Fecha de lanzamiento del nuevo iPhone 11, precio, noticias y filtraciones de información

Las nuevas filtraciones sobe el iPhone 11 apuntan a una cámara trasera cuadrada totalmente diferente en un diseño familiar y una fecha de lanzamiento prevista para septiembre de 2019.

Aparte del protector de la cámara, Apple no tiene previsto ofrecer una gran mejora en el diseño del iPhone 11. En cambio, parece que el teléfono con iOS 13 será otra actualización incremental, al igual que el iPhone XS del año pasado que superó al iPhone X.

¿Qué cambiará? Los rumores más creíbles sobre el iPhone 11 apuntan a un conjunto de tres cámaras en la parte posterior del teléfono, lo que sin duda significa una mejor calidad en las fotos y vídeos.

La tercer cámara trasera también podría potenciar la visión de realidad aumentada, ya que el director ejecutivo, Tim Cook, habló constantemente de la potencia de la realidad aumentada en el iPhone y el iPad. Una cámara de tiempo de vuelo con sensor de profundidad podría hacerlo.

También es posible que el iPhone 11 tenga un aumento importante en la duración de la batería y la función de carga inalámbrica inversa promocionada por Samsung y Huawei. Solo la versión de Apple puede cargar de manera inalámbrica el iPhone de un amigo o tu Apple Watch.

Actualización: Las imágenes filtradas nos permitieron volver a echarle un vistazo al posible diseño del iPhone 11, el iPhone 11 Max y el iPhone 11R.

También están las sospechas de siempre cuando se trata de filtraciones sobre el iPhone 11: una actualización de las especificaciones para que el teléfono sea más rápido que las versiones anteriores, y colores nuevos para llamar la atención de los usuarios que dudan de comprar el último iPhone.

Eso es bueno porque Apple no está vendiendo tantos iPhones como se había previsto, por lo que su próxima insignia tiene que sorprender a todo el mundo o tener un precio más bajo para mantener su competitividad.

¿Qué necesita mejorar el iPhone 11? Lee nuestra reseña detallada del iPhone XS

Vamos al grano

¿Qué es? El iPhone 11 será la próxima insignia de Apple

El iPhone 11 será la próxima insignia de Apple ¿Cuándo sale? Es probable que el lanzamiento sea a mediados de septiembre de 2019

Es probable que el lanzamiento sea a mediados de septiembre de 2019 ¿Cuánto cuesta? Probablemente no costará más que el iPhone XS del año pasado.

Tras analizar los eventos de Apple anteriores, prevemos que la fecha de lanzamiento del iPhone 11 será el martes 10 de septiembre de 2019.

Al haber lanzado tres iPhones en el 2018, el iPhone XS estándar, el iPhone XS Max más grande y el iPhone XR económico, esperamos que Apple repita la trifecta este año con el iPhone 11 que posiblemente se lanzará junto con el iPhone 11 Max y el iPhone 11R (nombres a confirmar).

De hecho, eso es muy probable, ya que aparecieron once números de modelo de iPhone sin anunciar en una base de datos regulatoria. No obstante, eso no significa que habrá once iPhones nuevos, ya que cada uno tendrá varios números de modelo asociados para diferentes regiones, pero es suficiente para sugerir que habrá tres nuevos.

¿Cuáles son las otras características nuevas que tendrá el iPhone 11? ¿Seguirá teniendo un notch? Veamos lo que esperamos del próximo iPhone insignia de Apple.

El nuevo iPhone 11 podría terminar siendo parecido al iPhone XS

El diseño del nuevo iPhone 11

La filtración más importante que circula acerca del diseño del iPhone 11 muestra una cámara de tres lentes en la esquina izquierda. Eso coincide con el lugar en el que Apple coloca la cámara actualmente, pero tendría una forma diferente y lentes adicionales.

Estas imágenes también muestran un posible cristal negro y la misma disposición de los botones del iPhone XS; además, varios soplones afirmaron tener razón.

Los modelos de carcasa que se filtraron que puedes ver arriba muestran claramente cómo podría ser la cámara trasera de tres lentes. El analista respetado de Apple, Ming-Chi Kuo, opinó que uno de estos lentes podría ser casi invisible, a lo que agregó al mismo tiempo que la cámara para selfies pasará de tener 7 MP a tener 12 MP.

