iOS 13: Todo lo que necesitas saber

iOS 13 ya está aquí. Lo más probable es que te lo estés instalando ya mismo. Si no lo has hecho, aquí tienes la guía completa para explicarte cómo conseguirlo y qué funcionalidad hace que merezca (y mucho) la pena actualizar si tienes un iPhone 6S o superior. El iPhone 11 y los iPhone 11 Pro y Pro Max ya los trae de serie.

La guía te hará falta porque iOS 13 viene cargado de nueva funcionalidad. Si no tienes paciencia, aquí tienes un resumen de la lista de cosas más importantes.

iOS 13 en dos minutos...

Modo oscuro: Hecho para incrementar la vida de la batería en teléfonos con pantalla OLED como el iPhone X, el XS y el 11 Pro y los Max, el modo oscuro hacer que tu teléfono pase de los colores claros al negro. Hasta cambian los fondos de pantalla. También ayuda a no estresar ni tus ojos ni tu cabeza por la noche y, aunque lo puedes dejar todo el día activado, tiene un modo automático que lo activa cuando tú le digas.

Compatibilidad: iOS 13 es compatible con todos los iPhones a partir del iPhone 6s y el iPhone SE. El iPadOS 13 es compatible a partir del iPad Air 2 y el iPad mini 4, incluyendo toda la gama Pro desde la original.

El modo oscuro es el favorito de Batman. (Image credit: TechRadar)

Corrección de ojos en FaceTime: El nuevo Facetime utiliza inteligencia artificial para modificar dónde miran tus ojos y hacer que la persona que hable contigo crea que estás mirando directamente, en el interior de su alma.

Face ID mejora notablemte: De lo mejor de iOS 13 si tienes un iPhone X o superior: ahora el campo de visión es mucho más amplio, así que puedes desbloquear tu teléfono con una mirada desde un lado, sin tener que cogerlo para ponerlo en frente de tu careto.

iOS 13 es sólo para iPhone y el nuevo iPod Touch: Para el iPad tendrás que esperar al iPadOS, un iOS 13 modificado para incrementar la productividad en tabletas que saldrá el 30 de septiembre.

Teclado QuickPath: Funciona como el Gboard de Google que lleva años en Android e iOS. En vez de teclear con la punta de los dedos sólo tienes que deslizar uno en la dirección de las teclas que quieres presionar. La inteligencia artificial interpretará qué palabra quieres introducir automágicamente. Al principio te puede costar acostumbrarte, pero merece la pena.

La edición de foto y vídeo es más avanzada: Ahora puedes cambiar cosas como el detalle de brillos, sombras y tonos medios tanto en fotos como en vídeo directamente en la aplicación Photos de Apple y sin destruir los originales.

El nuevo modo QuickPath del teclado de Apple. Si has usado GBoard, funciona igual. (Image credit: TechRadar)

'Buscar mi iPhone' y ’Buscar mis amigos' se han fusionado en una app: Estas dos aplicaciones se han fusionado en una que se llama “Busca mi” y ahora tiene la funcionalidad de encontrar otros objects que no sean ni iPhones, ni iPad, ni Macs.

iOS 13 mejora la vida de la batería: No la duración de la batería entre cargas sino la vida de la batería a largo plazo. iOS 13 es ahora lo suficientemente inteligente como para cortar la carga cuando hace falta y así no perjudicar la salud de la batería.

Recordatorios muy mejorados y más útiles: Con un nuevo diseño de interfacz creado desde cero, los Recordatorios pueden ser ordenados y admiten ficheros adjuntos.

La cámara también has sido muy mejorada: El modo retrato — si tu teléfono lo soporta — tiene más posibilidades de personalización con un nuevo filtro llamado 'High Key Mono' para cuando quieras parecer un modelo de anuncio de Calvin Klein [pero con un culo peor puesto].

Siri tiene mejor voz: Más refinada y con dicción más natural y agradable al oído.

Un nuevo Memoji: Ahora puedes maquillas tu Memoji e incluso pones pegatinas Memoji en cualquier mensaje como si fueran emojis, desde el teclado.

Registro con correo anónimo de Apple. (Image credit: TechRadar)

Regístrate con el anonimizador de Apple para mantener tu privacidad: Si te encuentras con el logo de arriba al regístrate en una app o web, Apple usará una dirección anónima que redigirá cualquier correo a tu correo personal para que uno, nadie sepa quién eres en el servicio que sea; dos, tus claves sean más seguras; y tres, para que siempre tengas tú el control de los correos que te llegan y así eliminar el spam.

