Estrenos para evitar en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y más

En estos sombríos tiempos de pandemia hemos tenido una falta de series y películas triple A. Pero la sequía se está empezando a acabar aunque, en esta lista, sólo una serie es 100% recomendable: What We Do in the Shadows.

El resto van desde ok a terribles. Aquí tienes que ver y, mejor todavía, qué NO ver.

Money Heist Part 5 Volume 1 (Netflix)

La popular serie de producción española Money Heist (o La Casa De Papel) vuelve a Netflix este fin de semana con su quinta y última temporada, que se dividirá en dos volúmenes (el segundo llegará el 3 de diciembre).

Incomprensiblemente, la serie se convirtió rápidamente en la serie de televisión no inglesa más vista en Netflix, quizás porque la gente de habla inglesa y otros idiomas no aprecian lo malos que son los actores. Pero la dirección es igual de mala que los actores, su implausible trama y peor guión.

La serie retoma los acontecimientos de los episodios anteriores, con la banda de ladrones de bancos encerrada en el Banco de España durante más de 100 horas.

Ya está disponible en Netflix

RECOMENDACIÓN: EVITAR

Cinderella (Amazon Prime Video)

Cenicienta es el cuento de hadas más famoso jamás contado, y se ha contado infinitas veces. Esta vez es tan pasable como la mayoría de las anteriores.

Esta adaptación musical de Amazon del cuento clásico es un auténtico Bodrio, con mayúsculas. La estrella del pop Camilla Cabello interpreta el papel principal de una ambiciosa joven modista que sueña con llegar a lo más alto, mientras que Billy Porter está presente como el hada madrina de Cenicienta (o Fab G, en este caso).

Pierce Brosnan e Idina Menzel también aparecen este sinsentido. Es una pena, porque Brosnan no deja de tocar fondo desde que hizo lo de Abba. Debió haberlo dejado todo en Remington Steele.

Ya está disponible en Amazon Prime Video

RECOMENDACIÓN: EVITAR

Worth (Netflix)

Estamos en vísperas del 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Worth llega justo a tiempo para contar la historia real del Fondo de Compensación a las Víctimas del 11-S, que trató de reembolsar a las familias afectadas por la tragedia aunque no en igualdad de condiciones.

Michael Keaton interpreta a Kenneth Feinberg, jefe de la operación, junto a Stanley Tucci y Amy Ryan. El equipo de Spotlight y 12 Years a Slave se encarga de la producción, lo que siempre es garantía de buen hacer.

Las primeras críticas han sido más positivas que malas desde que debutara en Sundance a principios de este año. No es una obra maestra, desde luego, pero se deja ver. Y tiene a Keaton haciendo de Keaton, lo que siempre es un plus.

Ya está disponible en Netflix

RECOMENDACIÓN: VER

Dug Days (Disney Plus)

Como Monsters at Work, Dug Days llega a Disney Plus es una serie basada en una aventura clásica de Pixar. En esta ocasión, Up. Se centra en las aventuras del golden retriever (y amante de las ardillas) Dug.

Carl y Russell también regresan, mientras que el coguionista y codirector de la película original, Bob Peterson (que también pone la voz a Dug), escribe y dirige. No es una obra maestra, como los primeros minutos de Up, pero está bien.

Está disponible para su visualización ya, con sus cuatro episodios hoy. Por cierto, Ed Asner, que hizo la voz de Carl en esta serie y en Up, falleció la semana pasada. Esta serie parece un homenaje apropiado a un gran actor.

Ya está disponible en Disney Plus

RECOMENDACIÓN: VER

Billions season 5 part 2 (Showtime)

Después de que la quinta temporada de Billions finalizara abruptamente por la parada de la producción causada por el Covid, los fans han estado esperando los últimos episodios como agua de mayo.

Ahora, por fin, el magnate de los fondos de inversión Bobby Axelrod (Damien Lewis) y el poderoso abogado Chuck Rhoades, interpretado por el genial Paul Giamatti, vuelven a las pantallas en este drama neoyorquino de millonetis sin escrúpulos.

Los cinco episodios que queda se emitirán todos los domingos hasta octubre en Showtime en Estados Unidos.

Ya está disponible en Showtime On Demand en EE.UU.

RECOMENDACIÓN: VER

Q-Force (Netflix)

Naturalmente, teníamos que incluir algo nerd en la lista. Es inevitable y esta vez le ha tocado a Q-Force, que aterriza en Netflix para mezclar la fórmula de los cómics presentando a un equipo de héroes LGBTQ+ conocidos como Q-Force.

En desarrollo desde 2019, la serie cómica animada ha sido creada por Gabe Liedman — guionista de Kroll Show, Brooklyn Nine-Nine, Broad City y PEN15 — y está protagonizada por las voces de David Harbour, Gary Cole, Laurie Metcalf, Patti Harrison, Matt Rogers, Wanda Sykes y más.

Lamentablemente, la serie parece ser mala hasta decir basta, como ya pareció indicar el horroroso trailer lleno de clichés que podéis ver arriba.

Ya está disponible en Netflix

RECOMENDACIÓN: EVITAR

What We Do in the Shadows season 3 (Hulu)

La serie de comedia de terror del gran Jemaine Clement — basada en la película homónima de 2014 — vuelve este fin de semana con su tercera temporada, en la que continúan las desventuras de los vampiros compañeros de piso en la tétrica Staten Island, que es peor que Transilvania.

Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén y Mark Proksch regresan para una tercera temporada que tendrá 10 episodios. Parece que es tan buen que ya se ha encargado una cuarta temporada.

Los nuevos episodios se emitirán en FX todos los jueves, llegando a Hulu el viernes.

Ya está disponible en Hulu

RECOMENDACIÓN: VER