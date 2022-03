He tenido un Amazon Kindle durante años y todavía me impresiona este increíble truco

No me impresiono fácilmente y me aburro fácilmente. Como periodista tecnológico, este cóctel significa muchas veces no me inmuto antes chipsets súper rápidos, cámaras maravillosas o pantallas de aspecto increíble. Pero hay una función de Amazon Kindle que me mantiene constantemente satisfecho.



Llevo tres años usando un Amazon Oasis Kindle. Es uno de los pocos gadgets que he usado más allá del período de prueba inicial, junto con mi iPad Pro de 2018 y mis auriculares Sony WH-100XM3.



No es por accidente o porque me guste leer. En realidad, prefiero los libros físicos — soy un estudiante hipster de literatura, revocarían mi título si dijera lo contrario — pero el Kindle tiene una característica inesperadamente increíble que apuesto a que no usas en absoluto: es compatible con PDF.

El lector de PDF

Puedes convertir archivos PDF de Internet y enviarlos a tu Kindle muy fácilmente (aquí tienes una guía para hacerlo fácilmente). Por sí sola, no parece una característica innovadora pero hazme caso y sigue leyendo.



Como alguien que no tiene dinero disponible para gastar en libros nuevos —siempre compro mis libros físicos de segunda mano — evito la Tienda Kindle. Pero la función PDF me da una nueva e increíble forma de usar este lector electrónico que, de otro modo, estaría en el fondo de un cajón.

(Image credit: TechRadar)

El Proyecto Gutenberg

Actualmente estoy leyendo The Strand Magazine, una clásica publicación periódica de relatos cortos publicada desde mediados del siglo XIX hasta mediados de la década de 1900. Es imposible de encontrar físicamente y complicado de hacerlo online pero, por suerte, el fantástico Proyecto Gutenberg tiene todas sus ediciones. Puedo descargar fácilmente los números de The Strand y enviarlos a mi Kindle para leerlos a mi antojo.



He hecho esto por un montón de novelas y novelas cortas clásicas a lo largo de los años. En el confinamiento realmente me metí en las obras de Julio Verne, H.G. Wells, Jane Austen, Mary Shelley y Edgar Rice Burroughs (sí, cuatro escritores de ciencia ficción / aventura / fantasía y uno que es todo lo contrario).



Gutenberg me permite descargar copias gratuitas de obras clásicas — y algunas menos clásicas — de estos autores, y da una utilidad a mi Kindle que de otro modo no obtendría.



Si no tuviera el Kindle, no creo que hubiera leído la revista Strand, por ejemplo. Podría descargarel PDF y leerlo en mi PC o teléfono, pero no es lo mismo. El simple hecho de poder leer algo así gratuitamente en un dispositivo diseñado para la lectura lo hace mucho mejor.

No puedo dejar de usarlo

La industria tecnológica es comercial y capitalista, empeñada en venderte cosas. Compras un teléfono, luego compras aplicaciones y accesorios. Compras una consola de juegos y luego compras juegos y accesorios. Compras una cámara y luego compras lentes y otros accesorios.

(Image credit: TechRadar)

Hemos llegado a un puunto en el que muchas personas se definen por los gadgets en los que gastan dinero. Hay fans de Android frente a fans de iPhone, fans de PlayStation frente a fans de Xbox, fans de Windows frente a fans de Mac.



Por lo general, la principal forma de aprovechar al máximo un gadget caro requiere gastar más dinero en él. Pero, como tengo veintitantos años y escasez de efectivo, realmente no me lo puedo permitir.



Que las empresas tecnológicas quieran tu dinero no es ningún secreto. Por eso me sorprende aún más que tenga acceso a un país de las maravillas gratuito de libros, obras de teatro y poemas a mi disposición. Puedo conseguir incontables horas de entretenimiento sin tener que gastar ni un céntimo.



Cada vez que conozco a alguien que compra un nuevo Kindle, escribo una guía sobre Kindles para Black Friday o Navidad, o escribo sobre nuevos modelos de Kindle, me aseguro de cantar las alabanzas de esta función de conversión de PDF.



Es una de las pocas veces en el mundo de los gadgets tecnológicos en las que realmente puedes conseguir mucho por nada, sin tener que sacrificar dinero o tus datos o tu tiempo para conseguirlos. Esto me sorprende y me complace por igual.

De hecho, siempre me siento un poco descarado enviando libros gratis a mi Kindle. No me sorprendería, aunque sin duda me decepcionaría, si Amazon cambia de opinión para monetizar esta función. Por ahora, la disfrutaré mientras dure. Y te animo a que hagas lo mismo.