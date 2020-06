Dos rumores increíbles sobre series de Star Wars en Disney Plus

Los rumores de Star Wars se han convertido en rugidos con la posibilidad de que el Gran Almirante Thrawn tenga su propia serie de ficción al estilo del gran éxito de la cadena: The Mandalorian.

Hoy tenemos dos posibles filtraciones o rumores sobre dos series de acción real, que vendrían impulsadas por el éxito de The Mandalorian en Disney Plus — y están emparejadas con los rumores de la reintroducción de personajes clásicos de Star Wars en la segunda temporada de la serie de Baby Yoda.

El primero es el Grand Admiral Thrawn, el enigmático e icónico personaje de la trilogía de Timothy Zahn escrita en 1991, que además fue reintroducido en el nuevo canon de Star Wars en la serie animada Rebels. Zahn ha escrito más libros sobre este villano que se ha convertido en un favorito de los fans.

Según Daniel Richtman en The DIS Insider, Disney está en el proceso de fichar a un actor para que haga de Thrawn en futuros proyectos de Star Wars. El rumor menciona que podría ser una serie dedicada en exclusiva al Gran Almirante. Que la Fuerza nos acompañe porque sería tremendo.

El otro rumor sin confirmar nos viene del blog The Illuminerdi, que dice que Disney anda también a la caza de un actor de entre 30 y 40 años que encarne al personaje Ezra Bridger, de la serie Star Wars: Rebels. Y aunque la publicación no cita el proyecto en concreto sí que dice que será para Disney Plus.

Lucasfilm, como es normal, no ha dicho esta boca es mía porque no comentan en rumores de ningún tipo. Así que nosotros nos lo tomaremos con calma.

Por qué no nos convence el rumor

De hecho, la verdad es que somos escépticos porque sabemos que hay toda una industria sobre los rumores de Star Wars en internet. Y aunque rumores previos sobre el retorno de Boba Fett o el personaje de Ahsoka Tano en The Mandalorian temporada 2 parecen más convincentes porque vienen de una publicación más serie como The Hollywood Reporter, el resto de rumores suelen fallar más que una espada láser comprado en una tienda de todo a un dólar.

THR ya ha acertado diciendo que el creador de Russian Doll Leslye Headland está realizando una serie para Disney Plus. Lucasfilm lo confirmó el pasado 4 de mayo. Eso sugiere que THR también está en lo cierto con los cameos de la temporada 2 de The Mandalorian.

Está claro que nada es imposible en la galaxia muy muy lejana, pero parece difícil que estos sean los personajes que vayamos a ver en próximas series de las que nadie ha dicho nada todavía.

Lo único que sabemos seguro es que Disney Plus tiene cuatro series de Star Wars en producción: The Mandalorian, la serie de Headland que todavía no tiene título, la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor y la de Cassian Andor, el espía rebelde de Rogue One protagonizado por Diego Luna.