Fecha de lanzamiento, noticias y rumores del Intel Cannon Lake

¿Recuerda cuando Intel iba a lanzar el Cannon Lake en 2016? ¿Y cuando lo postergó para 2018? Bueno, según los resultados financieros del primer trimestre de Intel, no veremos el tan esperado sucesor del Kaby Lake hasta 2019, al menos no en una versión para el consumidor.

Antes que conversemos sobre el Cannon Lake, es preciso que profundicemos un poco, ya que el tema puede resultar confuso. Anteriormente, Intel seguía un cronograma de lanzamientos de acuerdo con su modelo Tick-Tock, en donde cada generación alternaría entre la implementación de un proceso de fundición o arquitectura nuevos. Este es el motivo por el que todos esperábamos que Cannon Lake reemplazara a Skylake para 2016.

La realidad nunca es tan sencilla. Intel ha postergado el Cannon Lake y al resto de su tecnología de 10 nm en repetitivas ocasiones. Partiendo desde Skylake, Intel ha lanzado el Kaby Lake, el Coffee Lake y el Coffee Lake Refresh, tres mejoras adicionales del proceso de 14 nm. Ni siquiera estamos seguros de cuándo lanzará el Cannon Lake, si es que alguna vez lo hace. Esta demora para el lanzamiento de procesadores de 10 nm centrados en el consumidor puede explicar por qué AMD ha ocupado más de la mitad del mercado de los CPU.

Sin embargo, Intel al menos prometió una fecha de lanzamiento durante 2019 de sus chips Ice Lake de 10 nm para laptops.

Intel niega la cancelación del proyecto Cannon Lake, pero esto es difícil de creer cuando Ice Lake está por ocupar el puesto que Cannon Lake debería tener. Por otro lado, Intel ha revelado a Sunny Cove, su próxima arquitectura. Sin embargo, sí obtuvimos un chip Cannon Lake para laptop, así que aun seguimos tratando de descubrir lo que están tramando en Intel. Guarde esta página en sus marcadores, ya que la iremos actualizando paulatinamente con información nueva sobre el Cannon Lake.

Imagen: TechRadar

Vamos al grano

¿Qué es? La próxima generación de procesadores de Intel de 10 nm.

La próxima generación de procesadores de Intel de 10 nm. ¿Cuándo sale? En algún momento de 2019.

En algún momento de 2019. ¿Cuánto cuesta? Aún no se ha definido

Fecha de lanzamiento

Para la fecha, ya deberíamos tener el Cannon Lake. La supuesta 9.º generación de procesadores de Intel sucedería a la línea Skylake en 2016 y luego a la Kaby Lake en 2018. Sin embargo, de acuerdo con el reporte financiero del primer trimestre de 2018 de Intel, la compañía “está comercializando un volumen bajo de productos de 10 nm y espera que este volumen de producción cambie a 2019”. En consecuencia, es posible que no tengamos el Cannon Lake en 2018.

Recientemente, hubo algo de especulación que señalaba que Intel iba a cancelar el proyecto Cannon Lake debido a que no era rentable pasar a la tecnología de 10 nm. No obstante, Intel salió a declarar en su defensa explicando que “la tecnología de 10 nm tenía un buen avance” y que la “producción estaba mejorando”. Entonces es cuestión de esperar el momento en que este proceso de fabricación más pequeño llegue al mercado.

Sin embargo, todo sigue apuntando a que Cannon Lake nunca verá la luz del día. Intel acaba de anunciar su microarquitectura Sunny Cove de 10 nm, la cual se lanzará a finales de 2019 para servidores y usuarios. ¿Será que Sunny Cove es un cambio de marca del Cannon Lake? ¿O será que el proyecto Cannon Lake sí se canceló? Quién sabe.