Mapas ha cambiado: Es más fácil consultarlo a nivel de calle, los mapas son más precisos [o eso dice Apple, porque lo llevan afirmando durante años y siguen siendo peores que Google Maps] y ofrece información del transporte público en tiempo real en las ciudades soportadas.

Controla Wi-Fi y Bluetooth de forma más sencilla. Una de las cosas que más nos gustan: si presionas los botones de Wi-Fi y Bluetooth en el centro de control de forma larga (o con 3D Touch en los teléfonos que lo soporten) puedes acceder a la configuración de conectividad inalámbrica directamente sin tener que ir a settings.

Usa tu gamepad PS4 o Xbox One con tu teléfono: Ahora puedes emparejar por Bluetooth esos controladores de juegos (o cualquier otro) para jugar de forma transparente sin tener que tocar la pantalla. Perfectp para el nuevo servicio Apple Arcade.

Esto es lo más importante. Si quieres leer sobre otras nuevas características más pequeñas o detalles técnicos, sigue leyendo:

Vídeo: las mejores funcionalidades de iOS 13 (en inglés)

iPhones e iPads compatibles con iOS 13 y iPadOS 13

iOS 13 necesita un iPhone 6S o más reciente.

iOS 13 soporta el iPhone SE sin problemas.

iPad OS 13 necesita un iPad Air 2 o posterior, cualquier iPad Pro o la nueva iPad mini 4.

iOS 13 no soporta iPhone 5S, iPhone 6, o el iPhone 6 Plus. Tampoco soporta el iPad Air, iPad mini 2 e iPad mini 3.

El iOS 13 o iPadOS 13 requiere un iPhone o iPad de hace cuatro años o más reciente. El iPhone 6, que antes soportaba iOS 12, no podrá usar la nueva versión así que si quieres el Modo Oscuro y el resto de funcionalidades tendrás que actualizar. Eso no está tan mal. Samsung no va a actualizar su teléfono estrella de hace dos años — el Samsung Galaxy S8 — al nuevo sistema Android 10.

El iOS 13 vuelve a hacer una criba en los dispositivos no soportados. (Image credit: TechRadar)

iOS 13 Modo Oscuro

El Modo Oscuro llegará a iOS 13 e iPadOS después de una larga espera.

El sistema macOS adoptó el Modo Oscuro en 2018.

También puedes activar un modo de negro y grises en el centro de control de iOS.

El Modo Oscuro afecta a todo el sistema operativo, desde el interfaz principal y las aplicaciones de iOS hasta las aplicaciones de terceros preparadas para este cambio de colores que hará que lo blanco se vuelva negro y lo negro se vuelta claro.

Imagen 1 de 3 Ejemplos de aplicaciones de Apple en Modo Oscuro.

Imagen 2 de 3 Imagen 3 de 3

El Modo Oscuro está bien por dos motivos. Primero, porque en teoría te ayuda a utilizar el teléfono en horario nocturno haciéndolo más amigable a tus pupilas y tu cerebro, que no tendrá que someterse al contraste extremo de una pantalla blanca ni a la luz azul que desprende.

La segunda ventaja es que ahorra energía si utilizas un iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Estos cinco teléfonos utilizan pantalla OLED, que en vez de estar retroiluminada en su totalidad — algo que en los teléfonos LCD representa el mayor gasto de energía con diferencia — sólo se ilumina pixel a pixel. Es decir, un pixel negro está totalmente apagado y no consume electricidad en absoluto. Si tu iPhone X está en Modo Oscuro y la pantalla es un 80% fondo negro y el resto contenido, el ahorro de energía es más que considerable.

Puedes activar el Modo Oscuro en iOS 13 utilizando el centro de control. Si pulsas en la barra de brillo podrás encenderlo dándole a un botón. También puedes programar cuándo quieres que se active y se desactive en las preferencias del sistema según el horario que tú quieras.

iOS 13 y la corrección de ojos en FaceTime

Si alguna vez has hablado por FaceTime con alguien te habrás dado cuenta de que los ojos de la otra persona nunca mira a los tuyos. Eso se debe a que las personas con las que hablas te están mirando en la pantalla y la cámara está por encima de su línea de visión. El efecto es que en las videoconferencias nadie se mira a los ojos como en la vida real.

