Filtran los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3

Una filtración ha revelado nuevos detalles sobre el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Flip 3 — y de paso nos ha dado una idea de cuándo podrían lanzarse.

Según SamMobile, el Samsung Galaxy Z Fold 3 tendrá al menos 256GB de almacenamiento, lo cual no es sorprendente porque el Samsung Galaxy Z Fold 2 también venía con esa cantidad de almacenamiento. Además, el blog especializado en Samsung afirma que el Galaxy Z Fold 3 — que tendrá el número de modelo SM-F926 — usará Android 11 con la skin One UI 3.5.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 — modelo SM-F711 — tendrá aparentemente 128 o 256 GB a elegir. El primero es una sopresa porque sus predecesores sólo venían con 256GB de almacenamiento. Quizás esto signifique que el Galaxy Z Flip 3 básico tendrá un precio inicial más bajo que su antecesor. El blog también asegura que el Flip 3 usará Android 11 con One UI 3.5.

Posible fecha de lanzamiento

Según SamMobile, no han visto evidencia sobre un modelo "Lite" del Samsung Galaxy Z Fold, algo que se había rumoreado previamente. El blog dice que eso no quiere decir que no vayamos a tener un Z Fold más barato y con menos prestaciones: sólo que esta fuente no sabe nada al respecto.

La mención de One UI 3.5 sugiere que ambos teléfonos celulares plegables llegarán en la segunda mitad del 2021, que es cuando se espere que llegue esta versión. Samsung acaba de lanzar la versión 3.1 de One UI junto con la gama Samsung Galaxy S21 y — conociendo sus hábitos anuales — es poco probable que la próxima gran actualización de One UI llegue hasta la segunda mitad de este año.

Lo normal sería es que se lanzaran con un nuevo modelo de Samsung Galaxy Note en el mes de agosto, y aunque hay dudas sobre si habrá un Galaxy Note 21 o no, al soportar el Galaxy S21 el lápiz y quitarle toda la razón de ser al Note. Tiene sentido que estos dos celulares plegables tomen su lugar como los topes de gama.

La mayoría de las filtraciones afirman que el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3 aterrizarán en la segunda mitad del año, posiblemente alrededor de julio. Esta última filtración añade leña a ese fuego.