De cualquier manera, tendremos que esperar al menos hasta finales de 2019 para ver el Cannon Lake (o como quiera que se llame ahora). La pregunta sería ahora la siguiente: ¿en qué momento de 2019? Bueno, aún no lo sabemos, pero sí pudimos revisar una hoja de ruta de Intel en donde se muestra que Coffee Lake Refresh es la plataforma principal de Intel a lo largo del segundo trimestre de 2019. Pero dados los problemas recientes de suministros de la compañía, esta podría postergar el lanzamiento hasta el último trimestre de 2019 o hasta 2020 inclusive.

Imagen: TechRadar

Precio

Es probable que Intel no dispare mucho los precios. Esperamos que los precios vayan en consonancia con los procesadores Coffe Lake de 8.º generación. Nos hemos tomado la libertad de enumerar algunos de los precios.

Intel Core i7-8700K: $350 (£290; AU$520)

Intel Core i7-8700: $313 (£290; AU$430)

Intel Core i5-8400: $190 (£183; AU$250)

Intel Core i5-8600K: $257 (£190; AU$325)

Intel Core i5-8600: $213 (alrededor de £150; AU$277)

Intel Core i3-8100: $130 (£99; AU$145)

Intel Core i3-8350K: $180 (£160; AU$240)

Intel Core i3-8300: $138 (alrededor de £98; AU$180)

Desafortunadamente, no tendremos esta información sino hasta que Intel publique los precios, pero no los suelen incrementar mucho entre generaciones.

Imagen: TechRadar

Especificaciones

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos la reducción de un proceso de fundición en Intel, pero cuando Broadwell sucedió a Haswell (sí, ha pasado bastante tiempo), vimos un aumento en la eficiencia del 30 %. Esto significa que la duración de la batería de las mejores laptops aumentará y que podremos hacer más overclock y mantener las temperaturas al margen.

Tom's Hardware informó que, de acuerdo con un documento de referencia de microcódigo Spectre, un CPU Cannon Lake de dos núcleos había sido comercializado el año pasado, pero que es muy poco probable que las unidades para los consumidores sean similares. De lo contrario, AMD se los comería vivos. Es probable que veamos un mayor número de núcleos, ya que Intel buscará redoblar sus esfuerzos frente a AMD.

Es posible que dicho chip de dos núcleos haya sido el procesador Intel Core i3 8121U que enumeramos anteriormente. De acuerdo con el listado de productos, el procesador posee dos núcleos físicos y cuatro núcleo lógicos que ofrecen un rendimiento base de 2,2 GHz y un reloj potenciado de 3,2 GHz. También tiene un TDP de apenas 15 W y una caché de 4 MB.

Por otro lado, tal parece que Anandtech utilizó una laptop con ese Core i3-8121U para fines evaluativos, y debemos decir que no es el tipo de revolución de próxima generación que esperaríamos. Este sobrepasa al Kaby Lake Intel Core i3-8130U en algunos estándares, pero la mayoría de las pruebas evidencian una baja potencia y un alto consumo por parte del chip móvil Cannon Lake.

También vimos un documento filtrado que sugiere que un nuevo chipset X399 está en desarrollo y que podría soportar los procesadores Coffee Lake actuales y posiblemente a los Cannon Lake; esto sugiere que los usuarios entusiastas no tendrán que cambiar de tarjeta madre para probar la tecnología Cannon Lake.

Si el recién anunciado Intel i7-8086K y su velocidad de reloj potenciada de 5 GHz sirven como pista de lo que podríamos esperar de los próximos productos de Intel, lo único que vemos es un mayor número de núcleos como resultado de pasar al proceso de 10 nm; no obstante, también observamos velocidades de reloj increíblemente altas.

En resumen, no sabemos qué ventajas de rendimiento ofrecerán los procesadores Cannon Lake hasta que Intel publique más información al respecto, y esto es debido a que ha postergado su salida hasta 2019. Es muy probable que no sepamos nada del gigante tecnológico hasta la Computex 2019. Sin embargo, vamos a actualizar esta página ni bien tengamos noticias, así que no hay de qué preocuparse. Manténganse conectados a esta página.