Google Pixel 4a contra OnePlus Nord y Apple iPhone SE: ¿cuál celular barato es el mejor?

El Google Pixel 4a ha sido uno de los celulares más esperados del año aunque haya llegado tarde. Mientras tanto, hemos visto el OnePlus Nord y el Apple iPhone SE (2020) salir al mercado, dos de los celulares más esperados de dos grandes marcas.

Está claro que hay otras opciones de Xiaomi, Samsung, Motorola, Oppo o Huawei que deberías considerar, pero está claro que estos son los tres celulares con más impacto debido a la combinación de factores como la marca o algunas prestaciones únicas.

Aquí tienes una comparativa que te ayudará a elegir entre estos tres modelos.

El Pixel 4a tiene una carcasa fabricada en plástico. (Image credit: TechRadar)

El diseño del Google Pixel 4a contra OnePlus Nord e iPhone SE

El Google Pixel 4a tiene una carcasa hecha de plástico con un lector de huellas digitales en el medio y el bloque para la cámara en la esquina superior izquierda. SI le das la vuelta encontrarás una pantalla plana con una cámara selfie en un agujero también en la esquina superior izquierda. El celular de Google viene en color negro, pesa 143 gramos y mide 144 x 69.4 x 8.2mm.

El OnePlus Nord tiene una trasera cristal y un marco metálico rodeado de otro marco de plástico entre los dos. Una línea de lentes está situada en la esquina superior izquierda. La pantalla es plana con un gran agujero en forma de píldora para una cámara selfie doble y con un marco realmente pequeño. El celular es más grande que el Pixel 4a, midiendo 158.3 x 73.3 x 8.2mm y con un peso notablemente superior: 184g. Los colores disponibles son gris ónix y azul mármol.

El OnePlus Nord tiene un gran bloque de sensores en formato vertical. (Image credit: TechRadar)

Finalmente, el iPhone SE (2020) tiene una parte trasera de cristal y un marco de metal. El marco de pantalla es bastante grueso y tiene una gran frente y barbilla, como los antiguos iPhone. Es decir: la pantalla no ocupa todo el frontal, como en el caso del Pixel 4a y el OnePlus Nord, lo que le hace parecer anticuado. Huele a obsoleto y el panel del display es significativamente más pequeño que la competencia. El celular tiene un tamaño de 138.4 x 67.3 x 7.3mm — algo más pequeño y fino que el Pixel 4a — pero pesa cuatro gramos, con 148 gramos.

El iPhone SE (2020) huele a caldo de pollo viejo. (Image credit: Future)

Viene en negro, blanco y rojo, con una cámara pequeña en su parte trasera. Según Apple puede aguantar un metro bajo el agua durante 30 minutos — el estándar de protección IP67.

El OnePlus Nord parece el más moderno y minimalista de los tres, además de tener mayor calidad en la construcción. El Pixel 4a tiene una trasera de plástico que lo hace parecer barato y el iPhone SE tiene un diseño del 2014 — fecha en la que salió el iPhone 6 con líneas casi idénticas. Huele a ropero viejo, como un jugador de baloncesto de la URSS de 1982. Sólo ganan al OnePlus Nord en tamaño y peso, aunque mucha gente preferirá la pantalla más grande del Nord.

Gana el diseño del OnePlus Nord.

La pantalla del Google Pixel 4a contra el OnePlus Nord y el iPhone SE

El Pixel 4a tiene una pantalla de 5,81 pulgadas con resolución 1080 x 2340 y tecnología OLED — una densidad de puntos de 443 pixels por pulgada y un ratio de tamaño de 19.5:9.

Eso le pone entre el iPhone SE y el OnePlus Nord en lo que a calidad se refiere. El iPhone SE pierde esta batalla estrepitosamente, con una pantalla de tecnología inferior LCD que sólo mide 4,7 pulgadas y tiene una resolución de risa: 750 x 1334 o 326 pixels por pulgada.

The Pixel 4a has the middle sized screen of the three (Image credit: TechRadar)

El OnePlus Nord les gana en casi todo. Pantalla de 6,44 pulgadas OLED, resolución de 1080 x 2400 pixels y un ratio de 20:9. La densidad de pantalla no es tan alta como el Pixel 4a debido al tamaño: “sólo” 408 puntos por pulgada.

The OnePlus Nord has the biggest screen of the three (Image credit: Future)

Lo que sí es mayor es la calidad. Primero, tiene una velocidad de refresco de 90Hz, lo que le hace más fluido que los otros dos, que sólo tiene 60Hz de refresco. Y además soporta rango de color extendido HDR10+, lo que te permite ver muchos más colores y más detalle en brillos y sombras. Perfecto para ver Netflix, Disney Plus o juegos de gama alta.

Así que este round también lo gana el OnePlus Nord.

La cámara del Google Pixel 4a contra OnePlus Nord e iPhone SE

El Pixel 4a sólo viene con un sensor de 12.2 megapixels y una lente f/1.7. Tiene estabilización óptica de imagen (OIS) y puede grabar vídeo a 4K y 30fps. No parece impresionante comparado con las especificaciones de muchos de los celulares multicámara actuales — incluyendo el OnePlus Nord — pero sabemos que es la misma cámara que el Pixel 4, así que sabemos que es buena. Sencillamente no tan buena como otros celulares de gama media.

El iPhone SE (2020) tiene un sensor también de 12MP f/1.8 y con estabilización óptica de imagen. Sin embargo, gracias al procesador biónico de Apple, el iPhone SE puede grabar vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo — un salto de calidad notable.