El nuevo iOS 13 viene con una función que utiliza la inteligencia artificial para hacer que la otra persona se crea que la estás mirando a los ojos como en una conversión normal. Sencillamente analiza y corrige el ángulo de tus ojos, cambiando cada fotograma enviado en tiempo real automágicamente. Da un poco de yuyu pensarlo, pero no te das ni cuenta.

iPadOS viene con grandes cambios

Pero quizás los cambios más drásticos del iOS 13 son los que no vienen con iOS 13 sino con iPadOS 13. Por fin Apple se ha dado cuenta de que la pantalla del iPad necesita un sistema operativo con un interfaz de usuario que tenga en cuenta el espacio disponible y el uso de teclados, trackpads o ratones como en un portátil convencional.

El interfaz ha sido modificado en profundidad, empezando con la página principal donde antes sólo había iconos de aplicaciones. Ahora podrás poner algo ”widgets”, pequeñas vistas de aplicaciones que te permiten echar un vistazo a cosas como la agenda del día.

Otra nueva función es “Slide Over”, una manera de tener todas las aplicaciones abiertas organizadas en un carrusel en vez de la vista actual en la que todas se colocan como naipes sobre una mesa. En este caso basta con un gesto para acceder a todas las aplicaciones y poder cambiar entre ellas

También ha mejorado Split View, la manera de compartir la pantalla entre dos aplicaciones. En esta versión, una aplicación puede mostrarse en dos vistas diferentes, algo muy útil para — por ejemplo — tener un Google Docs con notas en un lado y otro Google Docs con el texto que estás componiendo en el otro. Aunque esto es posible en MacOS, en el iPad era imposible, lo que representaba un incordio para cualquier persona que tuviera que lidiar con varios documentos en la misma aplicación.

La misma funcionalidad te permite tener una aplicación pareada con otras aplicaciones en múltiples vistas. Hasta ahora, si tenía Safari en una vista compartida con Google Docs no podrías abrir otra pantalla nueva con Safari compartiendo espacio con Mail. En iPadOS 13 esto es posible.

La complicación similar a MacOS requiere herramientas de multitarea similares: en iPadOS también hay ahora un modo Exposé que te permite ver qué espacios tienes abiertos con sólo pulsar un botón en Dock.

El nuevo sistema operativo también viene con nuevos gestos adaptados a la pantalla grande para copia, pegar y deshacer. Usa tres dedos para pinchar contenido, copiándolo al portapapeles. Haz el gesto inverso para pegar el contenido copiado en otro documento. Y si deslizas tres dedos por la pantalla, desharás tu última acción.

Si quieres ver más funcionalidad de iPadOS 13, lee nuestro resumen por separado aquí: iPadOS release date, news and features (en inglés).

iOS 13: el nuevo teclado “QuickPath”

Si alguna vez has usado Google Gboard o SwiftKey sabrás cómo funciona QuickPath. En vez de escribir con los pulgares como en un teclado de software tradicional, QuickPath te permite deslizar el dedo en la dirección de las letras que componen la palabra. El efecto es que parece que estás pintando garabatos — y si practicas un día o dos, verás que la velocidad para introducir texto aumenta de forma drástica.

QuickPath en acción.

Esto se puede hacer gracia a la tecnología de inteligencia artificial, que analiza la manera en tu dedo se mueve para adivinar qué palabras quieres escribir aunque realmente no llegues a tocar las teclas.

Como en Gboard, puedes teclear normal o con QuickPath sin tener que darle a ningún botón. Sencillamente ponte a deslizar el dedo y verás cómo funciona. Esta versión incluye soporte para inglés, español, chino simplificado, alemán, francés, italiano y portugués.

Nueva app de búsqueda de dispositivos

Apple ha combinado las aplicaciones Find My Friends (que permite localizar a tu familia y amigos en todo momento si ellos dan el visto bueno) y Find My Phone (que permite encontrar tus dispositivos Apple registrados. La nueva aplicación Find My es más rápida y tiene un interfaz más sencillo.

Find My iPhone y Find My Friends se fusionan.

