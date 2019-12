Hulu por $1.99 al mes durante un año este Black Friday

Aquí tienes una oferta Black Friday que no te puedes perder: Hulu por sólo $1.99 al mes. Es un precio absurdamente bueno.

Hulu tiene en estos momentos material de mucha calidad: The Handmaid's Tale, Castle Rock, y Brooklyn Nine-Nine, Fraiser, y Seinfeld (este último hasta final de 2021).

Por sólo $24 para todo el año, Hulu tiene el mejor precio de todos los servicios de streaming. Es incluso mejor que Disney Plus, y eso que Disney es propietaria de la mayoría de Hulu. De hecho, después de comprar Fox, Disney va a mostrar mucho de su contenido para audiencias adultas en Hulu.

Hulu a $1.99 al mes: $5.99 ahora sólo $1.99 al mes en Hulu

En vez de gastarte $6 por toda la gran oferta de series y películas de Hulu, aprovecha y compra un año completo por $24 — sólo $2 al mes. Nosotros ya nos hemos apuntado. Así no tendrás que decir “ojalá tuviera Hulu” en todo 2020.Ver oferta

Algunas excepciones

Hay algunas excepciones para esta oferta. Si el año pasado te apuntaste a Hulu por $1 al mes durante su oferta Cyber Monday no te podrás apuntar a esta nueva oferta— a no ser que uses otra cuenta de correo y tarjeta de crédito, claro.

De todas formas, nosotros lo acabamos de intentar y nos ha funcionado, aunque que quizás sea porque hemos usado nuestra cuenta de Facebook para apuntarnos.

