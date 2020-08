Facebook mata Oculus

Después de anunciar recientemente que los usuarios de Oculus VR tendrán pronto que usar una cuenta de Facebook lo quieran o no para usar las funciones online de sus gafas VR, Facebook ha matado a Oculus.

El putrefacto gigante que comercia con tus datos privados ha decidido que la marca Oculus tiene que dejar de existir, integrando sus productos con otras compañías que ha adquirido recientemente bajo la marca Facebook Reality Labs. A partir de ahora, las tecnologías de Oculus, Altered Reality studio y Spark AR se diluirán y combinarán bajo este nuevo paraguas.

En otras palabras, si tenías las esperanza de que Facebook iba a dejar que Oculus fuera independiente y no se integrara totalmente con el infame red social que no respeta tu privacidad, considéralas rotas.

Para que no quepan dudas, Facebook ha anunciado el cambio en su propio blog de tecnología tech.fb. La marca Oculus dejará de existir muy pronto. Tan pronto como la próxima conferencia de realidad virtual de la compañía, que pasará de llamarse Oculus Connect a Facebook Connect.

Excited to share the date for our annual conference, Facebook Connect (formerly Oculus Connect), which will be held virtually on Sept. 16 & free for everyone to attend. Hear more on our vision & the latest innovations from our team & developer community: https://t.co/tlxBJ7W1it pic.twitter.com/TFNWIYjKoGAugust 25, 2020