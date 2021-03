Hora de estreno de The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus

Si te preguntas cuándo se estrena el episodio 1 de The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus, en esta guía te explicaremos a qué hora puedes ver la nueva serie de televisión de Marvel con sabor a Capitán América este viernes 19 de marzo.

También te contaremos las fechas de todos los futuros episodios de la serie. La nueva aventura de Sam Wilson y Bucky Barnes tras Avengers: Endgame durará seis semanas a partir de este viernes, con un nuevo episodio semanal a partir de entonces.

The Falcon and the Winter Soldier llega dos semanas después del final de WandaVision. Le seguirá otra nueva serie de Marvel en junio, centrada en el travieso hermano de Thor, Loki.

Después habrá dos series más: Hawkeye y Moon Knight, un personaje que nunca hemos visto fuera de los comics.

Pero no nos adelantemos todavía. Ahora toca El Halcón y el Soldado de Invierno.

Hora de lanzamiento de The Falcon and the Winter Soldier

El episodio 1 de The Falcon and the Winter Soldier llegará a Disney Plus el viernes 19 de marzo a medianoche PDT/3AM EDT/8AM GMT+1. Los nuevos episodios llegarán al servicio de streaming todos los viernes a la misma hora.

La última serie del MCU seguirá a Sam y Bucky mientras el dúo se ajusta a la vida después de los eventos de Avengers: Endgame. Estos dos héroes fueron borrados de la existencia por Thanos en Avengers: Infinity War. Después fueron devueltos a la vida después de que los Vengadores supervivientes volvieran a reunir las Infinity Stones y revirtieran el acto original de Thanos.

A lo largo de esta semana os contaremos qué nos parece el episodio 1 de El Halcón y el Soldado de Invierno, así que permaneced atentos.

Calendario de todos los episodios de The Falcon and the Winter Soldier

Los episodios durarán entre 45 y 55 minutos long, más metraje que la mayoría de episodios de WandaVision.

The Falcon and the Winter Soldier episode 1: 19 de marzo

19 de marzo The Falcon and the Winter Soldier episode 2: 26 de marzo

26 de marzo The Falcon and the Winter Soldier episode 3: 2 de abril

2 de abril The Falcon and the Winter Soldier episode 4: 9 de abril

9 de abril The Falcon and the Winter Soldier episode 5: 16 de abril

16 de abril The Falcon and the Winter Soldier episode 6: 23 de abril