Exclusiva OnePlus Nord: especificaciones técnicas del nuevo OnePlus barato

A principios del 2014 recibí un paquete del que no sabía mucho y el eslogan “No te conformes” y una etiqueta que decía ”asesino de flagships” — el OnePlus One había llegado.

Lo recibí con escepticismo pero usar el teléfono me hizo cambiar de opinión. En n nuestro análisis dijimos que “el ratio de rendimiento-precio dell OnePlus One es uno de los más impresionantes que hemos visto en un celular [...] no podemos ver una alternativa mejor — o más barata”.

El nuevo OnePlus Nord confirmado: el OnePlus más barato

Al OnePlus One le siguió una procesión de celulares asequibles que en cada generación mejoraban la anterior a medida que pasaban del One al 2 al 3 y al 5 (no hubo OnePlus 4). Pero no todos los cambios fueron bien recibidos por el creciente grupo de fans de la compañía.

OnePlus comenzó a lanzar models “T” comenzando con el OnePlus 3T, que llegaban seis meses después del flagship anterior con actualizaciones mínimas. Y además cada nuevo modelo era un poco más caro que el anterior.

Si tienes prisa, puede ver el vídeo sobre las especificaciones del OnePlus Nord bajo estas líneas:

Y a medida que subían los precios, pasamos de asesino de flagships como el iPhone o el Samsung Galaxy S, a ser un flagship más. El OnePlus 8 y el 8 Pro son excelentes celulares de gama alta, pero también son los más caros de la firma hasta la fecha.

La comunidad de OnePlus comenzó a quejarse sobre el aumento de precio y el resto de frustraciones. OnePlus comenzó como el David contra los Goliath de la industria, con precios baratos y mucha calidad como la honda y piedra con el que derrotarlos. Pero poco a poco, los fans se temieron que OnePlus había perdido el norte.

Ahora OnePlus quiere corregir eso y lanzar una línea de celulares asequibles — y el primer será el OnePlus Nord [en definitiva, que son como Apple, Samsung y compañía — JD]

Nos sentamos con Carl Pei, el asistente en jefe de OnePus Nord, para tener una conversación en exclusiva sobre el nuevo celular y lo que significa para los fans de la marca.

¿Por qué ahora?

No es la primera vez que OnePlus lanza una versión asequible de un flagship. En 2015, después de lanzar el OnePlus 2, anunció un celular más barato llamado el OnePlus X.

Pero fue un fracaso y lo dejaron de fabricar a los siete meses. Como admite Pei, “[el OnePlus X] era un gran celular por derecho, pero no un buen producto para su audiencia objetivo de techies serios”.

El asequible OnePlus X no duró mucho. (Image credit: TechRadar)

Cinco años más tarde, OnePlus vuelve a intentarlo. La compañía ha visto crecer su mercado (y precios) durante ese tiempo y ahora está segura de que están en el sitio correcto, a nivel tecnológico, para que el OnePlus Nord sea un éxito.

"Llevamos tiempo pensando en hacer un celular de gama media,” nos dice Pei. “Lo que pasa es que antes sentíamos que la tecnología no estaba en el punto adecuado para vivir con la filosofía del nunca te conformes. Pero ahora estamos seguros que el OnePlus Nord dará en el clavo”.

Habrá comparaciones entre el Nord y el X, lógicamente, pero OnePlus está convencida de que éste es un nuevo capítulo para la compañía, no un viaje nostálgico al pasado.

¿Cuál es el precio del OnePlus Nord?

A medida que ha crecido el mercado de OnePlus, también lo han hecho sus precios. Según Pei, hay necesidad de precios más barato. Lau confirmó a TechRadar que el precio del OnePlus Nord en Europa serán 500 euros pero después OnePlus dijo que el precio del Nord estará por debajo de lo 500 dólares. Así competirá directamente contra iPhone SE y otros rivales chinos como el Honor 20 Pro, Oppo Reno 2 y el Xiaomi Mi Note 10.

