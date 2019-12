Gran descuento en televisor Samsung 4K de 70 pulgadas: sólo $550

Black Friday 2019 ha empezado antes de tiempo en Best Buy, con la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos lanzando una oferta a la semana. Hoy, 15 de noviembre, le ha tocado el turno a este televisor Samsung Series 6 de 4K y 70 pulgadas.

La Samsung UN70NU6070FXZA ofrece un panel LED gigante de 70 pugadas, con resolución de 4K UHD y soporte HDR10+, el estándar de color de alta definición soportado por Netflix y Disney+, que ofrece todas las películas de Star Wars con este sistema.

Esta pantalla Samsung Series 6 viene con el sistema operativo inteligente de Samsung, un interfaz que da acceso a Netflix y Prime Video con aplicaciones específicas, por lo que no tendrás que conectar nada para ver estas plataformas de streaming.

Todo lo que Disney+ trae a tu nueva televisión

Samsung 70-inch 4K TV: $899.99 ahora $549.99 en Best Buy

Puedes ahorrar $350 con este oferta, consiguiendo una televisión inteligente de 70 pulgadas, resolución 4K y color HDR10+ por un precio extremadamente barato de $550. ¡Ojo, el descuento acaba hoy a a medianoche!Ver oferta

Una gran televisión

No es QLED ni OLED, pero la pantalla de 70 pulgadas de esta Samsung es excelente.

Además tiene un modo de censura para niños, para que no puedan ver programación que no esté dentro del rango de edad que tú le marques.

Otras características técnicas es un marco estilizado, dos puertos HDMI para conectar Apple TV, Chromecast, o lo que tú quieras, un puerto USB, y dos altavoces de diez vatios. Viene de serie con el correspondiente stand y el mando de control remoto.

Si la quieres tienes que actuar ya, porque la oferta finaliza hoy, 15 de noviembre, a las 11:59pm CT. Si te lo has perdido tendrás que esperar a otra oferta tan buena como esta, aunque no sabemos si volverán a ofertar este modelo o no.