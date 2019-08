iOS 13: beta, fecha de lanzamiento y lista de características

La nueva beta de iOS 13 está aquí para cambiar radicalmente la manera en la que usas tu iPhone a diario, y estuvimos probando la beta pública desde finales del mes pasado.

Hicimos una lista con todas las características del iOS 13, las cuales se muestra a continuación, para que pueda decidir si quiere tener la beta pública del iOS 13 ahora o esperar a la versión final, que posiblemente esté disponible en septiembre.

El Modo oscuro es nuestra nueva función beta del iOS favorita de Apple. Es el ajuste de la interfaz del usuario tan esperado para invertir esos fondos de pantalla blanca brillantes. Observamos la mayor mejora en nuestra comparación del iOS 13 vs. el iOS 12.

El nuevo teclado QuickPath con función swipe es un elemento destacado, y lo nuevo para editar fotos nos hizo abrir Lightroom con menos frecuencia. Además, como explicamos a continuación, el iPadOS se separó de iOS y es un sistema operativo aparte para los iPad.

Hay mucho en el iOS 13, y la beta 3 de iOS 13 para desarrolladores y la beta pública 2 se lanzaron recientemente con unas cuantas mejoras. Así que aquí explicamos todas las actualizaciones en su totalidad, y comenzaremos con la fecha de lanzamiento y la lista de compatibilidad crucial.

Fecha de lanzamiento y calendario de betas del iOS 13

3 de junio: lanzamiento de la beta 1 de iOS y primera presentación en la WWDC 2019

17 de junio: lanzamiento de la beta 2 de iOS 13 para desarrolladores

24 de junio: fecha de lanzamiento de la beta pública de iOS 13 para evaluadores aventureros

3 de julio: lanzamiento de la beta 3 de iOS 13 para desarrolladores con algunas funciones nuevas

8 de julio: fecha de lanzamiento de la beta pública 2 de iOS 13

Principios de septiembre de 2019: Golden Master de iOS 13 (beta final para desarrolladores)

Mediados de septiembre de 2019: posible lanzamiento de iOS 13 con los nuevos iPhones del 2019

La fecha de lanzamiento de la beta pública de iOS 13 fue el 24 de junio, aunque Apple había dicho que no se lanzaría hasta julio. Se lanzó antes de lo prometido, pero no nos sorprende mucho. La beta del año pasado llegó el 25 de junio.

¿Cómo es el calendario de las fechas de lanzamiento del iOS 13? Diseñamos un calendario con las betas del iOS 13: los desarrolladores están en la beta 3, los evaluadores están en la beta pública 2 y es posible que la versión final del software llegue en septiembre.

Este es el calendario del iOS 13 desde nuestro punto de vista:

1. Beta de iOS 13 para desarrolladores: La beta 2 de iOS 13 ya se encuentra disponible, pero solo para desarrolladores pagados de Apple. Lo bueno es que a diferencia de la beta 1 de iOS 13, la beta 2 de iOS 12 se pueden instalar mediante una actualización Over the air (OTA), mientras que la beta 1 requería instalar primero Xcode o macOS 10,15. Es un poco más fácil de instalar, pero probablemente deba esperar a la beta pública, ya que siempre es más estable, o actualizar a la beta para desarrolladores en un dispositivo que no sea primario.

2. Beta pública de iOS 13: La prueba a mayor escala de las funciones de Apple comenzó el 24 de junio, y ahora está en la versión 2 desde el 8 de julio. Sí, Apple dijo julio, pero el año pasado la beta pública de iOS se lanzó el 25 de junio y, efectivamente, llegó antes en el 2019. Es la versión para descargar sise es curioso. Por lo general, es una versión más perfeccionada de la beta de iOS para desarrolladores, aunque sigue siendo aproximada y nunca incluye todas las funciones que se implementan en la versión final del software.

3. Golden Master de iOS 13: Esta será la versión final del software iOS 13, la cual se lanzó una semana antes del último lanzamiento de iOS, dirigido a desarrolladores y evaluadores de la beta pública. Por el momento, es muy estable y les proporciona a los desarrolladores de aplicaciones siete días para adaptarse a la versión final del software.

4. Fecha de lanzamiento oficial de iOS 13: Tendremos la versión estable y final del nuevo software iOS 13 aproximadamente una semana después del próximo evento de lanzamiento del iPhone, en el cual esperamos ver lo que denominamos (por ahora) el iPhone 11, el iPhone 11 Max y el iPhone 11 XR. ¿Cuándo? Posiblemente a mediados de septiembre. (el año pasado fue el 17 de septiembre).

