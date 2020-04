Cómo ver “I Am Legend” gratis y otros estrenos de Amazon Prime Video

Si ya te has visto todo el catálogo de Netflix cuatro veces en lo que llevas de cuarentena, no te preocupes: este mes tenemos más cosas interesantes en Amazon Prime Video empezando I Am Legend de Will Smith y un peliculón de terror psicológico interpretado por Willem Dafoe y Robert Pattison. Ambas perfectas para el coronavirus.

Y como están incluidas en Amazon Prime Video, te salen gratis (asumiendo que, como el resto de los Estados Unidos y casi todo el mundo occidental, tengas una suscripción Amazon Prime). También podrás ver otras joyas, como todas las películas clásicas de James Bond en resolución 4K UHD a excepción de las de Daniel Craig.

¿No puedes ver los James Bond en tu país? Prueba uno de los los mejores VPN para servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y HBO Now

I Am Legend

El casi-clásico de serie A-tirando-a-B de ciencia ficción protagonizado por Will Smith narra las aventuras de un científico que vive con su perro en un Nueva York del futuro después de que un virus arrasara el mundo. Vamos, que nos viene a huevo en estos momentos. Y encima tiene zombies.

Aquí os dejo el trailer:

Merece la pena verla, aunque sólo sea para ver Nueva York reclamado por las fauces de la madre naturaleza.

The Lighthouse

The Lighthouse en una película dirigida por Robert Eggers con Willem Dafoe y Robert Pattinson. El film es realmente fantástico y muy intenso. De hecho, quizás sea una película demasiado intensa para la gente que, como yo, llevamos en cuarentena estricta durante más de dos semanas.

Atención al trailer porque es para ponerse a gritar de la ansiedad.

Willem Dafoe es el genio de siempre y Robert Pattison demuestra que va a romper la pana del traje de Batman. Qué bien y que lejos ha quedado este chico de esa mierda galáctica que es la serie de vampiros emo Twilight.

Gorky Park

Un thriller criminal apasionante ambientado en la Unión Soviética. En el film, un genial William Hurt haciendo un papel de policía ruso intenta resolver un triple crimen mientras la KGB intenta sabotear la investigación. Cuenta con la aparición estelar de un gigantesco y tristemente desaparecido Lee Marvin haciendo de espía americano.

Si no la habéis visto, echadle un par de horas. No os arrepentiréis.

Foyle’s War Temporada 1

También a reseñar es Foyle’s War, una serie de televisión para que los que dicen que lo del COVID-19 es como la Segunda Guerra Mundial vean la magnitud de la chorrada que sueltan por sus piquitos de oro.

Si os gustan las series de época como The Crown, esta es una serie ambientada en los años 40 que narra las aventuras de un estoico e insobornable Foyle, un detective de Scotland Yard que resuelve asesinatos mientras caen las bombas nazis sobre Inglaterra y la población se preparara para una invasión inminente. Actores geniales, ambientación perfecta, tramas cuidadas y guiones milimétricos de corte clásico.

Yo me he visto todas las temporadas hace ya muchos años en Netflix y me pareció genial. En su día desapareció de ese servicio de streaming y ahora la primera temporada ha aparecido en Amazon Prime Video.

Lista de estrenos Amazon Prime Video, abril 2020

Y luego está la serie de James Bond, claro.

Aparte de las anteriores, aquí tenéis todas la novedades de Amazon Prime Video para el mes de abril de 2020, ordenadas por día (vía GamesRadar UK)

1 DE ABRIL

Películas

A View to a Kill (4K UHD) (1985)

Bangkok Dangerous (2010)

Bird Of Paradise (1932)

Blind Husbands (1919)

Broken Blossoms (1919)

Daniel Boone (1936)

Diamonds Are Forever (4K UHD) (1971)

Diary Of A Hitman (1991)

Die Another Day (4K UHD) (2002)

Dishonored Lady (1947)

Dollface (1945)

Dr. No (4K UHD) (1962)

Dr. T & The Women (2000)

Drums In The Deep South (1951)

For Your Eyes Only (4K UHD) (1981)

From Russia with Love (4K UHD) (1964)

Gator (1976)

Gods And Monsters (1999)

Goldeneye (4K UHD) (1995)

Goldfinger (4K UHD) (1964)

Gorky Park (1983)

Hotel Artemis (2018)

I Am Legend (2007)

Licence to Kill (4K UHD) (1989)

Live and Let Die (4K UHD) (1973)

Mark Of Zorro (1920)

Moonraker (4K UHD) (1979)

Mutiny (1952)

Never Say Never Again (4K UHD) (1983)

Octopussy (4K UHD) (1983)

On Her Majesty’s Secret Service (4K UHD) (1969)

Repentance (2014)

Shirley Valentine (1989)

Son Of Monte Cristo (1940)

Tarzan The Fearless (1933)

The Bodyguard (1992)

The Boost (1988)

The Brothers Grimm (2005)

The Chumscrubber (2005)

The Hoodlum (1951)

The Living Daylights (4K UHD) (1987)

The Lost World (1925)

The Man with the Golden Gun (4K UHD) (1974)

The New Adventures Of Tarzan (1935)

The Sender (1982)

The Spy Who Loved Me (4K UHD) (1977)

The World is Not Enough (4K UHD) (1999)

Thunderball (4K UHD) (1965)

Tomorrow Never Dies (4K UHD) (1997)

You Only Live Twice (4K UHD) (1967)

Series

America In Color: Season 1

Bronx SIU: Season 1

Dirt Every Day: Season 1

El Rey del Valle: Season 1

Foyle’s War: Season 1

Molly of Denali: Season 1

Mr. Selfridge: Season 1

Our Wedding Story: Season 1

The Bureau: Season 1

The Mind of a Chef: Season 1

Vida: Season 1

3 DE ABRIL

Invisible Life — Amazon Original movie (2019)

Tales from the Loop — Amazon Original series: Season 1

10 DE ABRIL

Les Misérables — Amazon Original movie (2019)

Rambo: Last Blood (2019)

14 DE ABRIL

Vault (2019)

16 DE ABRIL

The Lighthouse (2019)

17 DE ABRIL

Selah and the Spades — Amazon Original movie (2019)

Bosch — Amazon Original series: Season 6

Dino Dana — Amazon Original series: Season 3B

20 DE ABRIL

Paranormal Activity 3 (2011)

29 DE ABRIL

Footloose (y no, no es la de Kevin Bacon, sino el remake horroroso de 2011)

Cómo acceder a Amazon Prime Video USA por VPN

Si no puedes acceder a las películas de James Bond o cualquier otra desde tu país es porque Amazon Prime no tiene los derechos de transmisión en tu territorio.

Para poder acceder al Amazon Prime de Estados Unidos necesitarás un servicio VPN. Afortunadamente para ti, hemos probado todos los servicios de Virtual Private Network del mercado para hacer una guía de los mejores VPN de 2020 en todo el mundo. De hecho, tenemos una guía específica de los mejores VPN para servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y HBO Now. En ella encontrarás una selección de los mejores para ver el Netflix de cualquier país desde cualquier otro país, incluyendo USA, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.

Yo utilizo ExpressVPN para ver el catálogo americano de Netflix y Amazon Prime.