La aplicación es también mucho más precisa que la anterior, usando una red encriptada Bluetooth que usa todos los dispositivos de Apple para encontrar tu iPhone, Mac o iPad de una forma segura. Lo curioso es que esos dispositivos pueden no ser tuyos, sino de terceros. Parece magia y una pesadilla para tu vida privada, pero en realidad Apple dice que el protocolo para mantener el anonimato previene cualquier problema de seguridad. Por supuesto, de lo que diga Apple a lo hecho va un trecho, como con todas las compañías de electrónica de consumo y software como Facebook. Sin ir más lejos, el mes pasado el equipo de seguridad de Google descubrió que el iOS es un auténtico coladero para hackers. Y la semana pasada el iOS 13 salió al mercado con otro acceso oculto capaz de saltarse tu contraseña.

iOS 13 acelera tu viejo iPhone y ahorra energía

El nuevo iOS 13 acelerará tu antiguo iPhone, aunque en los modelos antiguos no se notará mucho. Aún así, por lo menos sabes que si lo instalas en un 6S o un SE no se ralentizará como solía pasar.

Para otros modelos, aquí van algunas estadísticas según Apple: la velocidad para lanzar aplicaciones es dos veces más rápida y el Face ID funciona un 30% más rápido. Las actualizaciones de las aplicaciones también son mucho más rápidas: un 60% de media. El motivo es que Apple ha desarrollado un método para que los programadores puedan publicar parches en vez de obligar a descargar toda la aplicación de nuevo.

Según Apple, la vida de la batería también mejorará. No la duración de la batería, sino la vida útil. Es decir, los meses que va a poder cargarse y recargarse sin que se agote tanto con el tiempo. En vez de cargar siempre hasta el 100%, iOS 13 analiza tus patrones de uso para dejar la batería al 80% hasta que necesitas realmente el 100%. Por ejemplo, si estás en el trabajo hasta las seis de la tarde todos los días y con el teléfono conectado al cargador, el iPhone sabe que tiene que parar de cargar en el 80%. Luego, un tiempo antes de que te vayas de la oficina lo cargará al 100% para que te lo lleves al 100%.

Los recordatorios han cambiado totalmente

Aparte del interfaz general, de las apps incluidas con iOS, la que más que ha cambiado ha sido Recordatorios. La han reorganizado por completo (y mucho mejor) y además ahora incluye atajos para añadir nuevos recordatorios rápidamente.

Los recordatorios reinventados.

El interfaz tiene ahora grandes botones de colores marcados como “Hoy”, “Programado”, “Todo” e “Importantes” para que puedas organizarte mejor sin agobiarte.

Otra cosa positiva es la manera en que se comporta el teclado cuando usas Recordatorios. En vez de darte sugerencias sobre palabras, la barra de arriba te muestra atajos para añadir tiempos, fechas, lugares, fotos o documentos escaneados.

Y si estás usando Mensajes, Siri te dará un toque si detecta que estás tramando algo y te hará una sugerencia para crear un recordatorio como si fuera un asistente personal metomentodo.

Cambios en la cámara

iOS 13 también ofrece cambios importantes en la cámara. El primero de ellos es que ahora te deja variar la intensidad de la luz en el modo retrato, algo que llevamos tiempo deseando. También viene con un nuevo formato de retrato en blanco y negro llamado High-Key Mono.

Apple espera convertir la aplicación Photos en tu diario fotográfico.

Apple dijo en la presentación que su nueva aplicación de fotos es “el diario de tu vida“. Photos tiene ahora una vista cronológica por día, mes y año mejorada.

También ha cambiado la manera en que puedes elegir el ratio de tamaño de la imagen. Del formato estándar de 4:3 puedes pasar a 16:9 o formato cuadrado directamente en la cámara.

Photos también ha refinado los ajustes de imagen y, lo que es aún más importante, los de vídeo. Antes sólo podías ajustar la duración del clip y añadir un filtro pero ahora tienes control completo como si el video fuera una fotografía, pudiendo ajustar contraste, sombras, brillos y corregir el color. También tiene un modo auto que procesará el vídeo con los valores que la aplicación estime oportuno.

La nueva voz de Siri en iOS 13

Siri tiene una nueva voz en iOS 13, mucho más natural que la versión anterior. Parece la misma voz, pero es mucho más natural y humana en el tono y las inflexiones del lenguaje. Los mayores cambios se notan cuando Siri te lee las noticias y dice frases largas. En la versión anterior, R2-D2 hubiera hecho una lectura mejor con sus pitidos que Siri con su voz. Ahora parece una persona más o menos real. Según Apple, este cambio se debe a un nuevo motor de inteligencia artificial para interpretar el texto y convertirlo en voz sintética.

El cambio llega justo a tiempo porque Siri ahora puede hacer muchas más cosas con tus AirPods, con lo que tenerla leyendo tus mensajes no será un suplicio.