Lista de compatibilidad de iOS 13

iOS 13 requiere un iPhone 6S o posterior, un iPad Air 2 o posterior, el nuevo iPad mini 4 y el iPhone SE

No llegará a dispositivos más antiguos que admiten iOS 12: el iPhone 5S, el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPad Air, el iPad mini 2 y mini 3

La compatibilidad de iOS 13 requiere un iPhone o un iPad de los últimos cuatro años (dependiendo de la categoría del dispositivo). Eso significa que los teléfonos como el iPhone 6 no tendrán iOS 13. Si tienes uno de esos dispositivos, te quedarás con el iOS 12 para siempre.

El iOS 13 se deshace de muchos dispositivos antiguos (Crédito de la imagen: Apple)

Necesitarás un iPhone 6S o posterior, un iPad Air 2 o posterior, el nuevo iPad mini 4 o una versión posterior, o el iPod Touch de séptima generación. No es sorprendente que el nuevo iPod Touch de séptima generación sea el único dispositivo de esta clase que admite iOS 13.

El iPhone SE se encuentra en una categoría rara, ya que tiene especificaciones de la era del iPhone 6, pero salió después del iPhone 6S. No se preocupe; el iPhone favorito de todos tendrá iOS 13.

Modo oscuro del iOS 13

El Modo oscuro pendiente estará en el iOS 13 y iPadOS

Vimos que macOS obtuvo modo oscuro en todo el sistema en el 2018

El acceso directo a la interfaz del usuario gris oscuro y negra se encuentra en el Centro de control

El Modo oscuro del iOS 13 estará en todo el sistema, lo que significa que cambiará las tonalidades de blanco brillante y gris claro a negro y gris oscuro en todas las aplicaciones compatibles.

Imagen 1 de 3

Imagen 2 de 3 Imagen 3 de 3

Es una buena función cuando usas tu iPhone de noche y no quieres tonalidades blancas brillantes en la cara. También puede ahorrar batería en los iPhones equipados con pantallas OLED, del iPhone X en adelante. Apple no habló mucho sobre esto, pero sabemos que las pantallas OLED básicamente “apagan” píxeles cuando se ponen negras.

Según Apple, puedes activar el Modo oscuro del iOS 13 en el Centro de control dentro del deslizador de la Pantalla (al lado del interruptor de Night Shift y True Tone), o puedes configurarlo para que se active automáticamente a la noche a través de un cronograma o una hora personalizada.

El modo Night Shift, que tiñe de amarillo, finalmente consigue un complemento que regula la luz brillante, y muchas personas no podrían estar más contentas.

iOS 13 ofrece “corrección de atención de FaceTime”

Este es interesante. Ahora hay una opción de corrección de atención de FaceTime, según los desarrolladores registrados de las pruebas de las betas del iOS 13, y es una locura.

¿Qué hace exactamente? Hace que parezca que se mira directamente la cámara frontal durante una videollamada por FaceTime, cuando en realidad se está mirando a la pantalla adyacente. Esa mirada distraída pronto podría ser una cosa del pasado.

El iOS 13 en iPad es iPadOS, y es un gran cambio

Algunos de los mayores cambios que esperamos del iOS 13 en los iPad llegarán en una actualización llamada iPadOS. Apple indica que el iPad necesita su propia plataforma.

Eso significa más mejoras en el flujo de trabajo de tu iPad, comenzando con un rediseño de la pantalla de inicio. Pinned Widgets, como predijimos en nuestro resumen de rumores sobre el iOS 13, permite agregar widgets desde la vista Hoy (esa pantalla en modo izquierdo en tu iPhone o iPad). Hasta el momento, está solo disponible para iPad y no está incluida en el iOS 13 para iPhone.

Slide Over permite tener varias aplicaciones abiertas y desplazarte a través de ellas como si fuera una agenda. También puede gustar previsualizarlas todas de una vez con un gesto de barrido, algo así como el menú de recientes en muchos teléfonos y tablets. Facilita la realización de varias tareas a la vez.

Split View se mejoró para permitir abrir una aplicación en ambos lados de la pantalla (antes no era posible). Apple hizo una demostración mostrando Notas de lado a lado con otro Notas. También se puede emparejar una aplicación con más de una aplicación: ahora Safari se puede emparejar con Páginas en un espacio y con Mail en el otro.

