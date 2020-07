Filtración del precio del iPhone 12: podría ser más caro de lo esperado

Una fuente no confirmada afirma tener los precios finales y tamaños de batería de iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 range is obviously going to be expensive, but the latest price leak suggests these phones could cost even more than some earlier leaks have said.

Según observa PocketNow, un nuevo rumorólogo en Twitter llamado @komiya_kj dice que el iPhone 12 tendrá un recio de $699 con sólo 64GB de almacenamiento. Según otros rumores anteriores, este celular iba a ser más barato y tener 128GB, con un precio de $649.

Para tener 128GB, el tal komija_kj dice que tendrás que soltar 749 dólares, más de $100 más que el rumor anterior. El precio salta $100 más para la versión de 256GB.

【iPhone 12 Prices】12 5G (5.4”)(64GB $699)128GB $749258GB $84912 Max 5G (6.1”)(64GB $799)128GB $849256GB $94912 Pro (6.1”)128GB $1049256GB $1149512GB $134912 Pro Max (6.7”)128GB $1149256GB $1249512GB $1449Read through all threads: pic.twitter.com/N4AX0JmF3zJuly 27, 2020

Esos precios son para la versión pequeña de 5,4 pulgadas. El iPhone 12 Max de 6,1 pulgadas saltaría a $799 para la versión de 64GB, $849 para los 128GB y $949 para 256GB — cantidades todas absurdamente ridículas comparadas con los flagships Android de todas las marcas. De nuevo, son $100 más que los precios sugeridos anteriormente y nunca confirmados por APple.

El modelo iPhone 12 Pro arrancará en $1,049 con 128GB y costará $1149 para la versión de 256GB y $1349 para la de 512GB. Otra vez $100 mas en todos lo modelos. El iPhone Pro Max añade sólo $50 a los precios previamente rumoreados: $1149, $1249 y $1449 para los modelos de 128GB, 256GB y 512GB.

El supuesto filtrador — que no tiene un historial que nos permita asegurar la veracidad de sus afirmaciones pero que también ha filtrado supuestos precios de la línea Samsung Galaxy Note 20 — dice que son los ”precios máximos” y que los mínimos podrían ser $50 menos en todos los modelos.

iPhone 12 line Batteries 12 2227mAh (A2471)12 Max 2815mAh (A2479)12 Pro 2775mAh (A2431)12 Pro Max 3687mAh (A2466)July 28, 2020

En otro tuit, el tal @komiya_kj también ha compartido supuestos tamaño de batería — todos ellos absurdamente pequeños siguiendo la tradición de Apple:

iPhone 12: 2227mAh

iPhone 12 Max: 2815mAh

iPhone 12 Pro: 2775mAh

iPhone 12 Pro Max: 3687mAh

Estos valores son similares a una filtración anterior pero que decía que el iPhone 12 Max y el iPhone 12 Pro tendrían una de 2775mAh. Si estos celulares son 5G como dicen todos los rumores, su vida diaria va a ser bastante escasa.

Veremos si todo es cierto o una pila de boñiga de caballo en algo más de un mes, cuando Apple los lance oficialmente — si es que no se retrasan.