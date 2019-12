El iPhone 13 no tendrá puertos, dice un reputado analista

El iPhone 13, que en teoría saldrá en 2021, podría no tener puertos de ningún tipo. Ni Lightning. Ni USB-C. Ni ningún otro. Se cargaría de forma inalámbrica y todas las comunicaciones serían por Wi-Fi o Bluetooth, incluyendo el audio, claro. Apple no lo ha confirmado, pero esto no es un rumor cualquiera: viene del analista más reputado de la industria.

Según una nota a inversores del analista chino Ming-Chi Kuo obtenida por MacRumors, el iPhone 13 Pro Max ofrecerá una experiencia 100% sin cables.

El nuevo iPhone se cargará usando el estándar inalámbrico Qi. Para sonido, Apple seguiría usando Bluetooth audio — algo que coincide con un rumor reciente que apuntaba a que Apple podría incluir AirPods en sus iPhone. En la actualidad, todos los teléfonos de Apple viene con Earpods, auriculares que se conectan usando directamente el puerto Lightning en estos teléfonos.

La transferencia de datos con computadores locales y otros dispositivos se haría exclusivamente por Wi-Fi y no habría ninguna manera de conectarse o sincronizar con el iPhone usando cables. Personalmente, tiene todo el sentido del mundo: Yo no me acuerdo de la última vez que usé un cable para conectar mi móvil a otra máquina.

Todo el mundo da por sentado que los nuevos iPhone de 2020 usarían el estándar USB-C en vez del puerto propietario Lightning. Los últimos iPad Pro usan USB-C.

Este no sería el primer teléfono sin puertos de ningún tipo. A principios de este año vimos dos. El Meizu Zero, un celular experimental que no tenía ni puertos ni botones. El otro modelo también venía China: el Vivo Apex 2019. Pero ninguno de estos dos se vieron la luz como modelos comerciales.