App Exposé es nuevo en el software de iPad; te permite ver todo el espacio que tienes abierto. Hay un ícono de App Exposé en el Dock, que solo se debe presionar una vez para acceder al modo sencillo de vista general.

Llegan nuevos gestos para copiar, pegar y deshacer al iPadOS. Se observó que al cerrar tres dedos, se copiaba el texto, al expandir tres dedos (en la dirección contraria), se soltaba el texto en la página y, al deslizar tres dedos en la pantalla, se deshacía la última acción. Tendremos que ver cómo funciona cuando llegue el software.

El teclado de Apple puede flotar por la pantalla con un tamaño más pequeño. Además, estrena un gesto de barrido, que se denomina QuickPath Typing. También hay más atajos del teclado (una queja acerca de las versiones anteriores de iOS era la falta de atajos).

En realidad, hay muchos cambios en iPadOS para detallarlos aquí en la explicación del iOS 13, así que hicimos un resumen completo en un artículo aparte sobre la fecha de lanzamiento, noticias y características del iPadOS.

iOS 13 cuenta con un teclado con QuickPath

Con el iOS 13, el teclado predeterminado con QuickType de Apple incorporará “desliza para escribir”, una manera muy popular de deslizarse por el teclado para formar palabras. Ya lo usamos en extensiones anteriores del teclado iOS, como Gboard de Google y SwiftKey.

El teclado con QuickPath en acción (Crédito de la imagen: Apple)

También se puede usar los métodos de escritura QuickType y QuickPath de manera intercambiable. Hasta ahora los idiomas admitidos incluyen inglés, chino simplificado, español, alemán, francés, italiano y ahora portugués.

El iOS 13 estrena la nueva aplicación Find My

Apple combina Find My Friends y Find My iPhone en el iOS 13, lo que permite ubicar a tus amigos y dispositivos perdidos con una interfaz más veloz y fácil de usar.

Find My iPhone y Find My Friends juntas en una aplicación (Crédito de la imagen: Apple)

Lo realmente bueno es que utilizará una señal Bluetooth cifrada y colaborativa para ayudar a rastrear dispositivos que no estén conectados a Wi-fi o a un celular. Eso es de gran ayuda para las Mac, pero también puede ser útil con un iPhone en algunos casos.

Lo mejor de todo es que, aunque Find My Friends no siempre funcionaba, es posible que Apple dé un gran paso para corregir el rastreo de ubicación con esta nueva aplicación de iOS 13 que ahora es el centro de atención.

El iOS 13 alude al producto Apple Tag

La teoría de que Apple toma el rastreador de Tile está respaldada en la beta del iOS 13, según una nueva filtración acerca de lo que se denomina “Apple Tag”.

¿Es posible que Apple esté trabajando en algo similar al Tile Sport? (Imagen: Tile)

Mientras que la aplicación Find My rediseñada tiene que ubicar sus dispositivos Apple y a sus amigos que tienen iPhone, Apple Tag supuestamente está diseñada para todo lo demás. Piense en llaves, bolsos, botellas de agua o cualquier cosa a la que se pudiera conectar un rastreador Bluetooth.

Apple Tag no fue parte de la presentación del iOS 13 durante la WWDC 2019, pero podría anunciarse junto con el iPhone 11 en septiembre. Después de todo, es hardware móvil.

El iOS 13 hace que tu iPhone antiguo sea más veloz y dure más

Muchas personas se aferran a sus iPhones por más tiempo, y parece que Apple reconoce eso. Por este motivo, la empresa agiliza iOS 13 para que se adapte a ellos.

Las estadísticas más importantes del iOS 13: la velocidad de inicio de las aplicaciones es el doble de rápida según Apple, y el desbloqueo con Face ID será un 30 % más veloz que antes. Apple también encontró una manera de hacer que las descargas de las aplicaciones sean más pequeñas, hasta un 60 % en promedio; el iOS 12 nos brindó una actualización más veloz y el iOS 13 parece seguir avanzando sobre eso.

Apple también se está ocupando de la duración de la batería este año. Su objetivo es reducir la tasa de envejecimiento de la batería, mediante la disminución del tiempo en el que se carga por completo tu iPhone. El iOS 13 tiene que aprender tu rutina de carga diaria, para que pueda esperar a terminar de cargar más del 80 % hasta que necesites usarlo.

Los Recordatorios se renovaron mucho

De todas las aplicaciones integradas, la aplicación Recordatorios obtiene la mayor renovación en el iOS 13. Parece estar mejor organizada, e incluye accesos directos que hacen que sea fácil agregar recordatorios.

