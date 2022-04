Ghostbusters VR puede ser el juego de nuestros sueños infantiles

Parece que hay un comienzo de fiebre cazafantasma en el mundo gaming, con Spirits Unleashed — un juego multijugador asimétrico 4v1 en el que uno de los jugadores se pone en la piel del fantasma — y, pronto, Ghostbusters VR.

Aunque no me describiría como un superfan de los Cazafantasmas — ni siquiera vi las películas originales hasta que llegué a la universidad — hay algo increíblemente excitante en la posibilidad de atrapar fantasmas en realidad virtual.

Revelado como el clásico "una última cosa" durante el Meta Gaming Showcase de 2022, por hora no tenemos mucho más que un tráiler cinemático de Ghostbusters VR. El juego, que llega a Oculus Quest 2 (o mejor dicho, Meta Quest 2), nos transporta a San Francisco con un nuevo equipo, atrapando fantasmas en solitario o con tres amigos en campaña cooperativa. De momento no hay imágenes de juego real, pero la premisa me hace sentir cautelosamente optimista.

Digo cautelosamente porque no olvido la anterior apuesta de Sony, Ghostbusters VR: Firehouse and Showdown, allá por 2018. Tanto fans como crítica lo odiaron profundamente, calificándolo de demasiado corto, con precio excesivo y señalando la limitada interactividad del juego. No son críticas extrañas para esos primeros juegos de realidad virtual. Y si estás interesado en probarlo por ti mismo ahora, no podrás: ha sido retirado de la lista en todas las tiendas digitales y no hay copias físicas disponibles. (Legalmente) está perdido para siempre: un fantasma, por así decirlo.

(Image credit: Future)

Pero tengo mucha más confianza en que Ghostbusters VR tendrá más éxito. Por un lado, el desarrollador es nDreams, que ya nos trajo el excelente Fracked en PSVR en 2021. Después, la tecnología moderna de realidad virtual ha avanzado mucho desde aquellos primeros años educativos de hace casi una década. No ignoro que la RV todavía le queda por mejorar. Por ejemplo, el mareo y la accesibilidad siguen siendo importantes barreras de entrada. Pero hay muchas áreas en las que la RV sobresale.

Gran parte de las promesas de Ghostbusters VR se reducen a la tecnología, claro. El mayor punto fuerte de la realidad virtual siempre ha sido la inmersión. Gracias a la pantalla montada en tu cabeza (HMD), no nos limitamos a ver cómo se desarrolla la acción en un televisor o monitor, sino que nos situamos directamente en el mundo del juego. Si añades controles de movimiento para capturar fantasmas, por fin podremos sentirnos parte de la acción que se desarrolla en las películas. O, al menos, el potencial está ahí.

La próxima adaptación de nDream puede salvar la brecha del 2D para realmente sentirte directamente en la piel de un Cazafantasmas real. Después de todo, ¿cuántos de nosotros soñamos con ser Cazafantasmas cuando éramos niños? La nostalgia suele explotarse en los juegos modernos, sí, pero si nDreams consigue hacer un buen juego, podría ser algo especial.

¿Podríamos ver un lanzamiento de PSVR 2?

Ghostbusters VR sólo está confirmado para Meta Quest 2. No es ninguna sorpresa porque Meta está dominando este mercado ahora mismo. Todavía no se sabemos nada de las versiones para PC o PlayStation VR 2 (la PSVR original es demasiado antigua para tenerla en cuenta). Sin embargo, dado que Sony Pictures Virtual Reality es el sello que publica Ghostbusters VR, parece probable que haya una versión para PSVR 2. Dejando de lado sus problemas de calidad, Ghostbusters: Firehouse y Showdown aparecieron previamente en PSVR y PC. Así que no descartamos ver Ghostbusters VR cuando salga la PSVR 2.

Imagina que lo lancen junto a Horizon Call of the Mountain. Para los jugadores más casuales que tal vez no conocen la realidad virtual pero reconocen la marca Ghostbusters, sería definitivamente una propuesta atractiva. Hay que tener en cuenta otros juegos rumoreados — como Half-Life Alyx y Among Us VR — que podría dar a Sony un serio ganador.

Muchos consideran que Ghostbusters: The Videogame es la cumbre de las adaptaciones de películas a juegos, pero yo creo sinceramente que Cazafantasmas VR la superará. Es cierto que la realidad virtual sigue siendo un mercado nicho y no es para todo el mundo pero si consiguen ponernos en la piel de un Cazafantasmas, eliminando fantasmas con nuestros amigos, habrá un nivel de inmersión que el juego tradicional simplemente no puede igualar. Aún es pronto para decir nada, por supuesto, pero ahora mismo estoy muy ilusionado por ver lo que Ghostbusters VR puede ofrecer.