En un post en los foros de OnePlus, Lau dijo que el OnePlus Nord llegará primero a Europa e India mientras que “un selecto número de usuarios en Norteamérica tendrán la oportunidad de probarlo” en un programa beta muy limitado.

Las especificaciones del OnePlus Nord

Sabemos cómo se llama, lo que cuesta y dónde saldrá primero — pero qué trae el OnePlus Nord.

El OnePlus Nord se resume en tres cosas: cámara, experiencia de usuario y calidad One Plus

"Para nosotros, este producto se resume realmente en tres cosas”, nos dijo Pei. “La primera es la cámara [...] la segunda es la experiencia de usuario [...] y creo que la tercera es la calidad de OnePlus”.

Una de las razones por las que Pei cree que el OnePlus Nord podrá competir en el superpoblado mercado de gama media es que tendrá una cámara de flagship.

"Hemos visto que la cámara es probablemente la parte que más usa de un celular”, dice Pei, “es el caso de uso número uno, así que si queríamos crear un gran producto, la cámara tendrá que ser una gran cámara. Con el OnePlus Nord vamos a traer una cámara de nivel flagship a un celular de precio medio, que es algo que yo creo va a excitar a los consumidores”. Por ahora no sabemos qué significa esto en términos técnicos.

El segundo aspecto es OxygenOS, una experiencia de usuario Android que ha sido un éxito entre sus fans. Hablando de la experiencia del Nord, Pei dice "que no sólo será el hardware sino la optimización del software, las animaciones, para aegurarse de que todo vaya como la seda”.

Y finalmente está el tema del diseño, que Pei describe como “la calidad OnePlus”. Según él, la fama de OnePlus como marca hará que los consumidores se interesen en un celular de la firma asequible con la promesa de que mantendrán los mismos estándares de calidad. "Queríamos ofrecer un celular de gama media que realmente estuviera a la altura de la calidad OnePlus”, dice Pei. “Las pruebas [de calidad] serán las mismas que para nuestros celulares de gama alta”.

Según Pei, tienen un equipo dedicado para todo lo que tenga que ver con esta nueva línea de productos de gama media.

La CPU del OnePlus Nord

Aunque Pei no nos ha revelado el diseño o las características técnicas de la cámara, si nos ha dicho cuál será el procesador.

El OnePlus Nord utiliza un Qualcomm Snapdragon 765G

El celular no tendrá el último procesador de Qualcomm (como el iPhone SE 2020 sí tiene el procesador del iPhone 11) sino el Snapdragon 765G chipset, una CPU más barata. Pere aunque no sea el tope de gama de la serie 8 de Snapdragon, tampoco es la gama media de la serie 6. El 765G está en el medio y, según vimos en nuestro análisis del LG Velvet, es un procesador que va bien.

El OnePlus Nord es 5G

El chip 765G también trae 5G, así que el OnePlus Nord será un celular 5G. Pei cree que incluir 5G en un celular de gama media dará a los usuarios la seguridad de que su celular aguantará bien el paso del tiempo. Es para aquellos usuarios que saben que 5G está llegando, que todavía no está en todas partes, pero que podrán disfrutar de esas velocidades cuando llegue el momento.

¿Qué viene después del OnePlus Nord?

Viendo el éxito de audiencia de nuestros artículos sobre el OnePlus Nord, sabemos que hay mucho interés — aunque eso no significa que vayan a vender muchos. Tendremos que esperar a ver los detalles y probarlo para saber si merece la pena o no.

Pero OnePlus no va a parar con el OnePlus Nord. Lau dice que habrá más OnePlus asequibles para el mercado norteamericano en el futuro. Y en mayo dijo en una entrevista con Fast Company que OnePlus quiere hacer más productos para crear un ecosistema como el de Apple. La compañía ya produce sus propios auriculares — llamados Bullet — y ha lanzado la OnePlus TV en India. Ahora parece que habrá más de estos productos y que, en lo que celulares asequibles se refiere, el OnePlus Nord “barato” es sólo el principio.