Recordatorios parece haber recibido la reinvención más actualizada entre las aplicaciones del iOS 13 (Crédito de la imagen: Apple)

Los botones grandes codificados por colores para las categorías Hoy, Programado, Todo e Indicado ofrecen un mejor control de tus tareas urgentes, mientras que el teclado en esta aplicación tiene una Barra de herramientas rápida de alta gama que funciona como un acceso directo para agregar fácilmente horas, fechas, ubicaciones, indicadores, fotos y documentos escaneados.

¿Hacer planes en Mensajes? Siri aparecerá para sugerir recordatorios que se pueden crear, como un asistente personal que interviene en los momentos adecuados.

La Cámara y el Modo retrato cambian

El iOS 13 ofrecerá cambios importantes en las funciones de la cámara, comenzando con permitir cambiar la intensidad de la luz en el Modo retrato, algo que queríamos desde hace rato. El Modo retrato también obtiene un nuevo efecto monocromático, llamado High-Key Mono.

Apple cree que la nueva pestaña de Fotos en la aplicación Fotos del iOS 13 se convertirá en su diario fotográfico (Crédito de la imagen: Apple)

La galería de Fotos se convierte en lo que Apple denomina “un diario de tu vida”, con una pestaña nueva diseñada para documentar tus mejores fotos por día, mes y año. También tendrá más controles para acercar y alejar en la galería de Fotos.

La edición de fotos se mejora con el iOS 13, ya que agrega controles de ajuste y filtros, mientras que la edición de videos refleja esto casi por completo: casi todas las herramientas y efectos de las fotos, incluidos los filtros, la rotación y el recorte, llegarán a los videos. Si no es bueno para experimentar con videos, habrá un botón de ajuste automático.

La nueva voz de Siri suena más natural

Se presenta una nueva voz de Siri con el iOS 13, y suena más natural que antes. Escuchamos una muestra y el tono es el mismo, pero suena menos robótica.

Utiliza una tecnología de texto a voz neural avanzada, según Apple, y se notará esto particularmente cuando Siri diga frases largas, por ejemplo, al leer las Noticias de Apple en voz alta o responder preguntas sobre conocimientos.

La sincronización es buena, porque Siri también puede hablar mucho más si se usan AirPods: Siri puede leer mensajes entrantes y decírtelos a través de los auriculares, lo que es práctico.

Un nuevo beneficio más de Siri: su asistente de voz en HomePod entenderá las voces de varios miembros de la familia que viven en tu hogar. Esto debería significar que, por ejemplo, al preguntar “¿Qué hay en mi calendario?”, no mencione información irrelevante de alguien más.

Memoji se renueva y Mensajes puede compartir información

Apple se adapta más al usuario en Memoji, lo que permite un billón de configuraciones: nuevos peinados, accesorios para la cabeza, maquillaje y piercings, entre otros. Los ejemplos en la WWDC mostraron que estas máscaras personalizadas de Animoji, permiten esos detalles granulares en los accesorios, como sombras de ojos, brackets e incluso AirPods.

Memoji mejora en el segundo año (Crédito de la imagen: Apple)

Los stickers de Memoji son completamente nuevos. El iOS 13 atraerá a más usuarios de iPhone y iPad a Memoji, la cámara TrueDepth, o no. Se puede personalizar un Memoji y el iOS 13 creará automáticamente un paquete de stickers divertido que se ubica en un submenú en el teclado, el cual se puede utilizar en Mensajes, Mail y aplicaciones de tercero.

Se podrá compartir tu Memoji personalizado con tus contactos a través de iMessage, pero solo cuando se permita el acceso. También puedes compartir tu nombre y tu foto con tus contactos, para que puedas elegir cómo ven tu nombre las personas, por ejemplo. Según Apple, se puede decidir si se quiere compartir su perfil con todos, solo con tus contactos o solo una vez.

Nuevas funciones del HomePod

Es posible que no sepa esto, pero HomePod es parte de la familia iOS, y también tiene actualizaciones.

En primer lugar, se podrá transferir canciones desde el iPhone con solo sostener el teléfono cerca del altavoz HomePod. Antes, se tenía que pedirle a Siri que lo hiciera, pero ahora con esta función es un poco más fácil y no se tiene que pedirle que lo haga.

El HomePod también tendrá Radio en vivo; se le puede pedir a Siri que reproduzca 100.000 estaciones de todo el mundo. Además, HomePod permitirá reconocer qué miembro de su familia habla y personalizar la respuesta. Es espectacular con Apple Music, donde tus selecciones se basarán en sus gustos e historial. Va más allá de la Música, los Mensajes, las Notas, los Recordatorios y mucho más.