Una de las fuentes de las imágenes anteriores agregó que se están desarrollando los tres modelos nuevos de iPhone, sucesores del iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR. Parece que volveremos a tener tres modelos este año.

Imagen 1 de 2 Imagen: OnLeaks / CompareRaja (Image credit: OnLeaks and CompareRaja) Imagen 2 de 2 Imagen: CompareRaja

(Image credit: MobileFun / Olixar)

iPhone 11, diseño hipotético (imagen: SlashLeaks)

Imagen 1 de 2 Imagen: @OnLeaks / DigitIndia Imagen 2 de 2 Imagen: @OnLeaks / DigitIndia

Hablando del iPhone XR 2, el informe indica que vendrá en nuevos tonos verde y lavanda, así como en negro, blanco, amarillo y es posible que en rojo también. Eso significa que desaparecerían los colores azul y coral del iPhone XR.

Puedes ver indicios de estos tonos nuevos en el tweet que se muestra a continuación, que también incluye modelos de carcasas de los tres teléfonos. Nuevamente, se muestra el bloque de cámara cuadrado: un diseño que también vimos en las representaciones de carcasas.

And here’s what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week: https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUiMay 14, 2019

No obstante, la filtración más completa sobre el diseño del nuevo iPhone 11 provino de CashKaro y OnLeaks, que produjeron el vídeo que aparece a continuación con representaciones en 3D de como creen ellos que será el nuevo iPhone.

Puede que la parte frontal se parezca al iPhone XS, pero es posible que tenga el control deslizante de silencio circular en la parte lateral más pequeña del iPad, mientras que en la parte posterior cambia completamente con un gran anillo protector que alberga tres cámaras.

En los detalles que se filtraron junto con el vídeo, se afirma que el iPhone 11 tendrá una pantalla de 5,8 pulgadas y medirá 143,9 x 71,4 x 7,8 mm, aunque aparentemente tendrá un grosor de 9 mm en la parte del anillo protector de la cámara.

También oímos que la línea podría tener algo parecido a un cristal esmerilado negro. Esto no es evidente en la mayoría de las imágenes, pero se escuchó el rumor más de una vez.

La pantalla del nuevo iPhone 11

Ya oímos que el iPhone XI tendrá una pantalla de 5,8 pulgadas, al igual que el iPhone XS, pero con biseles más pequeños. La misma fuente dice que se esperan los colores gris espacio, dorado, plateado y azul.

La información acerca del tamaño del teléfono es muy confusa. Mientras que algunos informes indican que será del mismo tamaño, otros sugieren que el iPhone 11 principal será un poco más grande; hay muchas opiniones contradictorias, por lo que no podemos decir nada con certeza.

Al parecer, también hay cierta confusión con respecto a la pantalla del iPhone 11 Max, ya que en un informe se afirma que tendrá una pantalla del mismo tamaño que el iPhone XS Max (de 6,5 pulgadas), mientras que en otra afirmación se cree que Apple aumentará el tamaño a 6,7 pulgadas.

Una de las filtraciones más recientes consiste en imágenes CAD (diseño asistido por computadora) de los tres teléfonos que se rumorean, con pantallas de 5,8 pulgadas para el iPhone 11, 6,5 pulgadas para el iPhone 11 Max y 6,1 pulgadas para el iPhone 11R. Esos tamaños son nuestra mejor suposición por el momento, pero todavía no hay nada seguro.

También escuchamos que el iPhone 11R puede tener una pantalla LCD, mientras que las pantallas de los otros dos serían OLED.

La cámara del nuevo iPhone 11

La mayoría de los rumores indican que habrá tres cámaras en el iPhone 11.

Vimos esquemas que parecen ser de un próximo iPhone y coinciden con el diseño de la cámara que se menciona en la sección de Diseño.

No solo eso, pero también la cámara captó parte de un chasis que estaba destinado supuestamente al iPhone 11 y que se muestra a continuación. Esta imagen coincide con los cortes esquemáticos para las tres cámaras en la esquina superior izquierda.

Imagen: Weibo

Además, vimos protectores para cámaras en una tienda, con espacio para tres lentes (junto con un posible flash Quad-LED) en el iPhone 11 Max.

