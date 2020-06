Éste podría ser el precio de la PS5 y todos sus accesorios

¿Cuánto cuesta la PS5? Es uno de los grandes misterios de este verano. De hecho, el precio es el secreto mejor guardado de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Sony y Microsoft guardan el precio como su último as en la manga para intentar ganar la primer batalla en la guerra por la consola del futuro.

Pero según un supuesto filtrador de noticias, se acabó el secreto del precio de la PS5.

Según el usuario de Twitter @IronManPS5, la PS5 costará $499 dolores en Estados Unidos. Y en europa será más cara al cambio: 499 euros.

Eso sí, recordad que esto es sólo un rumor sin confirmar por Sony. Iron Man ha metido varios goles con muchas de sus filtraciones — pero también se ha equivocado en otras ocasiones, así que hay que andar con cuidado con lo que dice.

Dicho esto, la cifra de los 499 dólares por la PS5 es una que repite con bastante frecuencia.

Sony Interactive Entertainment will launch PlayStation 5 in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation 5 available in North America and Europe on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499, €499 and £449 pic.twitter.com/IRME9MjDuLJune 18, 2020