También es capaz de interpretar la voz de otras personas y dar información que les atañe. Por ejemplo, si un miembro de tu familia pregunta al HomePod por la agenda de mañana, Siri es capaz de identificar quién es y leer sus eventos, no los tuyos.

Memoji cambia y Mensajes puede compartir información

Apple ha remozado Memoji para hacerlo mucho más flexible. Con nuevos estilos de pelo, gorros, maquillaje, piercings y otras categorías que pueden combinarse de un billón de maneras (o un trillón americano). Puedes incluso especificar tu sombre de ojos, ponerte aparato corrector en los dientes o llevar AirPods en los oídos.

Memoji: un billón de combinaciones posibles.

iOS 13 también permite que cualquier usuario de iPhone — independientemente de si tiene o no un iPhone X o superior — pueda crear su memoji. También tiene Memoji Stickers, una utilidad que creará multiples pegatinas con tu careto personalizado y con diferentes expresiones.

Los usuarios pueden compartir esas pegatinas en la aplicación de Mensajes, Mail o en cualquier otra de terceros que admita imágenes — como WhatsApp. Se accede a ellos directamente desde el teclado de Apple, como cualquier otra pegatina.

También puedes hacer que los contactos que tú quieras tengan acceso a tu Memoji personal para que puedan usarlo contigo y otras personas. Del mismo modo, puedes elegir compartir tu fotografía de perfil en la aplicación de Mensajes, así como tu nombre. Tu perfil personal lo puedes compartir con cualquier persona, los contactos de tu agenda, o a nivel personal.

HomePod también se ha actualizado

HomePod también utiliza iOS y la nueva versión trae varias cosas nuevas.

Por ejemplo, ahora puedes transferir una canción desde tu iPhone a HomePod directamente acercado el iPhone al HomePod mientras suena la canción. Anteriormente tenías que decirle a Siri que hiciera el cambio de tus auriculares al altavoz del HomePod. Ahora todo sucede de forma transparente.

HomePod también tiene Live Radio, una manera de poder escuchar unas 100.000 estaciones de radio de todo el mundo. Y como hemos dicho antes, HomePod puede ahora reconocer a las diferentes personas que vivan en una casa, personalizando sus respuestas según sus preferencias, gustos e historial de reproducción musical así como sus Mensajes, Notas, Recordatorios y más aplicaciones.

Credenciales de Apple

Apple quiere que los programadores de aplicaciones utilicen las credenciales de Apple para dar de alta a sus usuarios.

Apple se sube al carro de Facebook Connect, Google y otras plataformas que permiten usar sus credenciales para acceder a servicios de terceros. Pero al contrario que estas dos, Apple va a más allá en el tema de la privacidad.

Lo bueno del nuevo Sign-In de Apple es que no tienes ni que esperar a que el desarrollador de un servicio web lo soporte. En vez de eso, Apple puede crear un correo falso para darte de alta con una contraseña compleja. Ese correo falso pasa a estar asociado al correo de tu cuenta Apple, pero la página web nunca tendrá acceso a tu dirección real. El resultado es que no podrá mandarte notificaciones por correo ni vender tu correo real a terceros.

Nuevos Mapas

Los mapas de iOS 13 también son mucho mejores, aunque todo el mundo los odio. ¿Serán alguna vez tan buenos como Google Maps? Probablemente no. Pero para la gente que lo usa, las nuevas mejoras son bienvenidas.

Nuevos tours de 360 grados, como Street View de Google pero en 3D.

Primero, hay mucho más detalle en los mapas. Apple ha rehecho los mapas y ahora incluyen detalles que antes no incluía en carreteras, playas, parques y edificios. También puedes explorar una ciudad en una vista 3D de 360 grados que es como Google Streetview pero en tres dimensiones.

También se han mejorado los favoritos, que ahora son más fáciles de encontrar y navegar desde el menú de búsqueda. De nuevo imitando a Google Maps, aunque parece que los nuevos favoritos funcionan mejor en la aplicación de Google para iOS.

Formato de texto en Mail

Mail permite más control sobre el estilo, tamaño, color, alineamiento y tabulación del texto. También puedes hacer listas de números y puntos. Lo único que no hay es la manera de hacer que un texto sea un hipervínculo. Esperemos que Apple lo añada pronto porque, por ahora, sólo puedes pegar los hipervínculos tal cual.

