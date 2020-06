Hamilton y 5 nuevas series más para ver en Netflix, Disney Plus y Amazon Prime esta semana

Si te estás preguntando qué ver esta semana, la respuesta es Hamilton, el gran musical de Broadway que se estrena el día 4 de julio en Disney Plus.

Es la oportunidad para ver un show que ha dominado el mundo de los musicales durante los últimos cinco años, cuando era imposible obtener una entrada a no ser que te tocara en un sorteo o pagaras una cantidad absurda de dinero en la reventa.

Netflix también nos trae nuevas series originales, incluyendo una comedia romántica y otros shows, mientras que Amazon Prime trae la segunda temporada de Hanna.

Sea cuál sea tu preferencia, algo habrá para ti en los seis estrenos de la semana en Netflix, Disney Plus y Amazon Prime.

Hamilton (Disney Plus)

(Image credit: Disney Plus)

No se puede decir más del mayor evento de la semana — y quizás del año entero. Este musical de Broadway fue grabado en 2016 con el reparto original y saldrá el viernes 3 de julio. Es la vida de uno de los fundadores de los Estados Unidos de América y una figura clave para su economía: Alexander Hamilton. Esta versión en vídeo dura 160 minutes long y te recomendamos que uses una pantalla lo más grande posible.

Disponible en Disney Plus a partir del 3 de julio

Hanna season 2 (Amazon Prime)

La serie de Amazon Prime basada en la película del mismo nombre vuelve esta semana para su segunda temporada. Narra las aventuras de una joven mujer con superpoderes llamanda Hanna, protagonizada por Esme Creed-Miles. En esta ocasión pone rumbo a The Meadows, una instalación secreta que se hace pasar por un colegio donde chicas como ella son creadas para una misteriosa organización. Su objetivo es destruirlos desde dentro. Ocho nuevos episodios.

Disponible en Amazon Prime Video desde el 3 de julio

Warrior Nun (Netflix)

Basada en el comicbook de culto de los años 90 llamado Warrior Nun Areala, esta serie tiene un aire a Buffy The Vampire Slayer. Narra las aventuras de una joven mujer que se despierta en una morgue con — y dale pedales — poderes sobrenaturales. Es entonces cuando se une a un grupo de monjas guerreras llamads La Orden la Espada Cruciforme, cuyo objetivo es mantener al mundo a salvo de cualquier amenaza. Aparte de la tontuna de la premisa, es una mezcla de acción y romance teen.

Disponible en Netflix el 2 de julio

Unsolved Mysteries (Netflix)

Unsolved Mysteries es una serie clásica americana sobre fenómenos supuestamente “paranormales”, crímenes y desapariciones sin resolver. Netflix la ha revivido por segunda vez después de que su primera versión despareciera hace una década. Es todo muy meta: una serie zombie sobre espíritus levántandose de entre los muertos para darnos la brasa como si fuera la monja guerrera teen enamorada del brazo incorrupto de Iker Jiménez. Pero esta versión está producida por el director de Stranger Things Shawn Levy, porque ya que estamos, por qué no hacer otro puñetero remake ochentero más.

Disponible en Netflix a partir del 1 de julio

Ju-On: Origins (Netflix)

Probablemente te sonará la franquicia de películas de terror Ju-On. ¿No? Pues a mí tampoco. Pero da igual, porque esta serie de Netflix es su primera adaptación a TV y te la vas a tener que tragar si te gusta horrorizarte con más chorradas paranormales. Se ve que el terror y lo paranormal es la nueva canción del verano. Ju-On: Origins sigue las aventuras de un investigador que se mete en una casa maldita donde algo tremendo le pasó en algún momento a una madre y a una hija que vivían ahí. De verdad que hay gente que parece que no ve la tele. Con lo bien que se está en casa jugando a la Play y te tienes que ir a meterte en una casa que está diciendo “TE VAS A IR POR LA PATA ABAJO” a gritos. Así se lo carguen con una sierra mecánica como en La Matanza de Texas.

Disponible en Netflix a partir del 3 de julio

Desperados (Netflix)

Si el nombre 'Desperados' no te hace pensar en una comedia romántica es que no te has leído las series que hay entre ésta y Hamilton. Pero sí, sí, es una comedia romántica. Una de las aparentemente infinitas películas originales que Netflix está sacando como si fuera un videoclub de los años 90.

La idea detrás de Desperados es salvaje: una mujer conoce al hombre perfecto y cree que la dado el esquinazo cuando no la llama de vuelta después de acostarse con ella. Como venganza, le manda un email lleno de ira para quemar todos los puentes con este aparente sinvergüenza.

Pero calla, que aquí viene un giro tan original que te va romper la neurona y el zapatal: resulta que el hombre tuvo un accidente de coche y por eso no pudo devolverle los mensajes. Así que ella y sus colegas se van a México para borrar el correo del celular del falso canalla antes de que pueda leerlo. Un consejo para este pobre diablo: aunque no leas el mensaje, sal corriendo y no la veas más. Este romance no va a acabar nada bien después de que ponga “The End” en la pantalla. Hazme caso.

Disponible en Netflix a partir del 3 de julio