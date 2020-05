Cómo descargar GTA 5 gratis ahora mismo para PC

GTA 5 es ahora gratis para descargar en la Epic Games Store, lo que significa que te lo puedes descargar antes del 21 de mayo para que sea tuyo toda la vida. Lo puedes descargar aquí si tienes una cuenta en la tienda de Epic, pero la demanda es tan alta que la página está colapsada.

Epic está al tanto del problema y dice que lo van a arreglar, así que sigue intentándolo si no te ha funcionado.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store. We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.May 14, 2020