Sin embargo, también escuchamos de otra fuente que solo el iPhone 2019 de la gama más alta (que denominaremos el iPhone 11 Max por ahora) tendrá tres cámaras traseras, por lo que es posible que el teléfono "Lite" y el estándar no las tengan.

La misma fuente dice que los otros dos teléfonos tendrán cámaras de dos lentes.

De hecho, esto lo sabemos por varias publicaciones. Es posible que el iPhone 11 Max sea la única versión con una cámara de tres lentes, mientras que los teléfonos más pequeños de la línea de iPhone podrían tenerla "eventualmente", informa Bloomberg. Por esto, es posible que los modelos del 2019 no la tengan.

También escuchamos de otra fuente que habrá una configuración de dos cámaras en el iPhone XR 2. Aparentemente, tendrá las mismas cámaras duales del iPhone XS y XS Max, lo que le proporcionarían al teléfono algunas credenciales de disparo sólidas.

No obstante, de otras fuentes oímos que los dos modelos principales tendrán tres lentes, con un objetivo gran angular de 12 MP junto con el teleobjetivo y el objetivo principal de 12 MP que tiene la línea del iPhone XS.

Esta fuente añade que la tercer lente no tendrá una estabilización óptica de imagen, pero las otras dos sí; que el flash será más brillante que nunca y que el anillo protector de la cámara será más pequeño. También dicen que el procesador de señal de imagen se está mejorando para tomar mejores fotografías.

Según otra fuente, la cámara frontal del iPhone 11 será de 10 MP (en los modelos actuales es de 7 MP), y la cámara trasera tendrá lentes de 14 MP y 10 MP, así como también una tercera lente que aún se desconoce.

Curiosamente, se iba a utilizar una cámara 3D con láser en el iPhone 11, pero dicen que se pospuso para el iPhone 12 (o como sea que Apple llame al modelo del 2020). Esta guía de iPhone indica que Apple va por todo con la realidad aumentada (RA).

Así como tiene una mejor cámara frontal, el iPhone 11 también podría meter el snapper y los sensores conectados en un notch más pequeño, ya que una tecnología nueva creada por uno de los proveedores de piezas para cámaras de Apple permite que algunos sensores se coloquen debajo de la pantalla.

No ha confirmado si Apple usará esta tecnología, pero esperamos que la empresa busque maneras de reducir el tamaño del notch. No obstante, una fuente dice que el notch sigue igual este año.

Las funciones y la batería del nuevo iPhone 11

Según una fuente, se mejorará Face ID para la línea del iPhone 11, lo que permitirá que funcione desde ángulos más amplios.

Ese rumor acerca del puerto USB tipo C que mencionamos anteriormente ahora tiene más pruebas, ya que alguien reconoció la tecnología en un diagrama dentro del iOS 13. Las imágenes utilizadas indican que estará en el próximo iPhone, y eso puede significar una carga más veloz, además de funciones adicionales.

Ya oímos muchas veces que no tendrá un puerto USB tipo C, por lo que no esperes un cambio garantizado con respecto al Lightning.

Una característica nueva que podría tener sería la carga inalámbrica por dos vías, lo que te permite usar el iPhone 11 como una base de carga para otros dispositivos. Es un rumor que ya escuchamos más de una vez, por lo que parece que está por llegar.

Para aprovechar al máximo esa función, la batería podría mejorar. El analista confiable de Apple Ming-Chi Kuo indica que el iPhone 11 podría tener una batería que sea aproximadamente un 20 % o un 25 % más grande que la de 2658 mAh del iPhone XS.

Mientras tanto, la batería del iPhone 11 Max podría ser un 10 % o un 15 % más grande que la de 3174 mAh del iPhone XS Max, y el sucesor del iPhone XR podría tener una batería un 5 % más grande que la de 2942 mAh del iPhone XR. Todo eso podría suceder, aparentemente, sin que el teléfono tenga un mayor grosor, ya que la lámina en la pantalla sería más delgada.

Es una afirmación que ahora tiene más pruebas, ya que otra fuente dijo que el iPhone 11R tendrá una batería de 3110 mAh, lo que hace que sea un 5,7 % más grande que la batería del iPhone XR.

Por otra parte, oímos que el iPhone 11 puede tener una batería de 4000 mAh y un puerto USB tipo C.

