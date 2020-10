iPhone 12: evento Apple confirmado para el 13 de octubre

Según todos los rumores y filtraciones fiables, falta menos de una semana para la llegada del iPhone 12 — y parece que Apple lo ha confirmado anunciando un evento para el 13 de octubre.

Como siempre, la invitación de Apple no menciona explícitamente el nuevo iPhone 12 pero es casi imposible pensar que la compañía de Cupertino no lo presente.

El evento será virtual, como todos los de la pandemia, y empezará a las 10am hora del Pacífico, 1pm hora de la Costa Este y 7pm hora española.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?) pic.twitter.com/qZxCyfhLJ2October 6, 2020