iPad baratos en Best Buy: ahorro de $70 en el nuevo Apple iPad de 10,2 pulgadas

Si no pudiste comprarte el iPad durante las navidades y los Santa Claus o los Reyes Magos no te han traído uno, Best Buy los tiene baratos en sus rebajas Apple (por tiempo limitad). Puedes comprarte uno nuevo con un descuento de hasta $70.



El Apple iPad de 10,2 cuesta sólo $279.99. Eso es un descuento de $50 y el mejor precio que hemos encontrado por la versión de 32GB. Si necesitas más almacenamiento tienes el iPad de 128GB de rebajas por $359.99.

La nueva iPad incluye un potente chip, el Apple A10 Fusion. Tiene una pantalla Retina de 10,2 pulgadas y puede emparejarse con una funda teclado de Apple y el Apple Pencil original.

Los descuentos sobre el iPad son extremadamente raros, así que aprovecha ahora.

iPad deals:

Apple iPad 10.2-inch, 32GB (último modelo): $329.99 $279.99 en Best Buy

Por un tiempo limitado tienes el Apple iPad de 10,2 pulgadas último modelo con un descuento de $50 en color Space Grey, Gold, y Silver.

Apple iPad 10.2-inch, 128GB (último modelo): $429.99 $359.99 en Best Buy

Consigue la versión de 128GB del iPad de 10.2 pulgadas con un descuento de $70 — sólo $359.99 en Best Buy. También disponible en color Gold, Space Grey, y Silver.

Si te interesan otros iPad, éstas son las ofertas más baratas actualmente disponibles. También puedes saber más sobre el iPad en nuestro análisis sobre el iPad (2019) (en inglés).