Inicia sesión con Apple

Apple quiere que los desarrolladores y los sitios utilicen esta función de inicio de sesión. Además, hay algunos beneficios para la privacidad del usuario (Crédito de la imagen: Apple)

Apple toma Facebook Connect, Google y otras plataformas que permiten iniciar sesión de manera cómoda en cuentas de terceros. El inicio de sesión con Apple está preparado para proteger la privacidad, más que Facebook y Google.

Lo bueno es que si no quiere dejar su correo electrónico en un sitio web o en manos de un desarrollador de aplicaciones, Apple creará un correo electrónico aleatorio y único para usted. El correo electrónico será único para ese sitio o aplicación.

Maps se renueva

La aplicación Maps en iOS 13 luce mucho mejor, incluso si a todos les gusta odiarla. ¿Alguna vez será mejor que Google Maps? No, probablemente no. Pero en el caso de las personas que quieren la aplicación Maps precargada de Apple, será mucho mejor.

Los city tours de 360 grados llegan a Apple Maps (Crédito de la imagen: Apple)

Hay muchos más detalles aquí por medio de Apple que reconstruyó Maps desde cero. Hay más detalles reales en las carreteras, playas, parques y edificios. Además, ahora se puede explorar las ciudades con una experiencia en 3D de 360 grados.

Los lugares favoritos eran parte de Maps, pero el iOS 13 facilita la navegación a estas ubicaciones guardadas con solo un toque. Aparecen en la parte superior de un menú de búsqueda. A veces Google Maps en iOS no puede hacerlo bien (lo hace mejor en Android). Ese es un motivo para tener la aplicación Apple Maps instalada, incluso si prefiere Google Maps.

El formato de texto en Mail

Mail recibe algunos cambios en lo que respecta a escribir correos electrónicos con un formato adecuado. Se tendrá más control sobre el estilo de la fuente, el tamaño, el color, la alineación, el texto con y sin sangría, y las listas con números o viñetas.

Lo que realmente esperamos ver en el iOS 13 es la capacidad de insertar un hipervínculo en un texto de un correo electrónico. Tanto en dispositivos iOS como Android, eso no es posible en sus clientes de correo predeterminados (que nosotros hayamos visto). Se tienen que pegar URLs largas, y no es una computadora, independientemente de tu sistema operativo.

Conectarse a Wi-Fi y Bluetooth desde el Centro de control

Esto es grandioso. Hace años que lo pedimos. Pronto podrás seleccionar redes Wi-fi y accesorios Bluetooth directamente desde el Centro de control.

Android lo tuvo durante años y siempre fue práctico conectarse a redes Wi-fi nuevas o auriculares con Bluetooth sin tener que salir de la aplicación actual para dirigirte a los cinco submenús de Configuración. Apple finalmente vuelve en sí en el iOS 13.

Compatibilidad con controladores de Xbox One y PS4

Si va a jugar en el teléfono, es posible que quiera hacerlo con uno de los dos mejores controladores disponibles (y quizás algo que ya tiene).

Aparece la compatibilidad con PS4 y Xbox One para iOS 13. Apple no dijo si todos los juegos admitirán esto o si solo se limitará a Apple Arcade, pero cualquiera sea el caso, nos gusta poder utilizar nuestro controlador PS4 donde sea que vayamos.

Silenciar llamadas desconocidas

Las llamadas de SPAM molestas nos vuelven locos todos los días. Por esto, iOS 13 quiere resolver el problema con la ayuda de Siri, que escanea tus Contactos, Mail y Mensajes para ver si se contactaron anteriormente con la persona que llama.

Silenciar llamadas desconocidas parece bastante inteligente, si no esperas que te llamen números de empresas por trabajo. Aquellas personas que te llamen y no se encuentren en tu lista VIP personal serán dirigidas directamente al correo de voz.

Llegarán más funciones de iOS 13 en septiembre

Estamos probando la prueba pública del iOS 13, pero es posible que haya más sobre esta actualización que aún no hayamos visto. Por lo general, Apple guarda las funciones hasta los próximos lanzamientos de iPhone.

Seguiremos actualizando las noticias sobre el iOS 13, con nuestra guía sobre lo que se necesita saber acerca de sus funciones y la manera en que cambiará el iPhone. Es posible que haya un iPadOS independiente, pero iOS 13 sigue siendo muy importante para millones de personas.