El Google Pixel 5 podría costar mucho menos que el Pixel 4

Todo el mundo espera que el Pixel 5 sea tan caro como el Pixel 4 — excepto un rumorólogo que dice que va a coscar mucho menos que el anterior flagship de Google.

Según @NilsAhrDE, el Google Pixel 5 vendrá en color negro y verde oscuro por un precio de sólo 629 euro — aclarando en un segundo tuit que el precio en Estados Unidos estará alrededor de los 649 dólares.

Como bien afirma PhoneArena, ése es el mismo precio que el Google Pixel original. El precio original del módelo básico de Google Pixel 4 fue 799 dólares. Es decir, $150 más que el Pixel 5 — si el rumor es cierto.

Exclusive for @TechnikNewsNET: Here are all the Prices and Colors (for Germany) for the new Pixel 5G Devices (Pixel 5 and 4a 5G)Pixel 5 (Green, Black) : €629 (with 16% VAT)Pixel 4a 5G(Black, White) €499Link https://t.co/QNSoECq7tyThanks @maxim8980 (go follow him)#Pixel5 pic.twitter.com/2HbjTbNV1KSeptember 1, 2020