Filtran casi todos los detalles sobre el Samsung Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra

La configuración de la cámara es supuestamente idéntica en el Galaxy S22 y el Galaxy S22 Plus: ambos teléfonos aparentemente con un sensor principal f/1.8 de 50MP, uno ultraancho f/2.2 de 12MP (con un campo de visión de 120 grados) y un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x. En la parte delantera, dicen, hay una cámara f/2.2 de 10MP. El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene la misma cámara principal ultra gran angular pero con un sensor de 108MP f/1.8. También tiene un teleobjetivo f/2.4 de 10MP (con zoom óptico 3x) y un teleobjetivo f/4.9 de 10MP (con zoom óptico de 10x), junto con una cámara f/2.2 de 40MP en la parte frontal. Las dimensiones y el peso aparentemente llegan a 146,0 x 70,6 x 7,6 mm y 167 gramos para el Galaxy S22, 157,4 x 75,8 x 7,64 mm y 195 gramos para el S22 Plus, y 163 x 77,9 x 8,9 mm y 227 gramos para el S22 Ultra. También tenemos precios, aunque sólo en euros. Estos precios se alinean con una supuesta filtración anterior. El precio del Samsung Galaxy S22 comenzaría a partir de 849 euro. El Samsung Galaxy S22 Plus sale por 1.049 euros y el Samsung Galaxy S22 Ultra en 1.249 euros. No incluimos conversiones porque esos son los mismos precios iniciales de la gama Samsung Galaxy S21. Esto significa que los precios en otros países como EEUU serán los mismos que ahora o muy similares: $799 para el S22, $999 para el S22 Plus, y $1,199 para el S22 Ultra. Lo único malo es que el Galaxy S21 Ultra venía con más RAM por ese precio de la cantidad ofrecida en el S22 Ultra. Finalmente, esta fuente también incluye imágenes supuestamente oficiales, algunas de las cuales se pueden ver arriba. Los renders o fotos se alinean completamente con lo que hemos visto antes, con un lápiz óptico S Pen para el Samsung Galaxy S22 Ultra. Ojo: todavía no hay nada confirmado.

