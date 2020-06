Estrenos Netflix esta semana: la parodia de Eurovisión de Will Ferrell y otras series

Esta semana tenemos gran estreno en Netflix: la parodia sobre el mundo casposo de Eurovisión de Will Ferrell — Eurovision Song Contest. Todavía no sabemos si va a ser divertida o no, pero apunta maneras.

Hay muchas más cosas y hemos seleccionado lo mejor que podrás ver en Netflix, HBO Max y otras plataformas.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix)

Hacía ya falta que alguien hiciera una parodia de Eurovisión, el concurso de canciones televisivo en el que grupos desconocidos de toda Europa y países limítrofes compiten para — no sé para qué.

Eurovision Song Contest narra las desventuras de un grupo islandés compuesto Lars (Will Ferrell) y Sigrit (Rachel McAdams), cuyo sueño es competir en el concurso de canciones más famoso (y absurdo) del mundo occidental.

Como con todas las comedias de Will Ferrell no sabemos si va a ser muy buena — como The Other Guys — o un horror — como Holmes and Watson. Está dirigida por David Dobkin — director de Wedding Crashers — y el trailer es una mezcla de escenas que dan risa y otras que te dejan fío.

También salen Pierce Brosnan y Dan Stevens, haciendo acentos europeos sin identificar.

Disponible en Netflix a partir del 26 de junio

Dark season 3 (Netflix)

Esta serie alemana de ciencia ficción con muchos fans vuelve para una tercera y última temporada a Netflix. Es densa, llena de viajes en el tiempo y a la que algunos compararon con Stranger Things. Sólo tiene 18 episodios, así que es fácil vérselos todos desde el principio antes de que la tercera temporada llegue este sábado.

Disponible en Netflix desde el 27 de junio

The Twilight Zone temporada 2 (CBS All Access)

El revival de The Twilight Zone — del director Jordan Peele — tuvo un par de episodios que fueron obras maestras la temporada pasada ('Rewind' y 'Blurryman') pero en general no ha llegado al nivel de la serie clásica de Rod Serling. La nueva temporada aparecerá en el servicio de streaming CBS All Access esta semana con un episodio escrito por completo por Peele — algo que es excitante. El reparto de la temporada 2 incluye a Gillian Jacobs, Morena Baccarin, Joel McHale, Damon Wayans Jr y Jurnee Smollett-Bell.

El trailer de arriba sólo funciona en los Estados Unidos, por cierto.

Disponible en CBS All Access a partir del 25 de junio. Puedes probar CBS All Access aqui

Doom Patrol season 2 (HBO Max)

El nuevo servicio HBO Max une la oferta de HBO al catálogo de películas y series de la Warner. Sin embargo, los estreno de series originales de lanzamiento — aparte de las de HBO — ha sido bastante flojo. Pero esta semana tenemos dos series que merecen la pena.

Una es esta, Doom Patrol — una serie que empezó a emitirse en la plataforma de streaming de DC Universe pero que ahora retorna para su segunda temporada en HBO Max.

Está basado en la serie de DC Comics — y en particular en la época que estuvo escrita por el legendario guionista Grant Morrison. Es la historia de un grupo de superhéroes disfuncionales con historias complicadas y dolorosas. Es un poco la versión DC de los X-Men de Marvel — pero Morrison le dio un giro inesperado que lo convirtió en una serie imprescindible.

La versión de televisión se convirtió en una serie de culto con un reparto estelar que incluye a Brendan Fraser, Timothy Dalton, Diane Guerrero y Alan Tudyk.

Si te gusta The Umbrella Academy, te gustará Doom Patrol. Los tres primeros episodios de la primera temporada están disponibles gratis — sin tener que suscribirte — en HBO Max.

Disponible en HBO Max a partir del 25 de junio

Search Party season 3 (HBO Max)

Search Party se puede calificar justamente de una joya escondida, en parte porque literalmente fue muy difícil de localizar cuando se emitía en TBS en los Estados Unidos. Pero ahora estará disponible permanentemente en HBO Max, así que no te la puedes perder.

Es una especie de serie al estilo de Twin Peaks protagonizada por Alia Shawkat, actriz que ya salió en Arrested Development, que comienza conm la búsqueda de una niña perdida en New York. Pero éste realmente no es el tema central, sino los protagonistas de veintitantos años, que es mucho más interesante. La segunda temporada tiene un tema muy deferente. Y la tercera sigue con eso mismo.

Te recomendamos que no veas el trailer de arriba si no has visto la temporada 1 y 2, pero también te recomendamos que te veas las temporadas 1 y 2 porque son muy buenas — y los episodios sólo duran 22 minutos cada uno.

Disponible en HBO Max a partir del 25 de junio

Home Game

(Image credit: Courtesy of Netflix)

Este documental de Netflix no es el típico documental de deportes como fútbol o baseball — sino un montón de deportes poco conocidos, incluyendo ”lucha voodoo en el Congo” o el roller derby de Texas. Tiene ocho episodios.

Disponible en Netflix a partir del 26 de junio