Boseman, Josh Brolin, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Hayley Atwell, Karen Gillan y Sebastian Stan.

La serie comenzará a emitirse en exclusiva en la plataforma Disney en agosto.