La misma fuente del primer dato de la carga reversible añade que es posible que haya un cristal esmerilado negro y una conectividad de banda ultraancha, lo que permitiría una mejor localización en interiores. Eso podría ser útil para la navegación en interiores o beneficioso para las aplicaciones de realidad aumentada.

Es posible que los nuevos iPhones sean fáciles de usar bajo la lluvia. En un informe se sostiene que Apple está experimentando con una tecnología nueva que te permite usar la pantalla del teléfono bajo el agua.

¿Qué le podríamos agregar al iPhone 11? Imagen: TechRadar

Además, una patente indica que la cámara de un próximo iPhone podría saber cuando estás bajo el agua y cambiar la configuración adecuadamente, para que las fotografías bajo el agua sean mejores.

Por otro lado, un informe indica la incorporación de los sensores 3D de última generación de Sony en el nuevo iPhone, que a su vez podría ofrecer un desbloqueo facial más rápido, un mejor sensor de profundidad en modo retrato y algunas características de modelización en 3D posiblemente buenas, además de implementaciones de realidad aumentada. Recientemente, vimos una muestra de las capacidades de la cámara de realidad aumentada de Sony.

También vimos una patente que sugería que el iPhone 11 podría tener un escaneo subepidérmico para desbloquearlo, en el que la cámara frontal escanearía las venas y los vasos sanguíneos del rostro con infrarrojos para garantizar que eres tú el que desbloquea el teléfono.

Al mismo tiempo, otra patente indica el regreso de Touch ID, pero no de la forma en que lo conoces. Más bien, en la patente se habla de un sistema que reconocería tu huella digital cuando la coloques en cualquier lugar de la pantalla.

Por lo que sería un escáner en pantalla que funciona en toda la pantalla, pero no estamos convencidos de que Apple lo vaya a utilizar; hay un montón de cosas extrañas y maravillosas que se patentan sin que surja nada de eso.

Por otra razón un poco extraña, una patente presentada por Apple muestra un sistema con un sensor que controla los químicos en el aire, para "percibir" olores, incluido el olor corporal. Se podría usar en el iPhone 11 o el Apple Watch 5, o quizás en un dispositivo posterior.

Mientras tanto, otra filtración sobre el iPhone 11 sugiere que los nuevos teléfonos podrían ser compatibles con el lápiz Apple Pencil que actualmente solo funciona con los iPads.

Por lo general, Apple presenta un nuevo chipset con el lanzamiento de su nuevo iPhone, y se promociona el chip A13 para el iPhone 11, ya que los analistas afirman que hay un fabricante haciendo fila para producir el chip A13.

Oímos que dentro del dispositivo el iPhone 11 será compatible con los últimos estándares de conexión WiFi 6, aunque la tecnología 5G tendría que esperar hasta los iPhones del 2020.

Fecha de lanzamiento del nuevo iPhone 11

Fecha de lanzamiento del iPhone 11: 10 de septiembre de 2019 (predicción de TechRadar)

(predicción de TechRadar) Fecha de preventa del iPhone 11: 13 de septiembre de 2019 (predicción de TechRadar)

(predicción de TechRadar) Fecha de lanzamiento del iPhone 11: 20 de septiembre de 2019 (predicción de TechRadar)

Fechas de lanzamiento previas Miércoles 12 de septiembre de 2018: iPhone XS/XS Max/XR Martes 12 de septiembre de 2017: iPhone X/8/8 Plus Miércoles 7 de septiembre de 2016: iPhone 7/7 Plus Miércoles 9 de septiembre de 2015: iPhone 6S/6S Plus Martes 9 de septiembre de 2014: iPhone 6/6 Plus Martes 10 de septiembre de 2013: iPhone 5S/5C Miércoles 12 de septiembre de 2012: iPhone 5 Martes 4 de octubre de 2011: iPhone 4S Lunes 7 de junio de 2010: iPhone 4 Lunes 8 de junio de 2009: iPhone 3GS Lunes 9 de junio de 2008: iPhone 3G Martes 9 de enero de 2007: iPhone

Es posible que la fecha de lanzamiento del iPhone 11 sea un poco más tarde que los años anteriores, ya que la feria tecnológica más grande de Europa, la IFA 2019 en Berlín, será del 6 al 11 de septiembre este año. Esto puede hacer que Apple postergue el lanzamiento del nuevo iPhone 11 para la semana próxima.

