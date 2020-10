iOS 14 tiene un problema serio con la batería que requiere que borres totalmente tu iPhone y Apple Watch

Las actualizaciones de iOS 14 y watchOS 7 están borrando datos sobre tu salud, rompiendo las apps de deportes y destrozando la batería de tu iPhone y Apple Watch. Es un problema extendido que han denunciado varios usuarios de ambos dispositivos.

Y el mayor problema en esta tormenta perfecta es el único arreglo que está ofreciendo Apple en esta guía de soporte técnico: deberás hacer un reset a los ajustes de fábrica, borrando los dos dispositivos, tu iPhone y tu Apple Watch. Eso así, asegúrate de hacer un backup a iCloud antes de hacerlo [si es que te funciona el iCloud, porque a mí me falla más que una escopeta de feria — JD]

Según Phone Arena, la guía salió ayer y detalla la serie de problemas que los usuarios han detectado, incluyendo la pérdida de datos sobre tu salud y rutas de deporte, aplicaciones de fitness que no se abren y "un incremento en el consumo de batería de tu iPhone o Apple Watch".

🔋iOS 14 battery drain issues?⌚️Do you have an Apple Watch paired w/ your iPhone?📱It may require resetting BOTH, says Apple.☁️Backup to iCloud first!October 1, 2020