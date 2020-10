Google Pixel 4a: fotos, prestaciones y precio filtrados en el último minuto

El Google Pixel 4a ha salido ya pero los sospechosos habituales le aguaron la fiesta a Google unas horas antes, publicando todo sobre el nuevo celular de gama media de la compañía de Mountain View, California.

El reputado Ishan Agarwal se les ha adelantado con una lista de todos los detalles, algunos confirmando algunos de los rumores que ya estaban circulando por los mentideros digitales. Y al poco tiempo han aparecido los análisis confirmado estas especificaciones y precios.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!-6+128GB, $349 in the US-Snapdragon 730G-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing-144x69.4x8.2mm, 143g-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQLAugust 1, 2020