Sin embargo, esto es poco probable, ya que el lanzamiento del nuevo iPhone coincidió con la feria varias veces (en el 2014, el 2015 y el 2016), lo que significa que posiblemente veamos un anuncio la semana del 9 de septiembre.

Históricamente, Apple ha llevado a cabo su evento telefónico el lunes; los días más comunes eran los martes o los miércoles. Como el miércoles es 11 de septiembre, un día de luto en los Estados Unidos, es muy probable que Apple elija el martes 10 de septiembre de 2019 para lanzar el nuevo iPhone 11.

Si Apple decide retrasar el lanzamiento una semana (según lo sugerido por el filtrador con experiencia, @evleaks, en una guía twiteada de lanzamientos de teléfonos claves en el 2019), es posible que la fecha de lanzamiento del iPhone 11 sea el 17 o el 18 de septiembre.

Apple nunca ha lanzado un iPhone tan tarde desde el 2011 cuando anunció el iPhone 4S el 4 de octubre. Esperamos que la empresa con sede en Cupertino, California siga firme con la llegada del nuevo iPhone del 2019 en septiembre.

Con respecto a la fecha de preventa del iPhone 11, Apple suele abrirlas el viernes siguiente a la fecha de lanzamiento, la cual sería el 13 de septiembre según nuestros cálculos.

Finalmente, la nueva fecha de lanzamiento del iPhone 11, el día que podrás conseguir el teléfono por primera vez, podría ser una semana después de que se inicien las preventas (el 20 de septiembre si nuestro análisis es correcto). Estas fechas pueden variar fácilmente.

El precio del nuevo iPhone 11

Es posible que el precio del iPhone 11 sea a partir de 999 USD (999 GBP, 1579 AUD)

Podría haber una nueva estrategia de precios

Incluso sin saber el precio oficial del iPhone 11, sabemos que será muy costoso. Después de todo, Apple fijó el precio del iPhone XS y el iPhone X desde 999 USD (999 GBP, 1579 AUD). Es posible que veamos los mismos precios para el iPhone 11.

Con la noticia de que Apple no está vendiendo tantos iPhones como se había previsto, existe la posibilidad de que el iPhone 11 tenga un precio más asequible; aunque creemos que una congelación de precios en lugar de una reducción es más del estilo de Apple.

Esto podría ser una buena noticia para el sucesor del iPhone XR que recibió gran aceptación, y la queja principal del primer teléfono fue que el precio era muy alto. Si Apple puede reducir el precio del iPhone 11R, podría amortiguar el alto precio del iPhone 11.

El nuevo iPhone, ¿iPhone 11 o iPhone XI?

¿Cómo llamará Apple al nuevo iPhone 11? Es un misterio intrigante y hay varias opciones que Apple puede elegir.

Parece que Apple se respaldó en una especie de curva de nombres con los apodos recientes XS, XS Max y XR, ¿a dónde se dirige?

¿Seguirá con números romanos? ¿Volverá a usar dígitos tradicionales o sacará los números por completo? A estas alturas, con algunas filtraciones de información sobre el nuevo iPhone dando vueltas, no se descarta nada.

En este momento, vemos que la mayoría busca "iPhone nuevo" y ese es un fuerte contendiente. Apple ya dejó los incrementos numerados para Mac, MacBooks, TV y iPads, por lo que "iPhone nuevo" sería el siguiente paso lógico.

No obstante, los números son ideales para distinguir fácilmente los dispositivos nuevos de los anteriores, por lo que tanto iPhone 11 como iPhone XI son muy probables. Sin embargo, Apple nunca nos ofreció un iPhone 9, ya que el iPhone 8 fue el número final antes de la revolución "X", por lo que volver a "11" puede parecer un poco extraño.

El iPhone XS y el XS Max son espectaculares, pero todavía se puede mejorar

Nuevo iPhone 11: lo que queremos ver

El iPhone XS y el iPhone XS Max son grandes teléfonos, pero siempre se puede mejorar y la naturaleza humana cada vez desea más; esto significa que Apple tiene que realizar algunas reformas.

En TechRadar, nos gusta concebir a toda la comunidad tecnológica como una gran familia en la que todos se ayudan el uno al otro, por lo que se nos ocurrieron algunas actualizaciones que creemos le vendría muy bien a un iPhone nuevo.

