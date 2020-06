Intel vence cómodamente a AMD por primera vez en años

Por primera vez en años — por lo menos por lo que yo recuerdo — Intel ha vencido a AMD con claridad con su nuevo procesador Tiger Lake con gráficos integrados Xe graphics.

Lo hemos podido ver en una demostración que ha hecho pública Ryan Shrout — el Chief Performance Strategist (jefe de estrategia de rendimiento) de Intel — en un tuit. Atentos:

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyBJune 17, 2020