Conectar a Wi-Fi y Bluetooth desde el centro de control

Esta es una de esas pequeñas cosas que hemos estado esperando durante años: ahora puedes seleccionar y administrar tu red Wi-Fi y tus conexiones con dispositivos Bluetooth directamente desde el centro de control, algo que Android ha hecho durante otros tantos años.

En vez de tener que salir de una aplicación, pinchar en preferencias, pinchar en Wi-Fi y seleccionar tu red, ahora sólo tienes que deslizar tu dedo para acceder al centro de control y mantener pulsado el botón de Wi-Fi o el de Bluetooth. Aparecerá un menú flotante que te permitirá seleccionar tu red Wi-Fi o conectar por Bluetooth directamente.

Soporte para controladores PS4 y Xbox One

Otra funcionalidad que Android ha soportado durante mucho tiempo es la capacidad de utilizar controladores de videojuegos, pero Apple ha añadido soporte específico para los controladores compatibles con PS4 y Xbox One, con todas sus características como sus joysticks análogos.

Apple ha implementado esta función para los juegos que estén dentro de su servicio de Apple Arcade — el Netflix de los videojuegos que te permite usar todos los títulos dentro de su librería de forma ilimitada por un pago mensual. Todavía no está claro si otros videojuegos podrán hacer uso de esta nueva funcionalidad pero, en teoría, el interfaz estará disponible para todos los programadores.

Silenciar llamadas de números desconocidos

Otra gran pequeña función de iOS 13 es que puede silenciar las llamadas de teléfonos desconocidos. En vez de interrumpir tu día, iOS 13 utiliza Siri para identificar el teléfono que te llama y cruzarlo con tus contactos en la agenda o todas tus comunicaciones por correo y mensajes. Si Siri encuentra el teléfono en alguna comunicación anterior con la persona que te llama, el teléfono sonará. Pero si es un teléfono desconocido y has activado “silenciar llamadas desconocidas”, Siri los mandará directamente a tu buzón de voz.

Funcionalidad exclusiva para iPhone 11

Botones en la cámara para cambiar entre modo ultra-wide y telefoto

Si mantienes pulsado el botón de obturación, capturarás vídeo

La cámara frontal toma selfies en modo gran angular si pones el teléfono en horizontal

La cámara frontal puede capturar vídeo de 4K a 60 frames por segundo

También puede capturar 'Slofies': selfies a cámara lenta

(Image credit: TechRadar)

El iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max tienen cámaras nuevas con lentes de gran angular y modos de fotografía nocturna, así como más capacidad de proceso para las cámaras frontales. iOS 13 soporta este nuevo hardware con nueva funcionalidad en el software.

Cambiar entre los sensores con diferentes lentes en el iPhone 11 (dos lentes) e iPhone 11 Pro y Pro Max (tres lentes) sucede de forma automática. Cuando haces zoom, el iPhone cambiará de sensor y lente de forma automática.

Si mantienes presionado el botón de obturación los iPhone 11 empezarán a capturar vídeo como hacen aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Snapchat. Apple dice que ha realizado este cambio porque los iPhone 11 tienen el mejor vídeo del mundo mundial y quiere hacer que la gente tenga más fácil capturar vídeo en vez de series de fotografías. En los otros iPhones con iOS 13 la misma operación captura ráfagas de fotografías.

En el frontal del iPhone 11 la cámara TrueDepth capturará fotografías en gran angular cuando pones el teléfono en orientación horizontal. El iPhone asume que, si pones el teléfono así, querrás capturar el máximo campo posible. El nuevo hardware también permite capturar vídeo de resolución 4K a 60 fotogramas por segundeo. En otros iPhone iOS 13 “sólo” captura vídeos selfie de 1080p a 60 fotogramas por segundo [en otras palabras, si tienes un iPhone 11 y mandas un selfie la gente te va a poder ver todos los pelillos de los agujeros de la nariz y consumirás todos sus datos de una tacada].

También podrás capturr “Slofies”, el nombre cursi que Apple le ha puesto a sus selfies a cámara lenta. Y sí, si mandas uno de esos vídeos selfies en plan anuncio de champú, seguramente alguien te tomará el pelo por payaso.

iOS 13 tiene muchos otros pequeños toques y ajustes distribuidos por todo el sistema operativo y las aplicaciones de Apple, así que lo que mejor que puedes hacer ahora es descargártelo y actualizar tu teléfono. Funciona muy bien y encima acaba de salir iOS 13.1 con algunos parches así que ya no tienes excusa.