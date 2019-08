Fecha de lanzamiento, precio, noticias y filtraciones del Google Pixel 4

Actualización: Las imágenes filtradas nos han brindado un vistazo de cerca al posible diseño del Google Pixel 4 XL, incluyendo su gran marco. También escuchamos rumores de que la línea podría contar con una cámara telefoto de 16MP y captura de color mejorada.

Ya el Google Pixel 4 no es un secreto. Sabemos qué apariencia tendrá el Pixel 4 porque la misma Google nos lo mostró.

Esto no se debe a que la fecha de lanzamiento del Google Pixel 4 está a la vuelta de la esquina - todavía esperamos al lanzamiento del Pixel 4 en octubre - sino porque el gigante buscador no quiere provocar meses de especulación insensata sobre la apariencia de su nuevo teléfono.

Sin embargo, esto le quita un poco de emoción al suspenso del lanzamiento y elimina el debate de "cómo será, cómo no será" sobre la ranura demasiado cuadrada de la cámara trasera que se cree tendrá un aspecto divisorio - pero, uno que podría ser popularizado por el iPhone 11 un mes antes del Pixel 4 se anuncie.

Desde su lanzamiento en el 2016, la línea Pixel se convirtió en un símbolo fiable en el calendario de lanzamientos de teléfonos inteligentes. Al ofrecer un conjunto de funciones con un nivel casi inigualable de refinamiento de software, los teléfonos hicieron mucho para ganarse la adoración de toda la comunidad tecnológica.

Pero eso no quiere decir que la competencia descansa. Además, Google en el 2019 necesita mantenerse en pie si la línea Pixel quiere cumplir con las expectativas de su próxima versión. ¿Podría alcanzar la cima de nuestra lista de teléfonos Android, o mejores teléfonos con cámara al igual que el Pixel 3? Sólo el tiempo lo dirá.

Sigue leyendo para conocer la lista más actualizada de rumores sobre el diseño y el precio. Verás un desglose completo de las funciones que nos gustaría ver en el próximo cohete de bolsillo de Google.

Desde hace años, Google opta por lanzar su línea de productos Pixel en la segunda mitad del año, ya que para entonces ha cesado la montaña rusa habitual de lanzamientos de smartphones durante la primera mitad del año.

Concretamente, esperamos un evento de lanzamiento para el Google Pixel 4 en algún momento a principios de octubre al igual que los anteriores. También, es posible que Google aproveche la oportunidad para lanzar algunas otras opciones de hardware al mismo tiempo, como el Pixel Watch del que tanto se habla.

Tras el anuncio, es posible que el Pixel 4 y el Pixel 4 XL lleguen a las tiendas a principios de noviembre, si nos guiamos por los años anteriores.

En cuanto al precio del Google Pixel 4, el costo de los teléfonos móviles Pixel ha ido incrementando ya por años.

Con las funciones adicionales que se incluyen y el énfasis general que se pone en un ajuste y un acabado de calidad, es posible que el Pixel 4 (o al menos el modelo XL) sea el primero de la línea en superar los 1000 USD/£1000/1500 AUD.

Probablemente, veremos diferentes capacidades de almacenamiento con distintos precios. Tendremos más información más cerca del lanzamiento, así que siga visitando esta página.

Ya sabemos qué aspecto tendrá el Google Pixel 4 (por lo menos la parte trasera), gracias a que la misma Google publicó un tweet con una imagen de su próximo teléfono móvil.

La misma confirma que el diseño del Google Pixel 4 contará con una ranura grande y cuadrada para la cámara trasera - la cual habíamos visto en varios rumores antes que Google publicara su tweet.

Al inspeccionarlo más de cerca, parece que la ranura alberga dos cámaras - lo cual sería algo nuevo para la línea de teléfonos Pixel, que hasta la fecha se ha mantenido con una sola cámara trasera - junto con el flash debajo de las cámaras (con un sensor a su derecha) y otro sensor encima del cuadrado.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1June 12, 2019