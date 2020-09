Google publica fotos y precio del Pixel 5 accidentalmente

El Google Pixel 5 llegará el 30 de septiembre pero Google Japan ha cometido un error y ha publicado fotos y detalles en Twitter antes del lanzamiento oficial.

El tuit fue borrado de forma casi inmediata pero, como siempre suele pasar, los avispados de internet — en este caso 9to5Google — hicieron una captura que muestra la imagen que podéis ver en este artículo. Sobre estas líneas esté el Pixel 5 de lado — junto al Pixel 4a 5G a su derecha — y debajo tenéis el Pixel 5 de frente.

Como puedes ver, el nuevo celular de Google tiene un agujero en la esquina superior izquierda de la pantalla. Parece un diseño de pantalla completa de borde a borde pero, como no podemos ver la parte inferior, no sabemos si tiene barbilla pronunciada o no.

El diseño es similar al de rumores anteriores y se parece más al Google Pixel 4a que al Google Pixel 4. Este último tenía un gran marco sobre la pantalla.

Aparte del diseño, el tuit mencionaba que el Google Pixel 5 soporta 5G (como era de esperar) y que costará ¥74,800 en Japón. Eso son 710 dólares en los Estados Unidos. Y aunque la conversión de precio directa nunca suele ser habitual en estos lanzamientos mundiales, la diferencia de precio con el Pixel 4 en Japón es más que notable: ¥89,980. 855 dólares al cambio.

Esto también coincide con los rumores de los nuevos precios, que dicen que el Pixel 5 costará mucho menos que el Pixel 4. Este tuit lo confirma.

¿Dónde está el Pixel 5 XL?

Apart de mencionar que el nuevo Pixel 5 tendrá "fotografía de nivel profesional", el tuit no ha revelado mucho más. Pero lo que es realmente notable es que no se haga mención del Google Pixel 5 XL. Quizás esto signifique el Pixel 5 XL no existe.

Ha habido algún rumor del Pixel 5 XL, pero ni mucho menos con el detalle y volumen de los rumores del Pixel 5. La diferencia ha sido tal que hay gente que especula que el Pixel 5 XL no existe y quizás este tuit borrado sea la confirmación.

Pero en estos momento no podemos afirmar nada. Esto es sólo una posible evidencia más sobre la falta de un modelo XL en esta generación. El 30 de septiembre lo sabremos.