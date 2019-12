HBO Now: precio, instalación y los mejores programas

HBO Now es un servicion de suscripción al contenido de la cadena Home Box Office con algunas de las mejores series, shows, eventos deportivos y documentales que puedes encontrar en cualquier sitio.

La diferencia entre HBO Now y HBO Go es que el primero es un servicio totalmente independiente mientras que HBO Go es una app para suscriptores del canal de cable, para que puedan ver el contenido desde cualquier dispositivo. HBO Now sólo funciona como una aplicación y sólo requiere una conexión a internet.

HBO Now también tiene soporte para realidad virtual, con lo que puedes ver las series en “pantalla gigante” usando la aplicación HBO NOW VR, tu teléfono móvil con visor VR o unas gafas VR dedicadas.

Image Credit: HBO Now

Precio y disponibilidad

$15 al mes, primer mes gratuito.

Disponibles en casi todas las plataformas y en tu navegador web.

Al principio estaba sólo disponible para Apple TV y otros dispositivos iOS como el iPhone 6 y el iPad. Ahora puedes también usar cualquier dispositivo o televisión con Android o en el Kindle Fire, así como por navegador. También hay app de HBO Now para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4.

Image Credit: HBO Now

Cómo suscribirte

Descarga la app en tu plataforma

Crea tu cuenta

Introduce tu tarjeta de crédito

Suscribirse a HBO Now está tirado. Sólo tienes que ir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo favorito.

En Apple, arranca la App Store y busca HBO Now app o pulsa aquí si estás viendo esto en tu iPhone o iPad. Una vez lo descargues, la app te guiará por el proceso de alta de la cuenta, que incluye introducir los datos de tu tarjeta de crédito.

Para Android o Kindle es lo mismo. Sólo tienes que buscar HBO Now app en la tienda de tu dispositivo. Si estás en un Android, pulsa aquí.

Recuerda que el primer mes es gratis así que, si no te gusta la prueba, puedes cancelar desde tu cuenta en la App Store o en la Google Play Store.

Si eres residente en la ciudad de Nueva York y estás suscrito a Cablevision puedes añadir HBO Now como parte de tu paquete por un coste adicional.

Lo mejor de HBO en estos momentos

Game of Thrones

The Wire

The Sopranos

Curb Your Enthusiasm

West World

Image Credit: HBO

Game of Thrones

Si nunca has visto Game of Thrones, espero que no lo pasaras mal en el búnker anti-nuclear en el que has estado encerrado durante los últimos 9 años y que tengas tiempo para verte toda la serie del tirón. Si la has visto, te la puedes ver otras.

Todas las ocho temporadas disponibles en HBO

Image Credit: HBO

The Wire

Una de las mejores series de todos los tiempos, The Wire explica la corrupción a todos los niveles en la ciudad de Baltimore, con grandes actores haciendo de polis buenos y no tan buenos, traficantes malos y no tan malos, periodistas corruptos y legales. Una auténtica montaña rusa narrativa.

Todas las 5 temporadas disponibles en HBO Now

The Sopranos. Image Credit: HBO (Image credit: HBO)

The Sopranos

Otra gran serie de criminales, esta vez la mafia de Nueva Jersey y una de sus familias dirigida por Tony Soprano, interpretado magistralmente por el tristemente fallecido James Gandolfini, que no sólo tiene que vérselas con polis y familiar rivales, sino lidiar con sus problemas personales. Si nunca la has visto, ya estás tardando.

Todas las seis temporadas disponibles en HBO Now

(Image credit: HBO)

Curb Your Enthusiasm

Una de las mejores comedias de todos los tiempos. Escrita y protagonizada por Larry David — el creador de Seinfeld — narra las aventuras absurdas de un personaje neurótico y anti-social que es en realidad él mismo. Es una obra maestra de la tontuna que no te puedes perder. Sólo por ella merece la pena suscribirse.

Todas las nueve temporadas disponible en HBO Now

Veep. Image Credit: HBO (Image credit: HBO)

Veep

Otra comedia de una ex-alumna de Seinfeld: Julia Louis-Dreyfus. Es la historia de cómo Selina Meyer — vice presidente de los Estados Unidos y aspirante a presidenta — lidia con un gabinete incompetente y se enfrenta a situaciones absurdas.

Todas las siete temporadas en HBO Now

Image Credit: HBO (Image credit: HBO)

Westworld

Un remake de la película de Michael Crichton de 1973 donde turistas van a un mundo del Far West artificial a hacer realidad sus fantasías, desde vivir una aventura inocente hasta las más oscuras. En ella los humanos interactúan con robots, a los que maltratan, violan y matan hasta que un día se levantan contra ellos.

Dos temporadas ya disponibles y otra más que saldrá en breve

(Image credit: HBO Nordic)

Deadwood

Una de las mejores series de todos los tiempos, quizás la que hizo que comenzara la revolución de las grandes series que parecen grandes películas por capítulos. Deadwood es un western magistral que narra la creación de una ciudad desde cero en un territorio sin ley. Sus personajes son un estudio perfecto de la naturaleza humana y la historia es un tratado sobre la creación de la civilización a partir del caos.

Tres temporadas y una película disponible en HBO Now

Otras series que no te puedes perder