The Nord has no shortage of cameras (Image credit: TechRadar)

Ninguno puede competir con la potencia del OnePlus Nord, que ha tirado la casa por la ventana porque la compañía cree que la cámara es crucial para los usuarios: cuatro sensores traseros, uno principal de 48MP f/1.8, otro gran angular de 8MP f/2.3, un sensor de profundidad de 5MP f/2.4 para efectos de bokeh y desenfocado y, finalmente, un sensor macro de 2MP f/2.4. También tiene OIS en el sensor de 48MP y puede grabar vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo.

El iPhone SE (2020) tiene una buena cámara. El Pixel 4a tiene la misma que el Pixel 4 y sabemos que es buena. Pero el OnePlus Nord se lleva la palma en resolución, calidad y flexibilidad.

As for the front-facing cameras, you get an 8MP f/2.0 one on the Pixel 4a, a 7MP f/2.2 one on the iPhone SE (2020), and a dual-lens one with both a 32MP f/2.5 main and 8MP f/2.5 ultra-wide camera on the OnePlus Nord – so again it has more lenses than its two main rivals.

Gana el OnePlus Nord de nuevo.

La vida de batería del Google Pixel 4a contra el OnePlus Nord y el iPhone SE

El Google Pixel 4a tiene una batería muy escasa de 3,140mAh con carga rápida de 18W que no nos ha impresionado en nuestras pruebas. De hecho, es uno de los puntos en contra. El OnePlus Nord tiene una masiva, de 4,115mAh, para acomodar a la pantall más grande. Además tiene carga rápida de 30W, algo que se agradece mucho.

El iPhone SE (2020) tiene una batería diminuta de sólo 1,821mAh y carga de 18W. Pero al tener una pantalla más pequeña y un procesador que consume menos que los Qualcomm, tiene una vida de batería bastante grande. También soporta carga sin cables, algo que no puede decir ni Google ni OnePlus.

Tanto el OnePlus Nord como el iPhone SE (2020) aguantaron todo el día de prueba, mientras que el Pixel 4a no llega.

En este caso gana el iPhone SE gracias a la comodidad de la carga inalámbrica.

The Google Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Prestaciones del Google Pixel 4a contra el OnePlus Nord y el iPhone SE

El Google Pixel 4a tiene una CPU de nivel medio, el Snapdragon 730G chipset con 6GB de RAM. El OnePlus Nord le gana con un procesador algo más avanzado también de gama media, el Snapdragon 765G, con RAM de 8GB o 12GB según el que compres.

El iPhone SE (2020), por el contrario, tiene el mismo procesador que el iPhone 11 — su gran ventaja. El chip A13 Bionic destroza al Snapdragon 865, que es el más alto de la gama de Qualcomm y mucho más rápido que el 730G o el 765G. Así que, en velocidad y aunque sólo tenga 3GB de RAM — el iPhone SE gana de forma aplastante.

En conectividad, sin embargo, gana el OnePlus Nord gracias a que soporta el estándar 5G.

You get a seriously fast chipset in the iPhone SE (2020) (Image credit: TechRadar)

En almacenamiento, el Google Pixel 4a viene con 128GB y punto. Si compras un OnePlus Nord lo puedes conseguir con 128GB o 256GB, mientras que el iPhone SE (2020) ofrece 64GB, 128GB o 256GB. Un empate entre iPhone SE y OnePlus Nord. Ninguno ofrece expansión por tarjeta microSD.

Los tres celulares tienen reconocimiento óptico de huella dactilar. El iPhone SE (2020) lo tiene en su obsoleto botón de inicio, mientras que el Pixel 4a lo tiene detrás como casi todos los celulares Android y el OnePlus Nord lo incorpora debajo de la pantalla. Por comodidad, gana el OnePlus Nord a los puntos.

Tanto el Pixel 4a como OnePlus Nord utilizan Android 10, pero sabemos que los celulares de Google reciben actualizaciones más rápido que cualquier otra marca. El iPhone SE (2020) lleva iOS 13. No vamos a dar la ventaja a ninguno porque, al final, el sistema operativo es una preferencia personal y no afecta en la funcionalidad del celular de forma significativa.

Disponibilidad y precio del Google Pixel 4a contra OnePlus Nord e iPhone SE

El Google Pixel 4a cuesta $349 y estará disponible el 20 de agosto en los Estados Unidos.

El OnePlus Nord ya está disponible pero no en los Estados Unidos. Sólo unos cuantos afortunados pudieron comprarlo de forma limitada y no sabemos si lo lanzarán en este país o no. En España está disponible por 399 euros con 8GB de RAM y 128GB — aunque en estos momentos está agotado.

El iPhone SE (2020) está disponible en todo el mundo por $399 con 64GB de almacenamiento y $449 con 128GB.

El Pixel 4a gana la ronda del precio. El Nord queda fuera de competición porque no llega a Estados Unidos de forma directa. Y el iPhone SE (2020), como ya dijimos en su día, pierde de nuevo su batalla en la relación prestación/precio contra Android.

Y el ganador es...

The Google Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

A los puntos gana claramente el OneNord Plus gracias a su diseño moderno, su gran pantalla, la gran calidad de la imagen, la conectivbidad 5G y sus excelentes cámaras. Ni el iPhone SE ni el Google Pixel 4a son capaces de superarlo.

Lógicamente, si eres fan de Apple, el iPhone SE (2020) es la única opción para obtener un celular medianamente asequible aunque sea inferior en muchos aspectos a la oferta de Android. Además es el más potente de todos con diferencia.

El único problema con esta comparativa es que, aunque en general gana claramente el OneNord Plus, este celular no está disponible en Estados Unidos. Si vives fuera o quieres importarlo de otros países, es la opción clara. Pero si no eres fan de Apple y vives en Norteamérica, la única opción de los tres es el Pixel 4a. Sabes que te ofrecerá una de las mejores experiencias de Google Android — o por lo menos la más pura.