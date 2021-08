Grandes ofertas de productos Apple: récord de precios bajos de iPads, AirPods, Apple Watch y más

Si buscas un dispositivo Apple, hoy es tu día de suerte: hemos encontrado unas ofertas increíbles para iPads, AirPods, el Apple Watch 6 y el potente MacBook Pro M1.

Las mejores ofertas incluyen el Apple Watch 6 en rebajas con un precio bajo de récord: $324 (anteriormente $399,99) y los AirPods Pro que bajan a $174 (antes $249). La mejor oferta del año. Y el poderoso iPad Air 4 en oferta por $100 menos: $499.99 (antes $599).



Aquí las tienes todas. Ten en cuenta que las existencias se agotan rápidamente a estos precios, así que te recomendamos que las aproveches cuanto antes:

Las mejores ofertas Apple el día

AirPods con carga con cable: $159 $114.99 at Amazon

Ahorra $44 - Este precio es de Black Friday pero no es Black Friday. Estábamos más acostumbrados a un precio de 130 dólares, así que esto es una gran oferta de AirPods estándar de 2019. También puedes comprar los AirPods con carcasa de carga inalámbrica por $149.99 (antes $199).

Ver oferta

Apple AirPods Pro: $249 $179.99 en Amazon

Ahorra $69 - Amazon tiene los AirPods Pro de rebajas por $179.99, un descuento masivo de $69. Es la mejor oferta que hemos visto en todo el año y sólo 10 dólares más que el precio mínimo histórico del Black Friday. Están en stock y listos para ser enviados, por lo que recomendamos que compres mientras puedas.

Ver oferta

Apple Watch Series 6 (40mm, GPS): $399.99 $324.98 en Amazon

Ahorra $74 - Puedes conseguir el superventas Apple Watch 6 a un precio récord de 324,98 dólares en Amazon. Este smartwatch de 40 mm cuenta con un nuevo procesador S6, lectura de oxígeno en sangre, una app de ECG y control de altitud. El reloj se vende rápidamente y esta oferta sólo está disponible para modelos con banda deportiva blanca, azul marino y roja.Ver oferta

Apple Watch Series 6 (40mm, Celular): $499.99 $429 en Amazon

Ahorra $70 - Amazon tiene el Apple Watch 6 de 40 mm celular a un precio rebajado de 429 dólares, sólo 30 dólares más que el precio mínimo histórico. Este Apple Watch Series 6 incluye conectividad LTE, lo que te permite tener conexión a internet y hacer llamadas desde cualquier parte.Ver oferta

Apple AirPods Max: $549 $499.99 en Amazon

Ahorra $49 - Hemos detectado los AirPods Max de Apple de rebajas por 499,99 dólares en Amazon, solo 30 dólares más que su precio mínimo histórico. Estos auriculares que cubren la oreja cuentan con cancelación de ruido activa para bloquear el ruido no deseado y ofrecen hasta 20 horas de duración de la bateríaVer oferta

iPad 8th generation (32GB): $329 $299 en Walmart

Ahorra $30 - Esta es una oferta de iPad clásica, ya que hemos visto el mismo descuento en el modelo básico de 8ª generación durante meses. Pero sigue siendo el precio más barato de este modelo y merece la pena si buscas un iPad barato.Ver oferta

iPad Air 4 (64GB): $599 $499.99 en Amazon

Ahorra $100 - Amazon tiene la iPad Air 4 de rebajas por $499.99 - un récord. Son 20 dólares menos que la mejor oferta del Prime Day. Esta tableta iPad Air 2020 viene con 64 GB de almacenamiento e incluye Touch ID, Apple Pay y hasta 10 horas de batería.

Ver oferta

Apple MacBook Air: $999 $899 en Amazon

Ahorra $100 - El MacBook Air M1 ha vuelto a bajar a un precio récord de 899 dólares en Amazon ahora mismo. Este portátil de 13 pulgadas cuenta con el chip Apple Silicon M1, 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y 15 horas de autonomía.

Ver oferta

MacBook Pro M1 (256GB): $1,299 $1,099.99 en Amazon

Ahorra $199 - Las ofertas del MacBook también han llegado al modelo M1 Pro en Amazon, con un gran descuento de 199 dólares en la configuración de 256 GB. Es el precio más bajo que hemos visto hasta el momento.Ver oferta

Más ofertas de Apple

You can shop for more offers with the best AirPod deals and see the best cheap Apple Watch deals.

You can also learn more about the upcoming Labor Day sales event.