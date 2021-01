Huawei podría vender su negocio de teléfonos Mate y serie P

Huawei lleva años sufriendo los devastadores efectos de las prohibiciones del gobierno federal de los Estados Unidos. Según parece, la presión es tal que estaría buscando deshacerse del negocio de teléfonos de gama alta.

Un artículo de Reuters asegura que el fabricante chino de teléfonos celulares está buscando vender su línea premium: su buque insignia P y la serie Mate. Según las fuentes citadas en el reportaje, Huawei ha mantenido conversaciones con un consorcio de firmas de inversión respaldadas por el gobierno de Shanghai.

Esas fuentes afirman que la compañía ha estado buscando opciones para vender estas marcas internamente desde septiembre de 2020.

Sin embargo, Huawei ha negado el artículo de Reuters a través de un comunicado emitido por un portavoz de la compañía. El portavoz dice que las afirmaciones son "rumores sin fundamento" y que “no hay ningún mérito en estos rumores en absoluto. Huawei no tiene ese plan".

Lo que ganaría Huawei

Pero, cuando el río suena, agua lleva.

Según las fuentes de Reuters, si el acuerdo termina fructificando, Huawei pasaría a ser un jugador mucho más pequeño dentro del mercado mundial de teléfonos.

Huawei ya vendió Honor — su otra gran marca — en noviembre de 2020. La compró una empresa llamada Shenzhen Zhixin New Information Technology Co Ltd.

Los detalles exactos de esa venta nunca se anunciaron públicamente, pero se rumoreaba que superó los 15.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que las series P y Mate son las grandes estrellas de la compañía, esta posible operación tendría un coste muchísimo más elevado. El valor generado por las dos marcas entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, según IDC, fue de 39.700 millones de dólares. Los números son desorbitados.

Cómo podría cambiar la situación de los teléfonos Huawei en Estados Unidos

La prohibición de vender, comrpar o realizar cualquier tipo de comercio con Huawei que la administración Trump impuso en mayo de 2019 ha tenido un efecto grave en la capacidad de venta la compañía china.

Sin acceso a los servicios móviles de Google como la Play Store o toda la suite Google, incluyendo Gmail, los dispositivos de Huawei han dejado de tener el atractivo que solían tener en todo el mundo..

Huawei también se ha visto afectada por restricciones en su cadena de suministro por las mismas sanciones de EE. UU. Estas restricciones han causado muchos problemas de abastecimiento para la compañía en los últimos años.

Aunque Trump ya no es presidente, no está claro que Biden vaya a levantar estas restricciones supuestamente motivadas por las sospechas de las agencias de espionaje y seguridad americanas. Es posible que no sea así y quizás Huawei ya no pueda esperar más.

Si Huawei vende sus marcas a otra compañía que no esté en la lista de corporaciones peligrosas para la seguridad norteamericana, es posible que podamos volver a ver los Huawei P y Mate en los Estados Unidos.

Por el momento, no tenemos ni idea de lo que va a pasar realmente y Huawei lo niega todo de todas formas. El último rumor de la compañía china es que lanzará sus nuevos teléfonos Huawei P50 en la primera mitad de 2021.