Hay tres nuevas series basadas en The Mandalorian en producción, dicen los rumores

Un nuevo rumor apunta que Disney y Lucasfilm están trabajando en tres series de Star Wars para TV derivadas de la exitosa The Mandalorian.

Según Corey Van Dyke — el presentador del programa Kessel Run Transmissions que desveló correctamente la nueva serie de animación Star Wars: The Bad Batch en Disney Plus antes de su anuncio oficial — hay tres series basadas en The Mandalorian en “varios estados de desarrollo”. Van Dyke no ofrece más detalles que los que aparecen en este tuit:

The Clone Wars is getting a spin off series in The Bad Batch and 3 “The Mandalorian” spin off shows are in various stages of development from things we’ve heard. I won’t run that as a scoop by any means but it’s something interesting to think about. https://t.co/SHiBnud5z5August 7, 2020

Lucasfilm no ha dicho absolutamente nada oficial sobre series spin-offs de The Mandalorian. Lo único que sabemos es que, en Febrero de 2020, el gran jefe de Disney Bob Iger reveló la posibilidad de crear series derivadas en The Mandalorian. a possible ambition to create spin-offs from The Mandalorian:

"La prioridad [de Star Wars] en los próximos años es hacer televisión, con The Mandalorian temporada 2 en octubre [de 2020]”, Iger dijo en una llamada para inversores recogida por Collider. "Y después más sobre The Mandalorian, incluyendo la posibilidad de introducir nuevos personajes y la posibilidad de tomar esos personajes en su propia dirección en [sus propias] series”.

Pero tres spin-offs parece demasiado, aunque Van Dyke dice que algunos estarían más avanzados que otros. Como Van Dyke no ofrece más contexto sólo podemos tratar sus afirmaciones como un rumor — aunque por ahora no se ha equivocado.

Sabemos que Disney Plus tiene tres series que no están relacionadas con The Mandalorian en producción: una serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor, una precuela de Rogue One con Diego Luna haciendo del espía Cassian Andor y una serie de contenido desconocido del creador de Russian Doll, Lesley Headland.

¿Qué personajes podrían ser los protagonistas?

Hay muchos rumores sobre los personajes que vendrán a The Mandalorian Temporada 2, incluyendo algunos legendarios. Para de leer si quieres ver la segunda temporada sin spoilers previos. Todo esto no ha sido anunciado por Lucasfilm de forma oficial, pero pensamos que tiene sentido, sobre todo a la vista de este rumor.

Los dos grandes nombres son Temuera Morrison haciendo el papel de Boba Fett — presumiblemente todavía vivo después de sobrevivir su estancia en el Sarlacc Pit — y Rosario Dawson encarnando a una versión más madura del personaje favorito de los fans de The Clone Wars: el jedi Ahsoka Tano. La aparición de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian fue revelada por THR, mientras que Slashfilm publicó la supuesta noticia sobre Ahsoka.

Estos dos parecen los candidatos más potentes para tener su propia serie, pero la verdad es que otra serie sobre otro cazarecompensas mandaloriano con armadura parece demasiado. No tiene mucho sentido.

Sabemos que el actor Timothy Olyphant aparecerá en la segunda temporada — según THR. Slashfilm afirma que Olyphant hará de Cobb Vanth, un pistolero que apareció en los libros de Star Wars — un papel que le irá como anillo al dedom ya que Olyphant fue también sheriff y pistolero en la icónico. Es posible que Olyphant sea uno de los posibles protagonistas de una de estas tres series. Tiene la suficiente fama como para poder llevarla adelante.

Finalmente, otra de las posibles protagonistas sería un personaje que ya está en The Mandalorian: Cara Dune (Gina Carano), una favorita de los fans que ahora mismo es parte de la banda de Mando.

The Mandalorian Temporada 2 llegará en octubre.