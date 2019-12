GoPro es sinónimo de cámaras para la acción. Sea deportes, aventuras, o turismo de riesgo, estas cámaras han definido una categoría durante los últimos 15 años. Su gama alta ofrece una calidad y funcionalidad excelente. Tanto que hacen que la mayoría de sus rivales parezcan imitadores baratos y no sólo porque casi todos ellos son literalmente más baratos. Pero, ¿qué hay de sus modelos más asequibles?

¿Qué hay de la GoPro Hero 7 White? ¿Merece la pena, sobre todo ahora que la GoPro Hero 7 White va a estar muy rebajada para Black Friday 2019 y Cyber Monday?

Aunque sea una cámara más modesta que sus hermanas mayores y, a pesar de que ya no esté en el catálogo del fabricante, la GoPro Hero 7 White sí que merece la pena si estás buscando una cámara de acción a prueba de agua y bombas. Estas son nuestras razones:

En 10 segundos...

Para principiantes que quieran una cámara para apuntar y disparar sin pensar mucho, la GoPro Hero 7 ofrece un gran relación coste-calidad. No puede grabar vídeo en resolución 4K pero ofrece la misma durabilidad que las GoPros más caras a una fracción del precio de estas últimas.

Pros y contras

A favor: La GoPro Hero 7 White tiene vídeo 1080p estabilizado digitalmente y su metraje se puede editar muy fácilmente en Quik, la aplicación de vídeo de GoPro que funciona en Android e iOS.

La cámara está diseñada para que aguante debajo del agua hasta 10 metros sin necesidad de tener una carcasa.

El interfaz es muy bueno y fácil de usar.

En contra: No tiene opción para grabar vídeo en 4K, algo que la mayoría de los teléfonos móviles de gama media y alta hacen sin probelma.

Al contrario que las GoPro más potentes, no puedes cambiar la batería: está encerrada en la cámara y sólo se carga.

Tampoco tiene la opción de estabilización ultra-suave “HyperSmooth“ ni la capacidad de hacer timelapses TimeWarp.

GoPro Hero 7 White: Todo lo que necesitas saber

La GoPro Hero 7 White llegó al mercado en 2018 pero ya no está en el catálogo de la compañía después de lanzar su última línea de producto en septiembre. Cuando salió era la GoPro más barata tras la Hero 7 Silver y la Hero 7 Black — dos cámaras que siguen disponibles según el fabricante. Sin embargo, todavía hay existencias de la GoPro Hero 7 White en tiendas online y físicas, así que podemos esperar descuentos considerables este Black Friday o en CyberMonday.

Recuerda que el hecho de que la cámara haya desaparecido del catálogo de GoPro no significa que sea mala. Al contrario, es excelente, bien trabajada y fácil de usar.

Diseño

La GoPro Hero 7 White es a prueba de agua con una certificación 10ATM, lo que significa que puede operar a 10 metros de profundidad sin necesitar de una carcasa externa, algo que está muy bien para bucear, nadar, hacer snorkeling, surf, o cualquier otro deporte en el agua.

Esa es la misma resistencia al agua que las GoPro de gama alta. Lo único que las diferencia en lo que a diseño se refiere es que estas últimas permiten que cambies las baterías en cualquier momento para poder seguir filmando con baterías extra. Una vez la GoPro Hero 7 White se queda sin batería, tendrás que cargarla con su puerto USB-C o llevar una pila externa USB-C.

Características técnicas

La GoPro Hero 7 White es bastante básica comparada con los modelos más avanzados y caros de la marca. Pero, aún así, es mucho más versátil y sofisticada que la mayoría de cámaras de acción baratas fabricadas en China que puedes encontrar en AliExpress o Amazon.

Eso sí, no tiene ni estabilización mecánica HyperSmooth, vídeo timelapse TimeWarp, transmisión en directo o GPS incorporado. Pero sí tiene una estabilización electrónica decente, vídeo a cámara lenta y compatibilidad con Quik, la app de GoPro para editar rápidamente y de forma automágica.

La GoPro Hero 7 White tampoco permite cambiar el ángulo de visión como las GoPro de gama alta. Sólo permite grabar vídeo en el formato gran angular típico de las GoPro.

Calidad

Como ya hemos dicho, no esperes 4K de la GoPro Hero 7 White. Pero esto no es un problema si no quieres ir más allá de YouTube o Instagram. Y de hecho, viendo la mala calidad del vídeo 4K de las cámaras más baratas en Amazon, es mejor tener vídeo 1080p de gran calidad que vídeo 4K de calidad pésima.

La conclusión

Sin duda es una de las mejores cámaras de acción a precio barato. Te la puedes comprar tal cual sabiendo que es una buena inversión y, si encuentras una ganga en Black Friday o Cyber Monday, no lo dudes.

