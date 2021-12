Éste es el secreto del algoritmo de TikTok

El misterioso algoritmo de TikTok que dirige la actividad de millones de usuarios diarios ha dejado de ser una incógnita. El New York Times ha descubierto cómo funciona y al verdad es que no es tan nefario como lo habíamos imaginado.

La información — obtenida por el NYT de un documento interno de la compañía — describe que el algoritmo sólo prioriza la retención y el tiempo empleado. Ni inteligencia artificial ni artes mágicas. Es increíblemente obvio.



Esencialmente, el algoritmo de TikTok busca los "me gusta", los comentarios y cuánto tiempo ves del video para saber qué recomendarte después. Lógicamente, un video ha has visto completamente tiene más peso que uno del que sólo ves unos segundos.

Usando la información de las etiquetas y otros detalles, el algoritmo sabe de qué va cada vídeo. Si lo ves hasta el final o si lo pausas repetidamente y luego sigues reproduciéndolo son señales positivas para el algoritmo, que usa para darle más peso a ciertos contenidos en tu 'feed'.



El objetivo de TikTok es que vuelvas a la plataforma tan a menudo como sea posible, así que necesita retener tu atención una vez que estés allí, alimentando tus ojos con más vídeos similares.



Según el NYT, los videos que se encadenan para formar una historia pueden sobrecargar su influencia en tu perfil.

Un camino a la adicción

Cuando empecé a ver vídeos de TikTok hace unos años, casi todos tenían 15 segundos o menos. Mi feed estaba lleno de trucos de magia, bricolaje y gente bailando. Nada era aleatorio: estaba interesado en aprender nuevos trucos de magia (he sido un mago aficionado casi toda mi vida), me encantan los trucos de bricolaje en casa y aprecio la habilidad de los bailarines (me preguntaba cómo las personas de todas las edades, incluida la mía, tenían la habilidad y la energía para aprender y ejecutarlos ante la cámara).



Pero hoy en día esto ha cambiado. Ahora veo videos de narración más largos, como los de Elise Meyers, con quien me topé hace unos meses cuando contó esta larga e hilarante historia sobre una cita a ciegas que la recogió, la llevó a Taco Bell y compró 100 tacos. Ella es una narradora brillante y he consumido docenas de sus videos gracias al algoritmo, que cada vez me está alimentando más con sus contenidos y el de otros videos de narración de historias de formato largo.



Estos TikToks de tres minutos son obviamente un plus para el objetivo principal de TikTok, que quiere retener la atención de los usuarios mejor durante el mayor tiempo posible. El tiempo empleado como métrica no es exclusivo de TikTok: los sitios web de contenido como TechRadar aprecian el valor de la lealtad, con más tiempo y páginas consumidas, algo que generalmente se traduce en más publicidad vista.

La madriguera del conejo

Pero además de aprender sobre tu actividad, el algoritmo de TikTok todavía permite el descubrimiento. Claramente te muestra cosas relacionadas con lo que gusta o quieres pero, por otro lado, TikTok conserva un poco de casualidad. De vez en cuando me muestra un vídeo que no tiene nada que ver con mis gustos o intereses (al menos mientras los expreso en TikTok), pero me engancho.

Estos videos aleatorios suelen ser un producto de extrema popularidad en otros lugares de la red TikTok, que al evaluar su popularidad decide introducir ese contenido en tu feed. De hecho, así es como sucedió con Elise Meyers.



La desventaja de este simplismo es que puede parecer que el algoritmo se atasca. De repente me llegan cinco o seis videos de Elise Meyers en una sesión, algo imposible de aguantar aunque me entusiasme (normalmente me tomo un descanso y luego vuelvo a ellos).



También he descubierto que, una vez que entiendes cómo funcionamel algoritmo TikTok, puedes desentrenarlo y volver a entrenarlo. Si encuentro un tipo de vídeo demasiado común en mi feed, primero hago algunas búsquedas de hashtags y luego me meto en un nuevo agujero de conejo en la búsqueda de temas nuevos. Esto generalmente funciona hasta que retrocedo a mis viejos lugares (magia, bricolaje, FX, Elise Meyers), y luego vuelvo a donde empecé.