1. Sin notch (o, al menos, uno más pequeño)

Te guste o no, el notch tomó el mundo de los smartphones por la fuerza, con una fuerte influencia en el diseño estético después de la llegada del iPhone X; sin embargo, parece que muchos competidores ya superaron la implementación de Apple.

El notch de Apple es distintivo gracias a su tamaño, pero también es su talón de Aquiles. Ocupa mucho espacio en la parte superior de la pantalla, mientras que los fabricantes de Android nos ofrecen pantallas Dewdrop en las que solo hay una sola cámara frontal.

Lo que evita que se saque el notch es toda la tecnología que Apple le metió, y eliminarlo por completo podría significar la pérdida de algunas funciones, como Face ID.

Probablemente, Apple pueda reubicar el micrófono, el sensor de proximidad y el altavoz, lo que a su vez podría reducir el tamaño del notch. Esto sería un paso en la dirección correcta.

Pero ningún notch sería letal para el aspecto si tiene un diseño elegante y limpio que sin dudas llamará la atención.

El notch es grande... Imagina que no estuviera en el nuevo iPhone

2. Un diseño nuevo

El diseño actual del XS y XS Max es fantástico, ya que es sólido, superior y elegante; es uno de los aspectos más deseables del mercado, ¿es muy atrevido de nuestra parte pedir algo nuevo? No lo creemos.

Apple utilizó el mismo diseño para las últimas dos generaciones y, para evitar que se tilde el nuevo iPhone 11 de otra actualización incremental, un aspecto completamente nuevo sería de ayuda.

Si Apple quita el notch como lo pedimos arriba muy amablemente, ese sería el primer paso hacia un diseño nuevo, pero nos gustaría que llegue más lejos.

Ya quitó el conector para auriculares y el botón de inicio, por lo que ahora nos interesa el deslizador de emergencia, los botones de volumen y la tecla de encendido.

Vimos a HTC y a Google implementar laterales apretables en sus teléfonos, y si Apple pudiera perfeccionar esta tecnología para que sea aún más fácil de usar, podría ser el fin de cualquier interruptor o botón físico en el teléfono.

3. Mejor duración de la batería

Decimos esto todos los años, pero el hecho es que los iPhones siguen sin ser los mejores en lo que respecta a la duración de la batería.

El iPhone XS ofreció una mejora en la batería, en comparación con el iPhone X, pero como señalamos en nuestra reseña, todavía "falta mucho para llegar a ser el mejor del mercado".

Es hora de que Apple haga un buen trabajo con la duración de la batería, que le proporciona al nuevo iPhone 11 una fuente de alimentación que dure todo un día y hasta el siguiente sin tener que alarmarse por encontrar un cargador durante la noche.

La tecnología de la batería no nos proporcionará varios días de batería como lo hacían los teléfonos a principios de la década del 2000, pero un iPhone que pudiera durar hasta dos días con una sola carga realmente haría que la gente hable.

4. Solo con eSIM

La última línea de iPhones (el XS y compañía) ofrecen capacidades de SIM dual, pero solo pueden soportar una SIM física. Eso se debe a que la otra es una eSIM, que está integrada en el teléfono y que se puede asignar a una red tras la activación.

Tener que deslizar una tarjeta SIM en un teléfono nuevo se siente anticuado en el 2019, por lo que nos gustaría que se quitara la tarjeta física a favor de una eSIM dual en el nuevo iPhone 11.

También nos gustaría una configuración fácil de usar que nos permita elegir fácilmente una red con una tarifa de nuestra elección y, lo que es más importante, poder cambiarnos fácilmente a otra red cuando se termine el contrato actual.

Además, también significaría la eliminación de la bandeja SIM, lo que permite un diseño más elegante y, posiblemente, liberaría un poco de espacio adicional dentro del teléfono para nuevas funciones (¡o más batería!).

Esto solo depende en parte de Apple, ya que las compañías telefónicas de todo el mundo tendrían que ser totalmente compatibles con la tecnología eSIM y, actualmente, solo algunas lo son.

No obstante, con la introducción del 5G en el 2019 y la presencia de la eSIM ya en una de las generaciones de iPhone, esta solicitud no está totalmente fuera de lugar.